Vì sao hộ chiếu quốc gia Đông Nam Á này vượt Mỹ?

Được miễn thị thực tới 180 điểm đến, hộ chiếu Malaysia lọt top 10 quyền lực nhất thế giới năm 2026, phản ánh sự ổn định chính trị, uy tín quốc tế và nền kinh tế năng động.

Hộ chiếu Malaysia vào top 10 thế giới. Ảnh: Malay Mail.

Hộ chiếu từ lâu được coi là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh mức độ tự do đi lại của công dân trên toàn cầu. Bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu năm 2026 cho thấy một bức tranh phân hóa rõ nét tại Đông Nam Á, trong đó Malaysia vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới, còn Thái Lan tụt lại phía sau với thứ hạng kém nổi bật hơn.

Theo dữ liệu mới nhất của Henley Passport Index - bảng xếp hạng hộ chiếu uy tín dựa trên số liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và được phân tích bởi Henley & Partners - hộ chiếu Malaysia được xếp vào nhóm quyền lực nhất thế giới năm 2026, góp mặt trong top 10 toàn cầu.

Báo cáo công bố đầu tháng 1/2026 cho thấy Malaysia là một trong năm đại diện châu Á lọt vào top 10, bên cạnh Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, với khả năng miễn thị thực hoặc cấp visa thuận lợi tại khoảng 180 điểm đến.

Con số này thậm chí nhỉnh hơn hộ chiếu Mỹ, vốn cho phép công dân Mỹ nhập cảnh không cần visa vào 179 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giới phân tích cho rằng, vị thế cao của hộ chiếu Malaysia bắt nguồn từ nhiều yếu tố mang tính nền tảng. Trước hết, Malaysia được đánh giá là quốc gia có môi trường chính trị tương đối ổn định, rủi ro nhập cư thấp và hệ thống hành chính minh bạch, tạo dựng niềm tin với các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên thế giới.

Đây là cơ sở để nhiều quốc gia sẵn sàng ký kết các thỏa thuận miễn thị thực hoặc cấp visa tại cửa khẩu cho công dân Malaysia.

Bên cạnh đó, chính sách đối ngoại linh hoạt cùng năng lực ngoại giao được duy trì suốt nhiều thập kỷ đã giúp Malaysia xây dựng mạng lưới quan hệ song phương rộng khắp. Những mối quan hệ này không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn trực tiếp mở rộng “cánh cửa” đi lại quốc tế cho người dân, giảm bớt các rào cản visa phức tạp.

Thứ hạng cao của hộ chiếu Malaysia cũng phản ánh mức độ tin cậy mà cộng đồng quốc tế dành cho công dân nước này. Trong đánh giá của các cơ quan nhập cư, người mang hộ chiếu Malaysia thường được xem là nhóm du khách có mức độ rủi ro thấp, tuân thủ nghiêm các quy định về cư trú và xuất nhập cảnh tại nước sở tại.

Một hộ chiếu mạnh không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn đem lại lợi ích thực tiễn rõ rệt: thuận lợi hơn trong du lịch, học tập, công tác và thương mại quốc tế; rút ngắn thời gian xét duyệt visa, tiết kiệm chi phí và gia tăng cơ hội hợp tác xuyên biên giới cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Ở góc độ kinh tế, nền tảng vững chắc của Malaysia cũng góp phần củng cố sức nặng của tấm hộ chiếu.

Theo Reuters, kinh tế Malaysia tăng trưởng khoảng 4,9% trong năm 2025, vượt dự báo của chính phủ và ngân hàng trung ương. Đà phục hồi tăng tốc trong quý IV/2025 với mức tăng 5,7% - nhanh nhất trong hơn một năm, nhờ đóng góp tích cực của các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất và xây dựng. Trong khi đó, tiêu dùng nội địa tiếp tục giữ vai trò động lực chính cho tăng trưởng.

Những con số này cho thấy Malaysia không chỉ sở hữu một tấm hộ chiếu quyền lực trên giấy tờ, mà còn dựa trên nền tảng của một nền kinh tế năng động, ổn định và ngày càng hội nhập sâu vào dòng chảy toàn cầu.