Tàu sân bay Mỹ phải đem đi sửa giữa chiến sự Iran

  • Thứ năm, 19/3/2026 08:19 (GMT+7)
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đang rút khỏi các hoạt động liên quan đến cuộc chiến tại Iran, để di chuyển tới căn cứ của Hải quân Mỹ tại đảo Crete để sửa chữa.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: Reuters.

Trong tuần trước, tàu USS Gerald R. Ford đã gặp phải một vụ cháy ở khu vực giặt là.

Động thái điều chuyển tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự nhằm vào Iran vẫn đang được triển khai dồn dập.

Đặc biệt, Washington đang tìm cách giảm thiểu mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Trước đó, tàu USS Gerald R. Ford đóng vai trò là nền tảng sẵn sàng để các tiêm kích Mỹ tham gia chiến dịch.

Quân đội Mỹ cho biết vụ cháy xảy ra ngày 12/3 không liên quan đến hoạt động tác chiến của tàu. Hai thủy thủ đã được điều trị y tế do bị thương nhẹ.

Quan chức Mỹ cho biết tàu USS Gerald R. Ford, vốn đang hiện diện tại Biển Đỏ, sẽ tạm thời neo tại vịnh Souda (Crete) “trong thời gian ngắn để tiến hành sửa chữa”, nhằm đánh giá những hạng mục có thể khắc phục ngay và những phần cần xử lý, khi tàu quay về cảng nhà sau đợt triển khai quân sự.

Các tàu khác trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford vẫn duy trì vị trí tại khu vực và không di chuyển cùng tàu tới vịnh Souda.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford bao gồm không đoàn trên hạm, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke như USS Mahan, USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill.

Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.

Tàu USS Gerald R. Ford, tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, đã được triển khai trong nhiều tháng.

Tháng 6/2025, tàu được điều tới khu vực biển Caribe trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường hiện diện giữa lúc căng thẳng leo thang với Venezuela. Đến tháng 2, Tổng thống Trump điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Trung Đông nhằm gia tăng sức ép lên Iran.

Hiện nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng đã được triển khai tại khu vực. Vụ cháy trên tàu USS Gerald R. Ford xảy ra sau các báo cáo về tình trạng trục trặc hệ thống đường ống nước thải trên tàu, dù vậy, Hải quân Mỹ khẳng định những vấn đề này không ảnh hưởng tới hoạt động của tàu.

New York Times đưa tin phải mất hơn 30 giờ để khống chế đám cháy và khoảng 600 thành viên thủy thủ đoàn bị mất chỗ ngủ. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết tổng thời gian 30 giờ không phải thời gian đám cháy diễn ra. 30 giờ là thời gian diễn ra toàn bộ quá trình ứng phó với sự cố, bao gồm dập lửa, xử lý thiệt hại sau khi chữa cháy, cũng như đảm bảo cháy không bùng phát trở lại.

An Hòa

Mỹ Donald Trump Mỹ Tàu sân bay USS Gerald R. Ford Vịnh Souda USS Winston S. Churchill USS Mahan USS Bainbridge

  • Tàu sân bay

    Tàu sân bay

    Tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm là tàu chiến phục vụ như một sân bay di động trên biển. Tàu có đường băng để máy bay cất hạ cánh. Các tàu sân bay của Mỹ sử dụng máy phóng để khởi động máy bay. Một số tàu sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu. Máy bay hạ cánh trên tàu sân bay bằng cách sử dụng móc ở đuôi để bám vào cáp hãm đà căng trên đường băng. Một số máy bay có thể hạ cánh thẳng đứng như F-35B, AV-8B Harrier. Bên trong tàu sân bay có nhà chứa và khu bảo dưỡng cho máy bay tương tự như căn cứ không quân trên đất liền. Tính đến tháng 12/2017, 41 tàu sân bay đang hoạt động trong hải quân 10 nước trên thế giới. Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều tàu sân bay nhất với 11 siêu hàng không mẫu hạm đang hoạt động.

    Bạn có biết: Hải quân Đế quốc Nhật Bản là lực lượng đầu tiên trên thế giới thực hiện cuộc không kích bằng máy bay cất cánh từ tàu sân bay vào năm 1914.

    • Tàu sân bay hạng nhẹ: Lượng choán nước dưới 30.000 tấn
    • Tàu sân bay hạng trung: Lượng choán nước từ 40.000 đến 60.000 tấn
    • Siêu tàu sân bay: Lượng choán nước từ 70.000 đến 100.000 tấn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tàu sân bay chở UAV Iran cháy ngùn ngụt

Ngày 6/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video về một cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran khiến con tàu này bốc cháy.

Biểu tình lan rộng giữa nguy cơ động binh Mỹ - Iran

Trong khi các tàu sân bay Mỹ đang áp sát vùng Vịnh, cuối tuần này, hàng nghìn sinh viên tại Tehran và các thành phố lớn đã xuống đường, tạo nên một thế gọng kìm thách thức chính quyền từ ngay bên trong nội tại.

