Tàu sân bay Mỹ phải đem đi sửa giữa chiến sự Iran

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đang rút khỏi các hoạt động liên quan đến cuộc chiến tại Iran, để di chuyển tới căn cứ của Hải quân Mỹ tại đảo Crete để sửa chữa.

Trong tuần trước, tàu USS Gerald R. Ford đã gặp phải một vụ cháy ở khu vực giặt là.

Động thái điều chuyển tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự nhằm vào Iran vẫn đang được triển khai dồn dập.

Đặc biệt, Washington đang tìm cách giảm thiểu mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Trước đó, tàu USS Gerald R. Ford đóng vai trò là nền tảng sẵn sàng để các tiêm kích Mỹ tham gia chiến dịch.

Quân đội Mỹ cho biết vụ cháy xảy ra ngày 12/3 không liên quan đến hoạt động tác chiến của tàu. Hai thủy thủ đã được điều trị y tế do bị thương nhẹ.

Quan chức Mỹ cho biết tàu USS Gerald R. Ford, vốn đang hiện diện tại Biển Đỏ, sẽ tạm thời neo tại vịnh Souda (Crete) “trong thời gian ngắn để tiến hành sửa chữa”, nhằm đánh giá những hạng mục có thể khắc phục ngay và những phần cần xử lý, khi tàu quay về cảng nhà sau đợt triển khai quân sự.

Các tàu khác trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford vẫn duy trì vị trí tại khu vực và không di chuyển cùng tàu tới vịnh Souda.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford bao gồm không đoàn trên hạm, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke như USS Mahan, USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill.

Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận.

Tàu USS Gerald R. Ford, tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, đã được triển khai trong nhiều tháng.

Tháng 6/2025, tàu được điều tới khu vực biển Caribe trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường hiện diện giữa lúc căng thẳng leo thang với Venezuela. Đến tháng 2, Tổng thống Trump điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Trung Đông nhằm gia tăng sức ép lên Iran.

Hiện nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng đã được triển khai tại khu vực. Vụ cháy trên tàu USS Gerald R. Ford xảy ra sau các báo cáo về tình trạng trục trặc hệ thống đường ống nước thải trên tàu, dù vậy, Hải quân Mỹ khẳng định những vấn đề này không ảnh hưởng tới hoạt động của tàu.

New York Times đưa tin phải mất hơn 30 giờ để khống chế đám cháy và khoảng 600 thành viên thủy thủ đoàn bị mất chỗ ngủ. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết tổng thời gian 30 giờ không phải thời gian đám cháy diễn ra. 30 giờ là thời gian diễn ra toàn bộ quá trình ứng phó với sự cố, bao gồm dập lửa, xử lý thiệt hại sau khi chữa cháy, cũng như đảm bảo cháy không bùng phát trở lại.