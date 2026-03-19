Tehran tiễn biệt những 'bộ não' bị hạ sát

  • Thứ năm, 19/3/2026 06:35 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Hàng trăm nghìn người Iran ngày 18/3 đã tập trung tại Tehran để tham dự lễ tưởng niệm các quan chức cấp cao và những thủy thủ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Mỹ-Israel.

Nhiều người đã có mặt từ sớm trước khi buổi lễ bắt đầu để bày tỏ lòng tiếc thương đối với 84 quân nhân hải quân thiệt mạng trên tàu Iris Dena hôm 4/3, cũng như đối với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani và Thiếu tướng Gholamreza Soleimani, Tư lệnh lực lượng Basij, những người đã bị ám sát trong các cuộc không kích có chủ đích hôm 17/3. Ảnh: Tasnim.
Đám tang đã trở thành một trong những cuộc tập trung đông đảo nhất trong những tuần gần đây, với dòng người đổ kín các tuyến phố ở Tehran từ sáng sớm 17/3 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.
Người dân tham dự lễ tang mang theo di ảnh của các "liệt sĩ", những người được cho là đã tử vì đạo, đồng thời giương cao biểu ngữ kêu gọi công lý được thực thi. Ảnh: Reuters.
Sự kiện có sự hiện diện của gia đình các nạn nhân, quan chức chính phủ và giới lãnh đạo quân sự Iran. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ tham dự lễ tang ở Tehran mang theo ảnh cố Trung tướng Qasem Soleimani, người từng lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: Reuters.
Phía Iran lên án các cuộc tấn công nhằm vào quan chức cấp cao của nước này là hành động “hèn nhát” và tuyên bố sẽ đáp trả “một cách kiên quyết và mạnh mẽ nhất”. Để trả đũa, IRGC đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn trong đêm, nhằm vào hơn 100 mục tiêu tại Tel Aviv. Ảnh: Reuters.
Bên cạnh các tướng lĩnh cấp cao, lễ tang cũng tưởng niệm những nạn nhân có mặt trên khinh hạm Iris Dena bị ngư lôi MK-48 của Hải quân Mỹ đánh chìm gần bờ biển Galle (Sri Lanka) hôm 4/3. Ít nhất 20 thủy thủ hiện chưa rõ tung tích sau sự vụ. Ảnh: Reuters.
Mỹ và Israel được cho là đã phát động một cuộc chiến quy mô lớn nhằm vào Iran từ ngày 28/2, trong đó có vụ ám sát Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cùng nhiều chỉ huy cấp cao khác. Các cuộc tấn công sau đó nhằm vào cả mục tiêu dân sự và quân sự đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có hơn 200 trẻ em. Ảnh: Reuters.

Hàng loạt động thái quân sự nhằm vào nhiều khu vực trải rộng trên lãnh thổ Iran, đặc biệt là chiến dịch tấn công đảo Kharg, "huyết mạch năng lượng" của Iran do Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo, đã khiến Tehran đáp trả cứng rắn, trong đó có động thái "đóng cửa" Eo biển Hormuz, gây ra cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: Reuters.

