Vì sao khách Tây sang Việt Nam 'săn đón' áo Grab?

  • Thứ sáu, 30/1/2026 15:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những chiếc áo Grab bất ngờ trở thành món quà lưu niệm được nhiều khách Tây "săn đón" khi đến Việt Nam. Trào lưu này phản ánh cách du khách hòa nhập với văn hóa địa phương.

Du khách nước ngoài mặc áo tài xế Grab trên đường phố Hà Nội, năm 2024. Ảnh: Mạng xã hội.

Dịp cuối tuần, Nguyễn Tiên, sống tại Đà Nẵng, cho biết cô từng bắt gặp nhiều du khách Hàn Quốc đến Hội An mua áo tài xế Grab tay ngắn để mặc như đồng phục. Thấy hình ảnh này dễ thương, cô đăng tải lên tài khoản cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết trào lưu du khách Hàn Quốc mua áo Grab khi đến Việt Nam bắt nguồn từ các bài đăng trên mạng xã hội của những người từng du lịch Việt Nam.

Họ ghi lại hình ảnh tài xế công nghệ xuất hiện dày đặc trên đường phố và nhận xét chiếc áo có kiểu dáng "ngầu", dễ phối đồ, thậm chí được ví như áo The North Face - thương hiệu quen thuộc với giới trẻ Hàn Quốc.

Từ đó, chiếc áo đồng phục dần trở thành món đồ được nhiều du khách Hàn Quốc săn mua khi sang Việt Nam, vừa để chụp ảnh, vừa làm kỷ niệm chuyến đi.

ao Grab anh 1

Nhóm du khách Hàn Quốc mặc áo Grab đi siêu thị ở Đà Nẵng. Ảnh: @ki.anhp.

Không chỉ du khách Hàn Quốc, trên diễn đàn Reddit, nhiều người cũng đặt câu hỏi vì sao du khách nước ngoài đến Việt Nam thường mặc áo tài xế công nghệ hoặc mua về làm quà.

Tại phố cổ Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách khoác lên mình chiếc áo xanh đặc trưng của thương hiệu gọi xe phổ biến tại Việt Nam.

Emily, du khách Mỹ 35 tuổi đến từ New York, cho biết trong chuyến đi trăng mật cùng chồng tại Việt Nam, cô nhận thấy áo Grab xuất hiện khắp nơi, từ đường phố đến các quầy hàng lưu niệm.

"Lúc đầu tôi thấy rất buồn cười, nhưng càng ở lâu càng thấy quen thuộc. Màu xanh nổi bật, dễ nhận diện và gắn liền với trải nghiệm đi lại của du khách", cô nói trên Reddit.

Nhiều khách nước ngoài cho biết họ mua áo Grab đơn giản vì coi đó là một món quà lưu niệm độc đáo. Một du khách Australia chia sẻ anh đã sử dụng ứng dụng đặt xe này từ năm 2018, mua một chiếc áo tại Việt Nam và mang về nước.

"Mùa đông ở Australia mặc rất hợp. Mỗi lần mặc là tôi lại nhớ chuyến đi", anh nói.

ao Grab anh 2

Nhóm du khách mặc áo Grab được bắt gặp trên đường phố Hà Nội. Ảnh: @miffy08.

Sarah, du khách Mỹ, cho biết cô sử dụng ứng dụng đặt xe này gần như mỗi ngày khi du lịch Việt Nam, từ đi lại đến đặt đồ ăn. "Chiếc áo nhắc tôi nhớ về quãng thời gian tuyệt vời ở đây. Nó rẻ, tiện dụng và gợi nhiều kỷ niệm", cô tâm sự.

Phần lớn áo Grab được bày bán tại các cửa hàng nhằm phục vụ tài xế cần thay thế đồng phục. Tuy nhiên, khoảng 10% trong số đó được bán cho khách nước ngoài. Những chiếc áo này không phải đồng phục chính thức của hãng, thường mỏng hơn và được bán với giá vài trăm nghìn đồng.

Trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, những mẫu áo thun, áo khoác, mũ bảo hiểm của hãng cũng được chào bán tràn lan với giá 50.000-150.000 đồng.

James, du khách Australia, kể rằng anh từng mặc áo Grab khi giao đồ ăn tại quê nhà. "Phản ứng của các tài xế khác rất hài hước, như thể có một đối thủ mới xuất hiện", anh nói.

Nhiều du khách cho biết chiếc áo nổi bật và mang tính "đặc trưng" khi du lịch Việt Nam, tương tự việc mua áo thun in logo địa phương hay biểu tượng văn hóa bản địa.

Một số ý kiến trên các diễn đàn du lịch cho rằng áo tài xế công nghệ đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường phố Việt Nam, gắn liền với dịch vụ gọi xe phổ biến. Từ đó, việc mặc chiếc áo này được xem như một cách "hòa nhập" với đời sống địa phương.

Châu Sa

