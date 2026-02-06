'Địa ngục độc thân' ở đâu?

Single’s Inferno (Địa ngục độc thân) mùa 5 không chỉ gây chú ý bởi chuyện hẹn hò kịch tính, mà còn khiến khán giả tò mò về các bối cảnh quay tại Incheon, cửa ngõ hàng không của Seoul.

Hòn đảo Saseungbong-do tư nhân không người được chọn làm bối cảnh cho phần “Inferno” (địa ngục) trong Single’s Inferno 5.

Ra mắt ngày 20/1, Single’s Inferno 5 tiếp tục đưa những người chơi độc thân đến một hòn đảo biệt lập, nơi họ phải thích nghi với điều kiện sống tối giản trước khi có cơ hội tận hưởng các buổi hẹn hò sang trọng.

Bối cảnh chính của phần “Inferno” (địa ngục) diễn ra tại đảo Saseungbong-do, hòn đảo tư nhân không người ở thuộc huyện Ongjin, cách trung tâm thành phố Incheon, Hàn Quốc khoảng một giờ di chuyển. Khu vực này vốn nổi tiếng với hệ thống đảo nhỏ, bãi triều rộng và cảnh quan duyên hải còn hoang sơ, thường được người Hàn chọn cho các chuyến du lịch sinh thái.

Saseungbong-do có bãi cát trắng, làn nước trong và địa hình gồ ghề đặc trưng, không có cư dân sinh sống lâu dài, tạo cảm giác tách biệt hoàn toàn với đô thị. Theo Travel + Leisure, nơi đây cũng từng xuất hiện trong các show thực tế nổi tiếng Hàn Quốc như 2 Days & 1 Night và Running Man.

Resort cao cấp nơi ghi hình phần “Paradise” của chương trình. Ảnh: INSPIRE.

Ngược lại, phần “Paradise” (thiên đường) được đặt tại INSPIRE Entertainment Resort trên đảo Yeongjongdo, khu vực hiện đại sát sân bay quốc tế Incheon.

Nếu Saseungbong-do đại diện cho thiên nhiên nguyên sơ thì Yeongjongdo lại phản ánh diện mạo đô thị, nghỉ dưỡng mới của Incheon, nơi tập trung hạ tầng du lịch, giải trí quy mô lớn.

Khu nghỉ dưỡng gây ấn tượng với khách sạn 5 sao trải trên ba tòa tháp, nhà thi đấu đa năng INSPIRE Arena sức chứa 15.000 chỗ và công viên nước trong nhà Splash Bay dưới mái vòm kính. Tổ hợp này còn có không gian trình diễn ánh sáng Aurora và Rotunda, công viên giải trí Discovery Park, trung tâm mua sắm INSPIRE Mall cùng sòng bạc lớn nhất Hàn Quốc dành cho người nước ngoài. Từ đây, du khách chỉ mất khoảng 15 phút đến sân bay hoặc một giờ lái xe vào trung tâm Seoul.

Các tập mở màn mùa 5 thu hút khán giả với dàn thí sinh cá tính mạnh, ngoại hình sáng. Bối cảnh được đầu tư hoành tráng, vừa lãng mạn vừa sang trọng.

Ngoài các bối cảnh xuất hiện trên màn ảnh, Incheon còn hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Công viên Grand Incheon, rộng 727 ha, nằm giữa núi Gwanmosan và Sangasan, là “lá phổi xanh” của thành phố với vườn thú và vườn bách thảo.

Ở Songwol-dong, Làng Cổ Tích gây ấn tượng với các bức tranh tường 3D tái hiện những câu chuyện như Alice ở xứ sở thần tiên hay Bạch Tuyết, tạo nên không gian đầy màu sắc cho du khách chụp ảnh.

Trong khi đó, pháo đài Chojijin trên đảo Ganghwa gợi nhớ về lịch sử phòng thủ thời Joseon, từng là tuyến đầu chống lại các cuộc xâm lược thế kỷ 19. Tuyến đường đạp xe ven biển Yeongjongdo dài 5,6 km lại mở ra khung cảnh đại dương thoáng đãng từ đảo Wolmido đến cầu Incheondaegyo, cho thấy một Incheon vừa hiện đại, vừa gắn với biển.