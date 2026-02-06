Khách Nam Phi lặng người khi được lũ trẻ giúp vượt suốt ở Cao Bằng

Được những đứa trẻ vùng cao giúp băng qua con suối chảy xiết, Bisko (người Nam Phi) tặng 200.000 đồng. Các em cầm tiền chạy đi, sau đó quay lại đưa anh thức ăn và nước uống.

Những đứa trẻ mang trứng luộc và nước đóng chai tặng cho du khách Tây Rời đi khoảng 30 phút, những đứa trẻ trở lại, mang theo trứng luộc, snack và nước đóng chai vì biết vị khách sẽ cắm trại qua đêm.

Tháng 9/2025, khi tìm điểm cắm trại tại Cao Bằng, du khách Robin Van Wyk, hay còn gọi là Bisko (29 tuổi, người Nam Phi), lúng túng trước dòng suối chảy xiết. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy những đứa trẻ đang tắm suối và tiến đến hỏi cách băng qua dòng chảy.

Những đứa trẻ lập tức dừng tắm, đưa Bisko đến đoạn suối nông, xông xáo khuân vác đồ đạc để tránh bị ướt và đưa anh qua suối.

Khi sang bờ an toàn, Bisko tặng 200.000 đồng thay cho lời cảm ơn. Những đứa trẻ ngạc nhiên và nhất quyết từ chối, chỉ nhận khi anh dúi tận tay.

"Những đứa trẻ cảm ơn rối rít. Tôi biết trẻ em vùng cao khá thiếu thốn, nên tặng tiền để chúng đi chơi, mua bánh kẹo. Trước đó, một đứa trẻ trong nhóm còn hỏi thăm tôi có lều không, vì trời sẽ mưa", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nhận 200.000 đồng, những đứa trẻ rời đi, Bisko bắt đầu dựng lều. Một lúc sau, chúng quay lại với túi trứng luộc, snack và nước đóng chai. Ban đầu, anh nghĩ những đứa trẻ tặng thực phẩm để cắm trại, nhưng đứa trẻ lớn nhất nhóm bất ngờ trả lại số tiền thừa.

"Lúc đó, tôi ngẩn người khi biết chúng đã dùng số tiền tôi tặng để tiếp tục giúp đỡ tôi, bởi cắm trại qua đêm rất cần thức ăn và nước uống. Tôi thường xuyên ăn trứng luộc trong những chuyến đi", Bisko bày tỏ.

Đoạn video ghi lại hành trình du lịch Cao Bằng và hành động tử tế của những đứa trẻ tại đây nhanh chóng thu hút hơn 6 triệu lượt xem khi đăng tải vào đầu tháng 2 năm nay, dưới bình luận là "cơn mưa" lời khen từ người Việt Nam lẫn du khách nước ngoài.

Những đứa trẻ lội suối đưa Bisko sang bờ. Ảnh: Bisko.

Đêm cắm trại, Bisko chứng kiến cơn giông bão, không tiện nấu ăn và túi trứng luộc đã giúp anh no bụng. Những ngày ở Cao Bằng, anh đã khám phá làng địa phương dọc theo con suối, gặp gỡ một số người thú vị.

Được biết, Bisko hiện sở hữu kênh YouTube hơn 600.000 lượt theo dõi và TikTok với khoảng 350.000 người theo dõi. Những video của anh chủ yếu chia sẻ về những chuyến đi ở Việt Nam.

Năm 2022, Bisko đến Việt Nam và sinh sống một thời gian tại TP Đà Nẵng. Cuối năm 2023, anh bắt đầu hành trình đi bộ xuyên Việt, quãng đường đầu tiên là vượt 100 km bằng đường bộ từ TP Đà Nẵng ra TP Huế ăn bún bò.

Hành trình xuyên Việt này từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, bởi anh chỉ mang theo balo nhỏ và đàn guitar, chủ yếu xin ăn cơm và ngủ nhà dân. Thậm chí, anh sẵn sàng giúp đỡ người dân để đổi lại nước uống, bữa cơm hoặc tắm nhờ. Để kiếm thêm chi phí, anh thường chơi đàn guitar tại các khu chợ.

Bisko chụp ảnh cùng người dân trong hành trình đi bộ xuyên Việt dài hơn 3 năm. Ảnh: Bisko.

Bisko ấn tượng mạnh với An Giang. Theo anh, người dân miền Tây nồng hậu và hào sảng, họ chào đón và trò chuyện cùng anh như người trong gia đình. Khi đến Thánh đường Masjid Jamiul Azhar, những người Chăm không ngần ngại mời anh dùng ẩm thực Hồi giáo, dù bất đồng ngôn ngữ.

"Thời gian ở Việt Nam, tôi liên tục nhận những sự quan tâm từ những người xa lạ. Sự dễ mến, hiếu khách của người dân là điều tôi nhớ mãi", anh nói.

Đây không phải lần đầu du khách nước nhận được hành động đẹp từ người Việt Nam. Trước đó, trên hành trình khám phá Hà Giang Loop (cung đường Hà Giang), du khách Fiona bất ngờ được các thành viên trong đoàn tổ chức sinh nhật. Khoảnh khắc đó, cô không giấu được xúc động.

Tháng 10/2025, vợ chồng du khách Thụy Sĩ mệt lả khi đạp xe 80 km từ TP Huế về resort. Không tìm được quán ăn, cả 2 đói lả và được gia quyến của một đám tang mời vào ăn cơm chay.