Khách Tây nhầm đám tang là nhà hàng, được mời ăn uống ở Thái Lan

Một gia đình tại tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) đã nồng nhiệt tiếp đón và mời ăn uống 2 nhóm du khách nước ngoài sau khi họ nhầm đám tang là nhà hàng.

Hai du khách nước ngoài nhầm đám tang là nhà hàng ở Thái Lan. Ảnh: Charantorn Chaloemkiad.

Ngày 31/1, ông Charantorn Chareomkiad đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh vài du khách nước ngoài bước vào đám tang của gia đình ông tại huyện Khanom, tỉnh Nakhon Si Thammarat (miền Nam Thái Lan), do nhầm nơi này là nhà hàng.

Đám tang được tổ chức gần chợ đêm, đúng thời điểm gia chủ đang chuẩn bị bữa tối phục vụ khách viếng theo phong tục địa phương, The Thaiger đưa tin.

Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, nhóm du khách tiến đến một chiếc bàn và hỏi liệu đây có phải khu ẩm thực hay không. Khi được giải thích đó là một đám tang, họ tỏ ra bất ngờ nhưng vẫn lịch sự xin phép được ngồi lại.

Gia chủ lập tức đồng ý và tiếp tục mời họ ăn uống, phục vụ các món quen thuộc trong những đám tang cộng đồng như trà sữa Thái, sữa hồng và bánh pa thong ko (bánh bột chiên).

Đến ngày 2/2, tình huống tương tự xảy ra khi 3 anh em người Hà Lan bước vào cùng đám tang, tiếp tục nhầm nơi này là khu ẩm thực và hỏi mua đồ uống.

Sau khi được giải thích, gia chủ vẫn mời họ ở lại dùng bữa. Mẹ của Charantorn mang khay thức ăn Thái ra mời khách, trong khi một người thân khác ân cần nhắc rằng các món ăn hơi cay. Các du khách tỏ ra bất ngờ, vui vẻ và ấn tượng trước sự hào phóng của gia đình.

Nhóm du khách khác tiếp tục nhầm đám tang nhà Charantorn là nhà hàng. Ảnh: Charantorn Chaloemkiad.

Tại Thái Lan, việc chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho người đến viếng tang là phong tục lâu đời, phổ biến trên khắp cả nước. Đây được xem là cách gia chủ bày tỏ lòng cảm ơn với những người đến chia buồn, mang ý nghĩa tạo phước lành cho người đã khuất.

Những video trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng câu chuyện vừa hài hước vừa ấm áp, ca ngợi sự tử tế, cởi mở và tinh thần cộng đồng của gia chủ.

Một số khác bày tỏ hoài nghi các du khách có thể đã biết đó không phải nhà hàng và chỉ tìm cách ăn miễn phí, khuyên gia đình không nên khuyến khích những tình huống tương tự.

Dù vậy, nhiều ý kiến lên tiếng bảo vệ gia chủ, cho hay việc mời ăn trong đám tang là hành động mang ý nghĩa văn hóa và tâm linh, phù hợp với các giá trị về lòng hiếu khách và sự cảm thông của người Thái.

Ông Charantorn cho biết sau sự việc, các du khách nước ngoài bày tỏ lòng biết ơn và nói sẽ luôn ghi nhớ trải nghiệm này như một kỷ niệm độc đáo, xúc động về sự hiếu khách của Thái Lan.