Voi hoang dẫm chết du khách tại Thái Lan

Một du khách 69 tuổi tử vong sau khi bị voi hoang tấn công và dẫm lên người tại khu cắm trại ở Khao Yai National Park, Thái Lan, rạng sáng 2/2.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang kiểm tra thi thể du khách bị voi đực tấn công đến chết khi đang tập thể dục tại khu cắm trại trong Vườn quốc gia Khao Yai ngày 2/2. Ảnh: Prasit Tangprasert.

Bangkok Post dẫn tin từ kiểm lâm địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 2/2 tại khu cắm trại của đơn vị bảo tồn Kho Yor 4 trong Vườn quốc gia Khao Yai (Thái Lan).

Nạn nhân được xác định là ông Jirathachai Jiraphatboonyathorn (59 tuổi), đến từ tỉnh Lop Buri. Thời điểm xảy ra sự việc, ông đang tập thể dục và đi bộ gần lều của mình, khi trời còn chưa sáng rõ.

Nhân chứng cho biết người đàn ông đi cách lều khoảng 20 m, bất ngờ chạm trán một con voi đực hoang dã tên Phlai Oiwan đang ăn cỏ gần rìa rừng. Con voi lao tới, dùng vòi quật ngã nạn nhân xuống đất rồi giẫm lên người ông. Cú tấn công diễn ra quá nhanh khiến ông tử vong tại chỗ.

Những người cắm trại khác chứng kiến toàn bộ sự việc trong hoảng loạn nhưng không ai dám rời lều để ứng cứu vì lo sợ bị voi tấn công. Các kiểm lâm viên của vườn quốc gia cùng lực lượng cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt và xua đuổi con vật ra khỏi khu vực.

Một nhân viên kiểm lâm cho hay con voi này đang trong thời kỳ động dục. Trước đó voi Phlai Oiwan còn liên quan đến hai cái chết khác.

Ông Huayhongthong, Giám đốc Vườn quốc gia Khao Yai xác nhận nạn nhân lần này là “người thứ ba bị Phla Oiwan tấn công đến tử vong”.

Trước mức độ nguy hiểm của cá thể voi nói trên, ông Huayhongthong cho biết các cơ quan chức năng sẽ họp vào 6/2 để xác định phương án xử lý phù hợp, nhằm giảm thiểu rủi ro cho người dân địa phương và du khách.

Voi Phlai Oiwan tại Vườn quốc gia Khao Yai (Thái Lan). Ảnh: Prasit Tangprasert.

Khao Yai National Park là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lâu đời và nổi tiếng nhất Thái Lan, nằm cách Bangkok khoảng 3 giờ lái xe. Được thành lập từ năm 1962, đây là vườn quốc gia đầu tiên của xứ Chùa Vàng và là một phần của quần thể rừng Dong Phayayen-Khao Yai được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Khu vực này trải rộng trên nhiều tỉnh miền trung Thái Lan, bao gồm rừng mưa nhiệt đới, thác nước lớn, đồng cỏ và hệ động thực vật phong phú.

Khao Yai nổi tiếng với các loài động vật hoang dã như voi châu Á, bò tót, hươu nai, vượn và nhiều loài chim quý hiếm.

Voi hoang dã thường di chuyển tự do trong khu vực, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối - thời điểm chúng kiếm ăn gần khu rừng rìa đường hoặc khu cắm trại. Chính sự gần gũi giữa du khách và môi trường sống tự nhiên là yếu tố khiến nơi đây hấp dẫn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn.

Các chuyên gia bảo tồn nhấn mạnh du khách không nên đi bộ một mình khi trời tối hoặc trước bình minh, không tiếp cận động vật hoang dã và phải giữ khoảng cách an toàn.