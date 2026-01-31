Trục xuất về Nha Trang khách Tây cởi đồ, dọa nhảy khỏi máy bay

Sau sự cố gây náo loạn trên chuyến bay sang Bangkok, du khách Nga bị nhà chức trách Thái Lan từ chối nhập cảnh và trục xuất trở lại Nha Trang nơi chuyến bay khởi hành.

Người đàn ông Nga cởi hết quần áo, chạy quanh khoang máy bay, ngày 29/1. Ảnh: @East2west news.

Ngày 31/1, giới chức Thái Lan cho biết đã từ chối nhập cảnh đối với một công dân Nga sau khi người này gây rối trên chuyến bay từ Nha Trang (Việt Nam) đến Bangkok.

Theo báo Khaosod, hành khách 41 tuổi có biểu hiện bất thường trong suốt hành trình, bị cáo buộc cởi bỏ quần áo, liên tục ra vào nhà vệ sinh, tranh cãi với tiếp viên hàng không và yêu cầu mở cửa máy bay. Người này còn lớn tiếng chửi bới bằng tiếng Nga và có dấu hiệu say rượu.

Cảng hàng không Thái Lan và lực lượng cảnh sát nhập cư tại sân bay Don Mueang (Bangkok) xác nhận người đàn ông đến Thái Lan trên chuyến bay AirAsia số hiệu FD647 từ Nha Trang ngày 29/1.

Người này làm thủ tục xin nhập cảnh theo diện miễn thị thực 60 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hành khách trong tình trạng say rượu, nói năng không rõ ràng, không thể trình bày mục đích chuyến đi, địa điểm lưu trú. Người này cũng bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về khả năng tài chính theo quy định pháp luật.

Hành khách Nga 41 tuổi bị Thái Lan từ chối nhập cảnh do có nhiều biểu hiện bất thường. Ảnh: Khaosod.

Căn cứ Điều 12, khoản (2) và (9) của Luật Nhập cư Thái Lan năm 1979, nhà chức trách xác định người đàn ông thuộc diện người nước ngoài bị cấm nhập cảnh, bao gồm trường hợp không có đủ phương tiện sinh sống hoặc không có tiền mặt hay bảo lãnh tài chính theo quy định.

Cảnh sát nhập cư tại sân bay Don Mueang đã từ chối cho người này nhập cảnh và trục xuất về điểm xuất phát là Nha Trang trên chuyến bay FD646 lúc 7h55 ngày 31/1.

Trước đó, theo Daily Mail, nam hành khách này đã cởi bỏ quần áo, chỉ mặc đồ lót và đi lại trong khoang cabin với thái độ hung hãn. Một số nguồn tin cho hay người đàn ông còn thách thức tiếp viên "đánh tay đôi" trước khi hành vi leo thang đến mức đe dọa mở cửa máy bay.

Phi hành đoàn đánh giá tình huống mất an toàn và quyết định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Don Mueang. Khi cửa máy bay vừa được mở trong lúc cầu thang an toàn chưa được lắp vào, người này bất ngờ lao ra ngoài, trèo xuống đường băng trong tình trạng chỉ mặc đồ lót.

Cú nhảy khiến ông bị chấn thương ở chân, tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát Thái Lan chờ sẵn bên dưới nhanh chóng khống chế và bắt giữ.