Đèn sư tử như 'nhân viên văn phòng thiếu ngủ' tại Trung Quốc

Chiếc đèn lồng hình sư tử được trưng bày tại công viên Yuexiu ở thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc vì trông giống "đang ngủ gật".
Nguyên nhân là phần mí mắt của mô hình bị cụp xuống sau sự cố mất điện, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh "nhân viên văn phòng thiếu ngủ", Global Times đưa tin.
Chiếc đèn lồng này là một phần trong lễ hội đèn lồng chào mừng Tết Nguyên đán, được đặt tại cổng chính của công viên Yuexiu.
Ban tổ chức mô tả tác phẩm là "sư tử hùng dũng thức giấc tại cổng chính" với phần đầu cao tới 20 m. Đôi mắt được thiết kế để chớp sáng, tạo cảm giác như sắp phóng ra "tia lửa" ngay lập tức
Đèn lồng sư tử "ngủ gật" và bản thiết kế trước đó. Ảnh: Global Times.
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh đèn lồng sư tử với đôi mí mắt rủ xuống, tạo cảm giác uể oải và buồn ngủ. Các bình luận trên mạng xã hội nhanh chóng so sánh hình ảnh này với tâm trạng mệt mỏi của người đi làm, đặc biệt là trước và sau kỳ nghỉ lễ.
Nhân viên công viên giải thích thiết kế ban đầu của chiếc đèn có phần mí mắt sẽ chuyển động và chớp khi đèn được chiếu sáng. Tuy nhiên, trong một lần kiểm tra trước đó, do mất điện, phần mí mắt không hoạt động như dự kiến và trông giống "ngủ gật".
Sau khi phát hiện sự việc, công viên đã điều chỉnh lại mắt sư tử ở vị trí mở to và cập nhật thông tin này trên trang WeChat chính thức.
Để tăng phần hài hước, ban tổ chức còn đăng một "cam kết làm việc" do chính chú sư tử "kí tên". Nội dung đoạn cam kết đầy hài hước: "Hôm nay tôi lén ngủ trong lúc làm việc và bị phát hiện trước khi kịp mở mắt. Tôi xin cam kết sẽ lập tức 'khởi động lại', mở to mắt và phục vụ với tinh thần tràn đầy, không lười biếng nữa".
|
Du khách chụp ảnh đèn lồng đầu sư tử "không còn thiếu ngủ" trong đêm khai mạc tối 30/1. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lễ hội đèn lồng tại công viên Yuexiu mở cửa đón khách từ ngày 30/1. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 8/3, quy tụ 85 cụm đèn nghệ thuật được bố trị tại 10 khu du lịch lớn trong khuôn viên công viên.
Trong ngày khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức không gian lễ hội rực rỡ sắc màu. Các tác phẩm đèn lồng lấy cảm hứng từ nhiều chủ đề khác nhau, trong đó có bộ đèn mô phỏng hình tượng ngựa theo 12 con giáp Trung Hoa.
Bên cạnh hoạt động tham quan, lễ hội còn kết hợp các chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống, như nghệ thuật hát Quảng Đông, thu hút sự quan tâm của công chúng.
Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.
> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình