Đèn sư tử như 'nhân viên văn phòng thiếu ngủ' tại Trung Quốc

Chiếc đèn lồng đầu sư tử cao 20 m trong lễ hội mùa xuân tại Quảng Châu (Trung Quốc) khiến nhiều du khách bật cười vì trông như "nhân viên văn phòng thiếu ngủ".

Chiếc đèn lồng hình sư tử được trưng bày tại công viên Yuexiu ở thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc vì trông giống "đang ngủ gật".

Nguyên nhân là phần mí mắt của mô hình bị cụp xuống sau sự cố mất điện, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh "nhân viên văn phòng thiếu ngủ", Global Times đưa tin.

Chiếc đèn lồng này là một phần trong lễ hội đèn lồng chào mừng Tết Nguyên đán, được đặt tại cổng chính của công viên Yuexiu.

Ban tổ chức mô tả tác phẩm là "sư tử hùng dũng thức giấc tại cổng chính" với phần đầu cao tới 20 m. Đôi mắt được thiết kế để chớp sáng, tạo cảm giác như sắp phóng ra "tia lửa" ngay lập tức

Đèn lồng sư tử "ngủ gật" và bản thiết kế trước đó. Ảnh: Global Times.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh đèn lồng sư tử với đôi mí mắt rủ xuống, tạo cảm giác uể oải và buồn ngủ. Các bình luận trên mạng xã hội nhanh chóng so sánh hình ảnh này với tâm trạng mệt mỏi của người đi làm, đặc biệt là trước và sau kỳ nghỉ lễ.

Nhân viên công viên giải thích thiết kế ban đầu của chiếc đèn có phần mí mắt sẽ chuyển động và chớp khi đèn được chiếu sáng. Tuy nhiên, trong một lần kiểm tra trước đó, do mất điện, phần mí mắt không hoạt động như dự kiến và trông giống "ngủ gật".

Sau khi phát hiện sự việc, công viên đã điều chỉnh lại mắt sư tử ở vị trí mở to và cập nhật thông tin này trên trang WeChat chính thức.

Để tăng phần hài hước, ban tổ chức còn đăng một "cam kết làm việc" do chính chú sư tử "kí tên". Nội dung đoạn cam kết đầy hài hước: "Hôm nay tôi lén ngủ trong lúc làm việc và bị phát hiện trước khi kịp mở mắt. Tôi xin cam kết sẽ lập tức 'khởi động lại', mở to mắt và phục vụ với tinh thần tràn đầy, không lười biếng nữa".

Du khách chụp ảnh đèn lồng đầu sư tử "không còn thiếu ngủ" trong đêm khai mạc tối 30/1. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Lễ hội đèn lồng tại công viên Yuexiu mở cửa đón khách từ ngày 30/1. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 8/3, quy tụ 85 cụm đèn nghệ thuật được bố trị tại 10 khu du lịch lớn trong khuôn viên công viên.

Trong ngày khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức không gian lễ hội rực rỡ sắc màu. Các tác phẩm đèn lồng lấy cảm hứng từ nhiều chủ đề khác nhau, trong đó có bộ đèn mô phỏng hình tượng ngựa theo 12 con giáp Trung Hoa.

Bên cạnh hoạt động tham quan, lễ hội còn kết hợp các chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống, như nghệ thuật hát Quảng Đông, thu hút sự quan tâm của công chúng.