Chốt 32 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại Hà Nội

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 32 trận địa, tương đương 31 điểm, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện du lịch, văn hóa nhằm thu hút du khách dịp Tết.

Hà Nội bắn pháo hoa tại Hồ Gươm kết hợp ánh sáng laser đón chào năm mới Ất Tỵ 2025. Ảnh: Việt Linh.

Theo kế hoạch do Sở Du lịch Hà Nội công bố, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ chủ trì tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm, tương ứng 32 trận địa tại các xã, phường, nhiều hơn một điểm và một trận địa so với Tết Ất Tỵ (2025).

Trong đó, 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, cùng 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn 0h-0h15 ngày 17/2 (đêm giao thừa) trên toàn thành phố.

Hoạt động bắn pháo hoa là điểm nhấn trong chuỗi chương trình xúc tiến du lịch, thương mại dịp Tết Nguyên đán của Hà Nội nhằm thu hút du khách.

Màn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), tối 23/1. Ảnh: Đinh Hà.

Sở Du lịch Hà Nội đẩy mạnh quảng bá và kích cầu thông qua chuỗi sự kiện, lễ hội và không gian văn hóa - nghệ thuật mang đậm bản sắc Hà Nội.

Các hoạt động tập trung vào trải nghiệm "Tết của người Hà Nội", gắn với gia đình, làng nghề, sản phẩm đặc trưng cùng các chương trình du lịch di sản, ẩm thực, cộng đồng diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ Tết.

STT Trận địa pháo hoa 1 Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, phường Hoàn Kiếm 2 Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm 3 Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng 4 Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm 5 Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ 6 Hồ Văn Quán, phường Hà Đông 7 Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây 8 Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì 9 Trung tâm Thể dục Thể thao, xã Đông Anh 10 Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh 11 Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm 12 Khu vực Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ 13 Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai 14 Công viên Long Biên, phường Việt Hưng 15 Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa 16 Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy 17 Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân 18 Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh 19 Sân vận động xã Quảng Oai 20 Sân vận động xã Đan Phượng 21 Sân vận động xã Thạch Thất 22 Sân vận động phường Chương Mỹ 23 Khu đất khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, xã Thượng Phúc (khu vực xây dựng Sân vận động Trống Đồng) 24 Sân thượng tầng 6, trụ sở cơ sở 3 Ban CHPTKV2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai 25 Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm Khu đô thị Nam Chính) 26 Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức 27 Sân vận động xã Vân Đình 28 Sân vận động xã Sóc Sơn 29 Sân vận động xã Phúc Thọ 30 Công viên cây xanh, xã Thanh Oai 31 Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng 32 Khu Trạm bơm, xã Minh Châu

Từ ngày 30/1-1/2, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp UBND phường Tây Hồ tổ chức chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026" với chủ đề "Hành trình tươi xanh" tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - phố Trịnh Công Sơn.

Từ 6/2 -10/2, chương trình Happy Tết 2026 với chủ đề "Tết là hạnh phúc" sẽ diễn ra tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. Đây là hoạt động thường niên nhằm tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô và các vùng miền.

Bên cạnh các sự kiện trọng điểm, nhiều hoạt động chào xuân khác cũng được tổ chức trên toàn thành phố như 103 chợ hoa xuân dự kiến tại 55 xã, phường; các nghi lễ truyền thống, trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật tại Hoàng thành Thăng Long; cùng nhiều lễ hội lớn như Gò Đống Đa, Hai Bà Trưng, Chùa Hương.

Về sản phẩm du lịch, Hà Nội tiếp tục khai thác các tour gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và không gian đô thị, giới thiệu một số sản phẩm mới như tour "Ký ức Cột Cờ" kết hợp trình diễn 3D Mapping "Kinh đô Thăng Long"; tour xe đạp đêm "Hà Nội đẹp sound"; tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức" quanh hồ Trúc Bạch; tour Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping.

Du khách nước ngoài xếp hàng chờ mua matcha latte tại một cửa hàng ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Châu Sa.

Du lịch Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu trong năm 2025. Thủ đô ước đón hơn 33,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 7,82 triệu lượt, khách nội địa đạt hơn 25,88 triệu lượt.

Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng , tăng 21,5% so với năm trước. Đáng chú ý, mức tăng doanh thu gắn liền với xu hướng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu, nhất là ở nhóm khách quốc tế và phân khúc khách có khả năng chi trả cao.

Một trong những điểm sáng nổi bật của du lịch Thủ đô năm 2025 là đổi mới mạnh mẽ trong phát triển sản phẩm. Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội thu hút du khách nhờ loạt tour và hoạt động gắn với di sản, di tích và làng nghề.

Các hành trình du lịch bằng đường sông, đường sắt, metro, xe máy, xe đạp điện công cộng tạo dấu ấn riêng, mang đến trải nghiệm khám phá mới mẻ, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

