Du lịch Trung Đông mất nửa tỷ euro mỗi ngày vì chiến sự

Du lịch Trung Đông đang chịu áp lực lớn khi chiến sự leo thang làm gián đoạn hàng không, đồng thời kéo giảm dòng khách quốc tế.

Du khách nước ngoài tham dự sự kiện kỷ niệm 1.083 năm thành lập Thánh đường Al-Azhar theo lịch Hijri, diễn ra trong tháng Ramadan tại khu Hồi giáo cổ ở Cairo, Ai Cập, ngày 29/3/2023. Ảnh: Reuters.

Theo ước tính của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), ngành du lịch tại Trung Đông thất thoát khoảng 515 triệu euro (khoảng khoảng 15,6 nghìn tỷ đồng ) mỗi ngày vì xung đột.

Trước khi chiến sự bùng phát, tổ chức này từng dự báo khách quốc tế sẽ chi khoảng 178 tỷ euro tại khu vực trong năm 2026. Nhưng diễn biến những tuần gần đây đã nhanh chóng đảo lộn triển vọng đó, trước hết ở lĩnh vực hàng không, vốn là huyết mạch của du lịch Trung Đông.

Hãng tin tức quốc tế châu Âu Euronews nhận định tác động dễ thấy nhất hiện nay nằm ở các trung tâm trung chuyển lớn như Abu Dhabi, Dubai, Doha và Bahrain. Trong điều kiện bình thường, các đầu mối này phục vụ khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày.

Tuy nhiên, việc đóng cửa không phận và hủy chuyến trên diện rộng khiến lưu lượng giảm mạnh, kéo theo sự chững lại của cả mạng lưới di chuyển vốn giữ vai trò then chốt trong việc đưa khách đến khu vực.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy mức độ suy giảm khá rõ. Ngày 24/2, Emirates còn khai thác 527 chuyến bay, Etihad Airways 325 chuyến và Qatar Airways 563 chuyến. Đến ngày 10/3, các con số này lần lượt giảm xuống còn 309, 56 và 66 chuyến.

Khu vực Hồi giáo cổ của Cairo, Ai Cập. Ảnh: Reuters.

Trước đó, báo cáo của Tourism Economics cũng đưa ra kịch bản thận trọng hơn cho phần còn lại của năm. Theo nhóm nghiên cứu, lượng khách quốc tế đến Trung Đông trong năm 2026 có thể giảm từ 11% đến 27% so với năm trước. Nếu tính theo số tuyệt đối, khu vực có thể hụt từ 23 đến 38 triệu lượt khách quốc tế so với kịch bản cơ sở, kéo theo mức sụt giảm chi tiêu du lịch từ 34 đến 56 tỷ USD .

Trong nhóm các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), UAE và Saudi Arabia được cho là sẽ chịu ảnh hưởng nặng hơn cả do phụ thuộc lớn vào khách quốc tế và kết nối hàng không. Với những thị trường này, chỉ cần cảm nhận về sự an toàn suy giảm, nhu cầu cũng có thể chững lại rất nhanh.

Trong khi đó, Qatar và Bahrain có tỷ lệ khách đến bằng đường bộ cao hơn, lần lượt chiếm 32% và 74% tổng lượng khách, nên xét về tương quan có thể ít bị ảnh hưởng hơn.