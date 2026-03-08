Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Dẹp vấn nạn lấn chiếm ở bãi biển đông khách Tây nhất Đà Nẵng

  • Chủ nhật, 8/3/2026 16:58 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Bãi biển Mỹ An là một trong những điểm tập trung đông đảo du khách nhất Đà Nẵng, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Các hộ kinh doanh kê ghế nằm tràn ra bãi cát, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, thư giãn chung của người dân, du khách.

Nhiều hộ kinh doanh dịch vụ tại ven bờ biển Mỹ An (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã đưa các mái che di động, ghế bố nằm kê ra sát ra mép bờ biển, nhất là vào mỗi chiều.

Tình trạng này khiến bãi biển vui chơi, giải trí của người dân, du khách bị lấn át. Người dân bức xúc khi bãi biển chung bị các hộ kinh doanh "chiếm" để đặt dù, ghế nằm, cung cấp dịch vụ để thu tiền.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 8/3, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay sau khi nhận được phản ánh, BQL đã tiến hành kiểm tra và ghi nhận các hộ kinh doanh ở khu vực biển Mỹ An đưa dù bạt, ghế nằm ra sát mép biển.

Da Nang anh 1

Du khách tới bãi biển Mỹ An nằm tắm nắng, thư giãn từ sáng đến chiều tối. Ảnh: Thanh Hiền.

BQL đã yêu cầu các hộ di dời toàn bộ bàn ghế, dù bạt, vật dụng vào bên trong, đúng phạm vi kinh doanh để trả lại bãi biển phục vụ người dân, du khách.

"Đây là bãi biển tập trung đông đúc du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Họ thường tới đây vui chơi, nằm tắm nắng trên bãi biển, từ sáng tới chiều lúc nào cũng đông. Vì vậy cần phải giữ không gian rộng rãi, an toàn phục vụ du khách, người dân", đại diện BQL thông tin.

Đơn vị cho biết sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, buôn bán trên các bãi biển du lịch. Những hộ cố tình vi phạm, tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Bãi biển Mỹ An là "điểm hẹn" của du khách quốc tế. Không chỉ tới tắm biển, tắm nắng, nơi này còn là địa điểm tổ chức các cuộc thi lướt sóng thu hút các vận động viên đến từ nhiều nước tham gia.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Giới trẻ Đà Nẵng đổ xô check-in cảng Liên Chiểu

Cầu cảng mở ra không gian thoáng đãng với một bên là biển, một bên là núi, trông về vịnh Đà Nẵng, thu hút giới trẻ đến check-in với khung hình "tuyệt đối điện ảnh".

07:18 5/3/2026

Khách Tây được mời ăn sáng, lời cảm ơn khiến ngư dân Đà Nẵng bật khóc

"Những gì ông dành cho chúng tôi là điều tiền bạc không thể mua được. Nó rất quý giá. Cảm ơn ông", vị khách Thổ Nhĩ Kỳ nói với ngư dân Đà Nẵng khi được ông mời dùng bữa tại nhà.

05:55 4/3/2026

Cặp đôi khách Tây 'nổi như cồn' vì loạt ảnh check-in ở Việt Nam

Trong chuyến du lịch Việt Nam, cặp đôi người Đức chọn lưu giữ kỷ niệm bằng những khung hình đơn lẻ, đưa người xem đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng như Đà Nẵng, Hội An...

11:51 1/3/2026

https://tienphong.vn/dep-van-nan-lan-chiem-o-bai-bien-dong-khach-tay-nhat-da-nang-post1825714.tpo

Thanh Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Nẵng bãi biển bãi biển Mỹ An Mỹ An du khách quốc tế du khách nước ngoài du khách bờ biển Mỹ An du lịch Đà Nẵng

    Đọc tiếp

    Tam dong cua mot homestay o Lo Lo Chai hinh anh

    Tạm đóng cửa một homestay ở Lô Lô Chải

    10 giờ trước 11:23 8/3/2026

    0

    Homestay/nhà hàng A Mẩy tại làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) bị yêu cầu tạm dừng hoạt động sau khi đoàn kiểm tra phát hiện vi phạm về niêm yết giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý