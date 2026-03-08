Hòn đảo 'thiên đường' nơi con trai ông trùm Ukraine bị sát hại

Bali từ lâu là biểu tượng của kỳ nghỉ nhiệt đới. Song vụ việc liên quan đến con trai một trùm Ukraine vô tình phô bày những góc tối phía sau ngành du lịch.

Du khách Ukraine tử vong sau khi bị bắt cóc ở Bali. Ảnh: East2West.

Ngày 4/3, cảnh sát Indonesia xác nhận các phần thi thể được tìm thấy tại Bali thuộc về Ihor Komarov (28 tuổi), công dân Ukraine và được cho là con trai của một doanh nhân giàu có tại nước này.

Theo cảnh sát Indonesia, Komarov bị bắt cóc trong kỳ nghỉ tại Bali vào ngày 15/2, tại khu vực Jimbaran, một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Bali, nơi tập trung nhiều resort và villa cao cấp dành cho du khách quốc tế.

Nhóm nghi phạm được cho là đã giam giữ và tra tấn nạn nhân nhằm đòi 10 triệu USD tiền chuộc từ gia đình. Các phần thi thể sau đó được phát hiện tại một bãi biển trên đảo và được xác nhận danh tính bằng xét nghiệm DNA, hãng tin địa phương Kumparan dẫn tin.

Vụ việc lập tức gây chấn động truyền thông quốc tế, không chỉ vì tính chất nghiêm trọng mà còn bởi nó xảy ra tại Bali - hòn đảo lâu nay được mệnh danh là “thiên đường du lịch” của châu Á.

Điểm đến này từng nổi tiếng với bãi biển nhiệt đới, resort sang trọng và dòng du khách phương Tây đổ về quanh năm, nay phô bày những mặt trái của du lịch đại chúng, trong đó bao gồm cả rủi ro an ninh.

Một phần thi thể được người dân phát hiện tại bãi biển Ketewel vào ngày 26/2.

Đảo "thiên đường" hút khách Tây

Nằm giữa quần đảo Indonesia, Bali từ lâu được xem là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất châu Á, đặc biệt đối với du khách phương Tây. Từ thập niên 1970, hòn đảo này bắt đầu xuất hiện trên bản đồ du lịch quốc tế khi các nhiếp ảnh gia, nhà văn và cộng đồng du lịch bụi phương Tây khám phá những bãi biển nhiệt đới, ruộng bậc thang và nền văn hóa Hindu đặc trưng của địa phương.

Qua nhiều thập kỷ, Bali dần phát triển thành trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á, với các khu vực nổi tiếng như Kuta, Seminyak, Canggu hay Ubud. Những bãi biển như Kuta hay Uluwatu thu hút du khách quốc tế nhờ hoạt động lướt sóng và đời sống giải trí sôi động, trong khi Ubud trở thành điểm đến quen thuộc của du khách tìm kiếm nghỉ dưỡng, yoga và thiền định.

Với hơn 60.000 lượt khách mỗi ngày, Bali trở thành hòn đảo đông đúc thứ 2 thế giới chỉ sau đảo Java. Ảnh: Reuters, @hanna.seg.

Nhờ khoảng cách bay chỉ 5-6 giờ, Bali từ lâu được truyền thông quốc tế gọi là “sân sau nghỉ dưỡng” của du khách Australia. Dữ liệu của sân bay Ngurah Rai (Denpasar), vào mùa cao điểm du lịch, cứ khoảng 4-5 du khách quốc tế đến Bali thì có 1 người là khách Australia.

Ngoài ra, một trong những lý do khiến Bali đặc biệt hấp dẫn khách phương Tây là chi phí nghỉ dưỡng tương đối thấp so với các điểm đến biển khác, nhưng vẫn cung cấp hệ thống resort, villa và dịch vụ du lịch cao cấp.

Sự pha trộn giữa thiên nhiên nhiệt đới, văn hóa bản địa và lối sống quốc tế cũng khiến Bali trở thành nơi lý tưởng cho cộng đồng digital nomads, những người làm việc từ xa đến từ châu Âu, Australia và Mỹ.

Mặt trái

Song song với sự bùng nổ du lịch, Bali cũng đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy của du lịch đại chúng.

Khách du lịch cưỡi ngựa đi ngang một bãi biển ngập rác ở Bali hồi tháng 1/2019. Ảnh: Nyimas Laula/National Geographic.

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ du khách đã khiến nhiều khu vực nổi tiếng của Bali như Kuta, Seminyak hay Canggu thường xuyên rơi vào tình trạng kẹt xe, quá tải hạ tầng và áp lực lớn lên môi trường đô thị. Những con đường nhỏ vốn phục vụ làng chài và ruộng lúa trước đây nay phải gánh lượng xe du lịch dày đặc mỗi ngày.

Chuyên gia nhận định Bali đang trở thành một trong những ví dụ điển hình của hiện tượng “overtourism” (quá tải du lịch) tại châu Á, khi tốc độ tăng trưởng du khách vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng địa phương.

Ngoài ra, một trong những vấn đề nổi bật nhất khách là ô nhiễm rác thải. Hòn đảo này từng nhiều lần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về rác khi các bãi biển nổi tiếng như Kuta hay Legian bị phủ kín rác nhựa trôi dạt từ biển, theo Reuters. Indonesia hiện xếp trong nhóm quốc gia thải nhựa ra đại dương nhiều nhất thế giới.

Bali không thiếu những du khách "ngỗ nghịch", hành xử thiếu tôn trọng văn hóa địa phương. Ảnh: @sergey_kosenko.

Sự phát triển nhanh chóng của du lịch cũng gây áp lực lớn lên tài nguyên. Theo các nghiên cứu môi trường của UNESCO, ngành du lịch tiêu thụ tới khoảng 65% nguồn nước ngọt của Bali, khiến mực nước ngầm giảm mạnh và nhiều khu vực đối mặt nguy cơ thiếu nước.

Bên cạnh vấn đề môi trường, Bali cũng chứng kiến sự gia tăng tội phạm liên quan đến người nước ngoài trong những năm gần đây. Theo báo cáo được Guardian dẫn lại, số vụ phạm pháp liên quan đến người nước ngoài tại Bali tăng khoảng 16% trong năm 2024, bao gồm lừa đảo, buôn ma túy và trộm cắp.

Sự gia tăng của cộng đồng người nước ngoài cư trú dài hạn, đặc biệt là giới digital nomads, cũng khiến cấu trúc xã hội tại một số khu vực du lịch thay đổi nhanh chóng, kéo theo nhiều tranh cãi về quản lý cư trú và sử dụng đất.

Sau vụ bắt cóc và sát hại du khách Ukraine, cảnh sát Bali cho biết đang mở rộng điều tra và truy bắt các nghi phạm liên quan, trong đó ít nhất 6 người được xác định là công dân nước ngoài. Lực lượng chức năng nhấn mạnh vụ việc mang tính cá biệt và không phản ánh tình hình an ninh chung tại Bali.

Con đường nối Canggu và Denpasar trên đảo thường xuyên ùn tắc cả ngày. Ảnh: Dave Smith/ SCMP.

Bên cạnh đó, một số quan chức và nghị sĩ Indonesia cũng kêu gọi đánh giá lại mô hình phát triển du lịch tại Bali, trong bối cảnh lượng khách quốc tế tăng mạnh sau đại dịch và sự hiện diện ngày càng lớn của cộng đồng người nước ngoài cư trú dài hạn.