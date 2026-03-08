Vì sao khách Hàn Quốc đông nhất Việt Nam?

Hai tháng đầu năm, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần một triệu lượt. Đây không chỉ là thị trường có quy mô lớn mà còn duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Hai du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại nhà thờ Tân Định, TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 6/3, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố trong tháng 2, Việt Nam đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, sau mức 2,45 triệu lượt (tháng 1) và 2,02 triệu lượt (tháng 12/2025).

Phân tích cơ cấu thị trường cho thấy các thị trường gần tại châu Á tiếp tục đóng vai trò trụ cột, trong đó Hàn Quốc giữ vị trí thị trường gửi khách lớn nhất với khoảng 971.000 lượt, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

"Đây không chỉ là thị trường có quy mô lớn mà còn duy trì mức tăng trưởng ổn định. Sự gia tăng này phản ánh sức hút bền vững của các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình, cùng lợi thế kết nối hàng không dày đặc giữa hai nước", Cục Du lịch Quốc gia nhận định.

LƯỢNG KHÁCH HÀN QUỐC ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2025 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1/2025 Tháng 2/2025 Tháng 3/2025 Tháng 4/2025 Tháng 5/2025 Tháng 6/2025 Tháng 7/2025 Tháng 8/2025 Tháng 9/2025 Tháng 10/2025 Tháng 11/2025 Tháng 12/2025 Tháng 1/2026 Tháng 2/2026 Lượt khách Lượt khách 417.116 468.026 374.989 326.14 318.572 303.13 317.07 384.167 328.53 360.941 343.998 388.732 489.669 481.589

Khách Hàn Quốc đang ở đâu?

Cục Du lịch Quốc gia cho biết trong bức tranh phục hồi mạnh của dòng khách Hàn Quốc đến Đông Nam Á sau đại dịch Covid-19, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hàng đầu trong khu vực.

Theo số liệu do Cục Du lịch Hàn Quốc công bố tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026, lượng khách Hàn Quốc đến ASEAN tăng nhanh những năm gần đây, từ gần 2,5 triệu lượt năm 2022 lên 9,8 triệu lượt năm 2024.

Trong đó, Việt Nam nổi lên như điểm đến vượt trội. Năm 2023, Việt Nam đón 3,6 triệu lượt khách Hàn Quốc, chiếm gần 47% tổng lượng khách Hàn Quốc đến ASEAN. Đến năm 2024, con số này tăng lên 4,6 triệu lượt trong tổng số 9,8 triệu lượt khách Hàn Quốc đến khu vực.

Đáng chú ý, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón 3,2 triệu lượt khách Hàn Quốc, tương đương gần 53% tổng lượng khách Hàn Quốc đến ASEAN trong cùng kỳ.

LƯỢNG DU KHÁCH HÀN QUỐC ĐẾN VIỆT NAM VÀ ASEAN GIAI ĐOẠN 2021-2025 Nguồn: Cục Du lịch Việt Nam và Hàn Quốc Nhãn 2022 2023 2024 9 tháng 2025 Khách Hàn Quốc đến ASEAN Triệu lượt 2.5 7.7 9.8 6.1 Khách Hàn Quốc đến Việt Nam

1 3.6 4.6 3.2

Cục Du lịch Quốc gia nhận định những con số này cho thấy Việt Nam không chỉ là thị trường trọng điểm mà còn là lựa chọn ưu tiên của du khách Hàn Quốc tại Đông Nam Á, vượt nhiều điểm đến cạnh tranh trong khu vực.

Theo cơ quan này, "sự áp đảo" của Việt Nam trên bản đồ du lịch Hàn Quốc đến từ nhiều lợi thế dài hạn. Trước hết là vị trí địa lý gần và kết nối hàng không thuận lợi.

Thời gian bay ngắn cùng mạng lưới đường bay thẳng dày đặc kết nối Seoul, Busan với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc giúp Việt Nam phù hợp với xu hướng du lịch ngắn ngày và nghỉ dưỡng linh hoạt.

Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, ẩm thực và mua sắm cũng liên tục được mở rộng và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách như gia đình, giới trẻ, người cao tuổi và khách công vụ.

Việt Nam phát triển nhiều sản phẩm phù hợp thị hiếu thị trường Hàn Quốc như nghỉ dưỡng biển, golf, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE (kết hợp hội nghị, hội thảo) và mô hình kết hợp công tác - nghỉ dưỡng (bleisure).

Các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc hiện là lựa chọn quen thuộc của du khách Hàn Quốc, dần hình thành điểm đến "mặc định" trong tâm trí du khách Hàn Quốc, với sức lan tỏa mạnh trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội.

Phú Quốc, Đà Nẵng thành nơi chụp ảnh tạp chí của idol Hàn Quốc trong năm 2025. Ảnh: @marieclairekorea, @dazedkorea.

Lực đẩy

Nhiều địa phương tại Việt Nam đang tăng cường xúc tiến nhằm duy trì và mở rộng dòng khách Hàn Quốc. Đà Nẵng thiết lập điểm giới thiệu du lịch song phương với thành phố Daegu, tạo kênh quảng bá thường xuyên và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, thành phố đã đạt mốc một triệu lượt khách Hàn Quốc chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025. Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp và tổ chức các chương trình xúc tiến tại Hàn Quốc.

Huế và Quảng Trị đã tổ chức chương trình quảng bá du lịch tại Seoul và Busan, giới thiệu các sản phẩm du lịch di sản, nghỉ dưỡng, golf và chăm sóc sức khỏe.

Hai bên cũng xúc tiến mở đường bay trực tiếp từ Hàn Quốc đến Huế. Chuyến bay charter đầu tiên dự kiến triển khai vào cuối tháng 3, hướng tới khai thác đường bay thường lệ trong thời gian tới.

TP.HCM và thành phố Busan cũng thúc đẩy các sáng kiến quảng bá du lịch thông qua hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa. Một số đề xuất gồm chương trình "Đại sứ du lịch sinh viên", liên hoan phim sinh viên và các lễ hội du lịch song phương nhằm tăng cường kết nối giới trẻ và quảng bá điểm đến.

Du khách Hàn Quốc đội nón lá, dạo TP.HCM ngày 28/3/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo các chuyên gia, việc mở rộng hợp tác với các địa phương và tổ chức tại Hàn Quốc, cùng với phát triển đường bay trực tiếp và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đang tạo nền tảng để dòng khách Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng tại Việt Nam trong những năm tới.

Ngoài yếu tố thuận tiện và chi phí cạnh tranh, du khách Hàn Quốc còn lựa chọn Việt Nam nhờ sự phù hợp về trải nghiệm, cảm giác an toàn và sự gần gũi văn hóa. Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị và an ninh, môi trường chính trị - xã hội ổn định và mức độ an toàn cao tiếp tục là lợi thế của Việt Nam.

Sự gần gũi về văn hóa, ẩm thực dễ thích nghi, thái độ thân thiện của người dân và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng quen thuộc với du khách Hàn Quốc cũng góp phần nâng cao trải nghiệm.

"Hiệu ứng từ KOL (người có sức ảnh hưởng), mạng xã hội, cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cùng chính sách thị thực thông thoáng và các hoạt động xúc tiến thị trường được triển khai bài bản, tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam", đại diện Cục Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.

