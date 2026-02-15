Vì sao khách Hàn 'vỡ mộng' du lịch giá rẻ tại Thái Lan?

Từng được xem là điểm đến “dễ thở” về chi phí, Thái Lan gần đây lại vấp phải nhiều ý kiến từ du khách Hàn Quốc cho rằng giá cả đang trở nên đắt đỏ.

Du khách tham quan bãi biển Maya Bay trên đảo Phi Phi Leh, tỉnh Krabi, Thái Lan, ngày 26/2/2023. Ảnh: Reuters.

Thái Lan đang nỗ lực trấn an du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc, trước những nhận định cho rằng chi phí du lịch tại “xứ sở chùa vàng” ngày càng cao.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), giá cả nội địa vẫn ổn định và không có dấu hiệu tăng vọt như một số ý kiến lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, nhiều du khách Hàn Quốc nhận xét trên truyền thông và mạng xã hội, kỳ nghỉ tại Thái Lan không còn “dễ chịu về giá” như trước.

South China Morning Post phân tích khi đồng baht tăng giá so với các đồng tiền khác trong khu vực, chi phí quy đổi từ won Hàn Quốc sang baht trở nên bất lợi hơn. Điều này khiến cùng một bữa ăn, một đêm khách sạn hay một gói trải nghiệm chăm sóc sức khỏe vẫn giữ nguyên giá niêm yết, nhưng tổng số tiền mà du khách Hàn phải chi lại cao hơn đáng kể so với trước đây.

Reuters cũng từng nhận định sự mạnh lên của đồng baht có thể ảnh hưởng đến sức cạnh tranh du lịch của Thái Lan, bởi du khách nước ngoài dễ cảm nhận điểm đến này “đắt” hơn dù lạm phát nội địa không tăng tương ứng.

Khách quốc tế vui chơi tại lễ hội Songkran, đánh dấu năm mới của Thái Lan, tại Bangkok. Ảnh: Reuters.

Ngoài yếu tố tiền tệ, kỳ vọng của du khách Hàn Quốc cũng đóng vai trò quan trọng. Trong nhiều năm, Thái Lan được quảng bá như điểm đến nghỉ dưỡng vừa túi tiền, nổi bật với các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe và du lịch biển. Khi chi phí quy đổi tăng lên, sự chênh lệch giữa kỳ vọng “giá mềm” và thực tế hóa đơn cuối cùng khiến cảm giác đắt đỏ càng rõ rệt.

Tuy nhiên, giới chức Thái Lan bác bỏ việc đất nước trở nên quá đắt đỏ. Đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) khẳng định giá cả trong nước vẫn ổn định và lạm phát duy trì ở mức thấp, thậm chí từng ghi nhận âm trong một số tháng gần đây nhờ giá năng lượng giảm. Theo cơ quan này, “vấn đề thực sự duy nhất” mà du khách cảm nhận có thể là tỷ giá hối đoái, chứ không phải do giá dịch vụ nội địa tăng mạnh.