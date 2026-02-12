Thái Lan đã thành công

Sau thời gian bị du khách Trung Quốc "quay lưng" với lo ngại lừa đảo, an ninh, Thái Lan hiện thành công khi trở thành điểm đến được người Trung quan tâm nhất vào dịp Tết Nguyên đán.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh trên cầu vượt ở Bangkok năm 2024. Ảnh: Reuters.

Tết Nguyên đán là một trong những kỳ nghỉ dài nhất tại Trung Quốc. Năm nay, kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày kể từ 15/2, dài hơn thường lệ một ngày.

Theo Reuters, hàng triệu người Trung Quốc truyền thống trở về quê đoàn tụ gia đình trong dịp này, kéo theo mức chi tiêu tăng mạnh tại các cửa hàng, rạp chiếu phim và nhà hàng.

Giới chức Trung Quốc dự báo tổng số lượt di chuyển trong đợt cao điểm xuân vận kéo dài 40 ngày có thể đạt kỷ lục 9,5 tỷ lượt, tăng so với 9,02 tỷ lượt năm ngoái. Nhà chức trách kỳ vọng kỳ nghỉ dài hơn sẽ thúc đẩy người dân tăng cường du lịch nội địa hoặc ra nước ngoài.

Theo ông Zhou Weihong, đại diện công ty du lịch Spring Tour (Thượng Hải), đơn vị lữ hành thuộc hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines, Thái Lan đã trở lại vị trí điểm đến nước ngoài hàng đầu nhờ khí hậu ấm áp, trong khi phần lớn Trung Quốc vẫn trong mùa đông lạnh giá.

Ngoài ra, trên nền tảng của Spring Tour, lượng đặt chỗ tới Nga tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái, tương tự các chuyến đi tới Bắc Âu. Ngoài Thái Lan và Nga, các điểm đến nổi bật khác gồm Australia và Hàn Quốc.

Du khách đi bộ dọc theo sân ga cạnh một đoàn tàu tại ga tàu Bắc Kinh (Trung Quốc) trong cao điểm Tết Nguyên đán, ngày 12/2. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu của công ty tiếp thị du lịch Sojern cũng cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế của người Trung Quốc đang phục hồi mạnh. Lượng đặt vé máy bay ra nước ngoài tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đặt phòng khách sạn tăng 23%.

Các điểm đến được ưa chuộng chủ yếu là các chặng bay ngắn trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Australia và Hàn Quốc.

Đáng chú ý, lượng đặt chỗ tới khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) tăng 102%, trong khi các chuyến đi tới Mỹ và Canada tăng 91%, cho thấy nhu cầu bay đường dài, đặc biệt tới châu Âu, đang phục hồi mạnh.

Bà Lina Ang, Giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh bất động sản quốc tế của Sojern, nhận định Tết Nguyên đán là giai đoạn du lịch sôi động mang tính khu vực rõ nét, trong đó du khách Trung Quốc ngày càng chọn lọc hơn khi quyết định đặt dịch vụ.

Du khách Trung Quốc thư giãn tại khu phố đi bộ ở quận Ginza, Tokyo, Nhật Bản, năm 2019. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, không phải thị trường nào cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Căng thẳng chính trị kéo dài với Nhật Bản làm suy giảm sức hấp dẫn của điểm đến này đối với du khách Trung Quốc - vốn từng là lựa chọn hàng đầu.

Dữ liệu chuyến bay năm 2026 cho thấy lượng khách đi Nhật giảm mạnh trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng và Trung Quốc ban hành cảnh báo an toàn đối với công dân. Nhiều hãng hàng không đã mở rộng chính sách hoàn, đổi vé cho các đường bay tới Nhật.

Theo công ty cung cấp dữ liệu du lịch Flight Master, trong tuần bắt đầu từ 2/2, số chuyến bay giữa Trung Quốc và Nhật Bản giảm 49,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, 58 đường bay từng khai thác trong dịp xuân vận năm ngoái đã bị hủy toàn bộ. Trước đó, Trip.com từng xếp Nhật Bản vào nhóm điểm đến quốc tế được ưa chuộng nhất, cùng với Thái Lan và một số thị trường khu vực.