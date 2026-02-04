Cuộc 'di cư lớn nhất hành tinh' ở Trung Quốc

Ngày 2/2, Trung Quốc chính thức bước vào cuộc "di cư" lớn nhất hành tinh. Ngay từ những ngày đầu cao điểm, các nhà ga và sân bay trên khắp Trung Quốc trở nên nhộn nhịp. Dòng người mang theo hành lý và quà Tết trên hành trình về quê, trong không khí háo hức của mùa đoàn viên. Trong ảnh, hành khách lên tàu tại ga Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các đoàn tàu cao tốc tại khu bảo dưỡng ở thành phố Thiên Tân. Hàng năm, mùa "xuân vận" không chỉ phản ánh năng lực hạ tầng giao thông và tiến bộ công nghệ của Trung Quốc, mà còn cho thấy sức sống tiêu dùng, các xu hướng xã hội và nhịp đập của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các nhà phân tích nhận định làn sóng di chuyển tại Trung Quốc tăng vọt do nhu cầu chồng lấn giữa đoàn viên gia đình và du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hơn so với thông lệ, từ ngày 15 đến 23/2.

Miao Xinpeng (thứ 2 từ phải sang), sinh viên năm nhất đại học, chụp ảnh cùng ba người bạn học cấp ba trên chuyến tàu K4069, trước khi trở về quê ở tỉnh Giang Tây đón Tết Nguyên đán.

Một buổi biểu diễn opera địa phương được dàn dựng trên tàu cao tốc ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Theo Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc, trong giai đoạn từ 2/2-13/3, hệ thống đường sắt quốc gia dự kiến phục vụ 540 triệu lượt khách, trung bình 13,48 triệu lượt mỗi ngày, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Biện Vĩnh Tổ, Phó tổng biên tập tạp chí Hiện đại hóa quản lý, nhận định đây là hiện tượng đặc thù của Trung Quốc, khi hàng trăm triệu người di chuyển trong thời gian ngắn với mật độ cao. Quy mô này không chỉ phản ánh năng lực vận tải, mà còn cho thấy khả năng tổ chức xã hội, phối hợp liên ngành và năng lực quản trị tổng thể của quốc gia.

Trong khi đó, ông Vương Bằng, nghiên cứu viên Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, cho rằng những thay đổi trong hình thức đi lại dịp Tết phản ánh quá trình nâng cấp của nền kinh tế. Việc ngày càng nhiều người lựa chọn tàu cao tốc và máy bay giúp hành trình về quê nhanh chóng, thuận tiện hơn, qua đó cho thấy hạ tầng được cải thiện và mức sống của người dân tăng lên.

Ngoài yếu tố giao thông, xuân vận còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Làn sóng đoàn tụ gia đình hàng năm thúc đẩy tiêu dùng và kinh tế vùng. Một số gia đình lựa chọn du lịch cùng nhau thay vì về quê, tạo động lực mới cho kinh tế lễ hội.

Hàng không cũng ghi nhận mức tăng mạnh với hơn 95 triệu lượt hành khách, cao nhất từ trước tới nay. Hãng Air China cho biết sẽ khai thác hơn 70.000 chuyến bay trong mùa cao điểm, tăng 10,1% so với Tết 2025, trung bình khoảng 1.800 chuyến/ngày.

Bên cạnh đó, du lịch bằng ôtô cá nhân ngày càng phổ biến. Bộ Giao thông Trung Quốc dự báo số đơn thuê xe tăng hai chữ số so với cùng kỳ, trong khi số chuyến đi bằng xe năng lượng mới đạt khoảng 380 triệu lượt trong 9 ngày nghỉ Tết.

Cục Đường sắt Trung Quốc cho biết hệ thống đường sắt quốc gia đã chuẩn bị phương án tăng cường năng lực vận chuyển, trong đó tập trung vào các tuyến cao tốc và trục giao thông chính. Ngành hàng không cũng tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh trong dịp lễ dài ngày.

Bước vào năm ngựa, các chuyên gia cho rằng ý nghĩa tích cực của con giáp này góp phần nuôi dưỡng tâm lý lạc quan, trong khi dòng di chuyển khổng lồ tiếp tục kích thích tiêu dùng, kinh tế địa phương và đà tăng trưởng dài hạn trên khắp Trung Quốc.

