Cảnh thác Niagara đóng băng hiếm có nhìn từ trên cao

Niagara cao khoảng 51-52 m, là thác nước lớn nhất Bắc Mỹ, với lưu lượng cao điểm có thể vượt 3.160 tấn nước mỗi giây. Trong ảnh, một khối băng tuyết lớn treo lơ lửng trên mép thác Niagara đang đóng băng một phần.