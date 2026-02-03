Cảnh thác Niagara đóng băng hiếm có nhìn từ trên cao

|
Bất chấp thời tiết giá lạnh, du khách vẫn đổ về chiêm ngưỡng thác Niagara trong trạng thái "đóng băng một phần" sau khi mùa đông quét qua nước Mỹ tuần trước - tạo nên khung cảnh ngoạn mục.
|
Thác Niagara nằm trên sông Niagara, ngăn cách Ontario (Canada) và New York (Mỹ). Đầu tháng 2, những dải băng treo lấp lánh, cây cối phủ tuyết, lối đi ven thác đông cứng và làn sương mù quẩn quanh dòng nước tạo nên một bức tranh mùa đông kịch tính, khiến cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế không khỏi trầm trồ.
|
Hệ thống thác gồm 3 thác chính: Horseshoe Falls (lớn nhất, Canada), American Falls và Bridal Veil Falls (phía Mỹ). Từ phía Canada nhìn sang Mỹ, thác Niagara hiện lên với những khối băng tuyết bám dày trên vách đá, lan can và bờ sông.
|
Niagara cao khoảng 51-52 m, là thác nước lớn nhất Bắc Mỹ, với lưu lượng cao điểm có thể vượt 3.160 tấn nước mỗi giây. Trong ảnh, một khối băng tuyết lớn treo lơ lửng trên mép thác Niagara đang đóng băng một phần.
|
Nhiệt độ xuống sâu tạo thành những mảng băng trôi lững lờ dưới chân thác, xen lẫn tuyết và sương, trở thành phông nền ấn tượng cho hàng loạt khung hình check-in.
|
Nhiều du khách không ngần ngại chịu rét để chụp ảnh, quay video, lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi ngọn thác hùng vĩ hóa băng trắng xóa.
|
Cảnh thác Niagara phía Mỹ trong khoảnh khắc mùa đông lạnh kỷ lục. Sương mù cuồn cuộn bao phủ ngọn thác trong khi nhiều khu vực bị đóng băng một phần. Ngoài giá trị cảnh quan, thác Niagara còn đóng vai trò quan trọng trong phát điện thủy điện, cung cấp năng lượng cho cả Canada và Mỹ.
|
Dưới ánh nắng ban mai, hơi nước bốc lên từ phần thác chưa đóng băng tạo thành dải cầu vồng kéo dài, nổi bật trên nền tuyết trắng.
|
Cuối tháng 1, đầu tháng 2, Canada bước vào giai đoạn mùa đông khắc nghiệt, với nhiệt độ ban ngày dao động khoảng -2 độ C đến 1 độ C, ban đêm thường xuống -7 độ C hoặc thấp hơn, khiến nhiều dòng sông và cả thác Niagara biểu tượng bị đóng băng một phần.
|
Băng tuyết bám dày trên lan can gần thác Niagara - điểm du lịch hút khách bậc nhất Bắc Mỹ, đón hàng chục triệu lượt tham quan mỗi năm.
|
Thác Niagara hiếm khi đóng băng hoàn toàn do dòng chảy quá mạnh, song cảnh thác đóng băng một phần vẫn thu hút đông du khách đến tham quan, chụp hình.
