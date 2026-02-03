Mời du khách rời phố cà phê đường tàu sau vụ cô gái ngồi sát đường ray

Sau đoạn video cô gái ngồi sát đường ray khi tàu hỏa lao qua phố cà phê đường tàu, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, mời hàng trăm du khách rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Sáng 3/2, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) phối hợp lực lượng CSGT và UBND phường tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm tại phố cà phê đường tàu đoạn Khâm Thiên.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường cho biết lực lượng chức năng đã mời hàng trăm du khách ra khỏi hành lang an toàn đường sắt, nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh dọc tuyến.

Các quán cà phê được yêu cầu dọn dẹp bàn ghế, vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn, không để du khách đứng, ngồi sát đường ray chụp ảnh, quay phim khi tàu chạy qua. Sau khi được nhắc nhở, một số chủ quán chủ động yêu cầu khách thanh toán và rời khỏi khu vực.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng thu dọn các tấm gỗ và vật dụng đặt giữa đường sắt, đưa ra khỏi hành lang an toàn. Một số chủ quán cho biết việc đặt các tấm gỗ nhằm tạo chỗ đứng cho du khách, tránh trơn trượt, song đây vẫn là hành vi vi phạm quy định về an toàn đường sắt.

"Chúng tôi thường xuyên chốt chặn, bố trí lực lượng canh gác tại tất cả khung giờ tàu chạy. Người dân và du khách không được ra vào khu vực đường ray khi tàu qua", đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói.

Hiện trạng phố cà phê đường tàu đoạn qua phố Khâm Thiên chiều 3/2. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 27/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video cô gái ngồi sát đường ray khi tàu hỏa lao đến tại phố cà phê đường tàu Hà Nội. Hành động của nữ du khách khiến nhiều người bức xúc vì mức độ nguy hiểm.

Theo cơ quan chức năng, các hộ kinh doanh dọc tuyến đường sắt đã ký cam kết đảm bảo an toàn và sẽ bị xử lý nghiêm nếu vi phạm. Ngoài lực lượng công an, địa phương còn huy động cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và tổ dân phố tham gia tuyên truyền, giám sát.

Từ góc độ chuyên môn, TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản, cho biết tàu hỏa khi đang di chuyển rất khó phanh dừng trong quãng đường ngắn. Với vận tốc khoảng 80 km/h, tàu có thể cần quãng đường 500-600 m mới dừng hẳn.

Ngay cả trong đô thị, chỉ cần một người hoặc một xe máy lọt vào đường ray, tai nạn gần như không thể tránh khỏi.

"Phố cà phê đường tàu với hàng quán mọc san sát hai bên đường ray là tình huống hiếm và nguy hiểm, gần như không được chấp nhận ở các đô thị khác trên thế giới. Không có thành phố nào cho phép du khách đứng sát đường tàu như vậy", ông Bình nhấn mạnh.

Du khách ngồi sát đường ray, đồng loạt quay phim, chụp ảnh khi đoàn tàu đi qua. Ảnh: Trần Hiền.

Phố cà phê đường tàu hình thành từ năm 2018, dọc tuyến đường sắt đi qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng, đoạn giữa ga Hà Nội và ga Long Biên. Khu vực này nhanh chóng thu hút đông du khách nhờ trải nghiệm uống cà phê sát đường ray.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã bị yêu cầu xử lý từ năm 2019, song tình trạng này thường tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra. Hà Nội nhiều lần tìm cách "khai tử" phố cà phê đường tàu nhưng chưa thể xử lý triệt để.

Đến tháng 1/2026, Hà Nội đề xuất phương án dừng tàu khách chạy qua khu vực này. Theo đề xuất của UBND TP. Hà Nội, tàu khách từ phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, tàu từ phía Bắc dừng ở ga Gia Lâm.

Đoạn tuyến giữa hai ga, nơi có phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên, sẽ không còn tàu khách lưu thông. Việc trung chuyển hành khách sẽ do các sở, ngành của thành phố xây dựng và triển khai.

