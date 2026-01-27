Cô gái ngồi sát đường ray khi tàu lao đến phố cà phê đường tàu Hà Nội

Đoạn video cô gái ngồi sát đường ray khi tàu hỏa chạy qua tại phố cà phê đường tàu Hà Nội gây bức xúc. Đây không phải lần đầu tiên du khách hành động liều lĩnh tại khu vực này.

Cô gái bất chấp ngồi sát đường ray khi tàu hỏa lao đến Hình ảnh cô gái ngồi sát đường ray khi tàu hỏa chạy qua tại phố cà phê đường tàu Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 27/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video cô gái ngồi sát đường ray khi tàu hỏa lao đến tại phố cà phê đường tàu Hà Nội.

Trong video, từ xa đã vang lên tiếng còi báo hiệu tàu đến, song nữ du khách vẫn thản nhiên ngồi trên ghế tạo dáng, trong khi khoảng cách giữa ghế và đường ray chỉ tính bằng vài chục cm. Chỉ đến khi đoàn tàu lao qua sát bên, cô gái mới đứng dậy và di chuyển vào phía trong.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút gần một triệu lượt xem và hàng nghìn lượt tương tác.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện công an phường cho biết đoạn video được quay cách đây khoảng một năm.

Hiện trạng bề mặt đường sắt trong video và hiện nay. Ảnh: Công an cung cấp.

Dựa trên hình ảnh bề mặt đường sắt trong video, cơ quan chức năng xác định đây là hiện trạng của năm ngoái. Hiện nay, bề mặt đường sắt tại khu vực này đã được xử lý nhằm hạn chế tình trạng du khách tiến sát đường ray.

"Chúng tôi đã chốt chặn, bố trí lực lượng canh gác tại tất cả khung giờ tàu chạy", đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói.

Theo đó, người dân và du khách không được ra vào khu vực đường ray khi tàu qua. Các hộ kinh doanh dọc tuyến đều đã ký cam kết và sẽ bị xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Ngoài lực lượng công an, địa phương còn huy động cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và tổ dân phố tham gia tuyên truyền, giám sát.

Cô gái bất chấp ngồi sát đường ray khi đoàn tàu lao đến. Ảnh: Cắt từ video.

Từ góc độ chuyên môn, TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản, cho biết tàu hỏa khi đang di chuyển rất khó phanh dừng trong quãng đường ngắn.

Với vận tốc khoảng 80 km/h, tàu có thể cần quãng đường 500-600 m mới dừng hẳn. Ngay cả trong đô thị, chỉ cần một người hoặc một xe máy lọt vào đường ray, tai nạn gần như không thể tránh khỏi.

Theo ông Bình, ở các khu vực đô thị, tốc độ tàu thường bị khống chế ở mức 15-20 km/h, không phải do hạ tầng kém mà vì rủi ro an toàn quá lớn. Một va chạm dù nhỏ với tàu hỏa cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

"Phố cà phê đường tàu với hàng quán mọc san sát hai bên đường ray là tình huống hiếm và nguy hiểm, gần như không được chấp nhận ở các đô thị khác trên thế giới. Không có thành phố nào cho phép du khách đứng sát đường tàu như vậy", ông Bình nhấn mạnh.

Du khách ngồi sát đường ray, đồng loạt quay phim, chụp ảnh khi đoàn tàu đi qua. Ảnh: Trần Hiền.

Phố cà phê đường tàu hình thành từ năm 2018, dọc tuyến đường sắt đi qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng, đoạn giữa ga Hà Nội và ga Long Biên. Khu vực này nhanh chóng thu hút đông du khách nhờ trải nghiệm uống cà phê sát đường ray.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã bị yêu cầu xử lý từ năm 2019, song tình trạng này thường tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra. Từ đó đến nay, Hà Nội nhiều lần tìm cách "khai tử" phố cà phê đường tàu nhưng chưa thể xử lý triệt để.

Đến đầu năm 2026, Hà Nội đề xuất phương án dừng tàu khách chạy qua khu vực này. Theo đề xuất của UBND TP. Hà Nội, tàu khách từ phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội, tàu từ phía Bắc dừng ở ga Gia Lâm.

Đoạn tuyến giữa hai ga, nơi có phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên, sẽ không còn tàu khách lưu thông. Việc tổ chức trung chuyển hành khách giữa hai ga sẽ do các sở, ngành của thành phố xây dựng và triển khai.