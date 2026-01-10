Báo Tây nói về tương lai bỏ ngỏ của phố cà phê đường tàu Hà Nội

Nhiều báo, tạp chí quốc tế đưa tin về đề xuất dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu Hà Nội. Thông tin này đặt dấu hỏi về số phận của điểm đến vừa nổi tiếng, vừa tiềm ẩn rủi ro.

Du khách quốc tế đổ xô đến phố cà phê đường tàu trải nghiệm cảm giác mạnh. Ảnh: Đinh Hà.

Một ngày sau thông tin Hà Nội đề nghị dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu, Rosal vẫn được hướng dẫn viên bản địa đưa tới con phố hẹp nơi đường ray chạy sát hiên nhà.

Cô mô tả đây là "trải nghiệm cà phê - tàu hỏa đỉnh cao ở Hà Nội", nơi du khách có thể ngồi trong các quán cà phê dọc hai bên đường ray và chứng kiến đoàn tàu lướt qua ở khoảng cách rất gần.

Theo nữ du khách Ấn Độ, các quán cà phê ở cả hai phía phố đường tàu phục vụ thực đơn tương tự nhau, chủ yếu là cà phê Việt, bia và các món quen thuộc như phở, bánh mì.

Khi nghe về đề xuất dừng tàu, cô bày tỏ sự tiếc nuối vì có thể đây là lần cuối nhiều người được trải nghiệm khung cảnh đặc biệt này.

Tương lai "bất định"

Cuối tháng 10/2025, du khách Olga cũng từng ghé phố cà phê đường tàu Hà Nội. Cô kể lại khoảnh khắc suýt làm đổ cốc cà phê đá chỉ vài phút sau khi ngồi xuống trong lúc đoàn tàu bất ngờ lao tới.

Theo lời người dân địa phương chia sẻ với Olga, khu vực này từng là khu ổ chuột trước năm 2017, nhưng nay đã trở thành điểm check-in mang tính biểu tượng, đồng thời là "cơn ác mộng" về an toàn.

"Các đoàn tàu không dừng lại để chụp ảnh. Nguy hiểm ư? Chắc chắn là có, nhưng nơi này mang một bầu không khí rất riêng", Olga nói.

Khách Tây choáng ngợp với khoảnh khắc uống cà phê khi tàu hỏa lao vút qua. Ảnh: Đinh Hà.

Sau đề xuất của Hà Nội, nhiều hãng truyền thông quốc tế như CNA, The Straits Times hay Travel And Tour World đồng loạt đưa tin về tương lai "bất định" của điểm đến du lịch nổi tiếng toàn cầu.

Trên tạp chí du lịch quốc tế CN Traveller, cây bút Scott Campel từng mô tả khoảnh khắc tàu xuất hiện như "xé toang không khí".

Theo ông, khoảng cách giữa tàu và quán cà phê gần đến mức "tưởng như có thể làm bong lớp sơn cửa", tiếng còi vang dội trong con ngõ chỉ rộng hơn thân tàu một chút. Trong khoảng 30 giây, cả khu phố biến thành "đường hầm của gió, sắt và hơi nóng", trước khi mọi thứ trở lại yên tĩnh nhanh như lúc tàu đến.

Hà Nội hiện có hai khu phố cà phê đường tàu nổi tiếng, nơi đường sắt chạy sát nhà dân đến mức sinh hoạt thường nhật phải tạm dừng mỗi khi tàu đi qua. Khu vực được biết đến nhiều nhất nằm gần đường Phùng Hưng - Trần Phú, địa điểm thứ hai ở gần đường Lê Duẩn.

Cả hai vốn chỉ là những đoạn đường sắt bình thường, nhưng dần trở thành điểm hút khách mang nhiều rủi ro. Ở khu gần Lê Duẩn, tàu vẫn lướt qua con hẻm chật hẹp, song có rào chắn mỗi khi tàu đến và nhân viên hướng dẫn vị trí đứng cho du khách.

Ngoài khung giờ tàu chạy, khu vực này khá yên bình, được xem là phiên bản mộc mạc hơn trước khi nổi tiếng.

Thời điểm Hà Nội quyết liệt yêu cầu du khách không vào phố cà phê đường tàu, tháng 3/2025. Ảnh: Đinh Hà.

Nghịch lý

Các tuyến đường sắt thuộc mạng lưới đường sắt ra đời hơn một thế kỷ trước, từng chạy qua đồng ruộng, xưởng nhỏ và bãi đường sắt. Khi đô thị mở rộng, đất đai trở nên khan hiếm, nhiều gia đình công nhân đường sắt và hộ thu nhập thấp dựng nhà sát đường ray. Người dân quen với việc canh giờ tàu để nấu nướng, giặt giũ hay cho trẻ em chơi.

Trong nhiều thập kỷ, những con hẻm cạnh đường sắt tồn tại lặng lẽ như bao khu dân cư khác. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Internet và mạng xã hội xuất hiện. Các tour chụp ảnh bắt đầu đưa du khách vào những con hẻm nhỏ, ghi lại cảnh tàu lách qua dây phơi đồ và ban công chật hẹp.

Đến năm 2017, những quán cà phê nhỏ đầu tiên xuất hiện, phục vụ cà phê sữa và bánh ngọt giữa các chuyến tàu. Chỉ vài năm sau, hàng chục quán mọc lên dọc đoạn Trần Phú - Phùng Hưng, cạnh tranh nhau từng vị trí đẹp nhất để ngắm tàu.

Cơ quan chức năng mời khách Tây rời phố cà phê đường tàu, tháng 7/2025. Ảnh: Châu Sa.

Tuy nhiên, sức hút này nhanh chóng khiến chính quyền lo ngại. Năm 2019, Hà Nội yêu cầu đóng cửa quán xá và dựng rào chắn. Đến năm 2022, khu vực Phùng Hưng tiếp tục bị siết chặt vì lo ngại an toàn, song việc kiểm soát thay đổi theo từng thời điểm.

Luật Đường sắt Việt Nam quy định hành lang an toàn hai bên đường ray phải được giữ thông thoáng. Trên thực tế, quán xá và đám đông thường xuyên tràn vào khu vực cấm, dẫn đến các đợt xử lý.

Cơ quan du lịch cũng khuyến cáo các công ty lữ hành không đưa khách tới phố đường tàu và yêu cầu hướng dẫn viên nhắc nhở du khách về rủi ro.

Dù vậy, chỉ hai năm sau khi quán đầu tiên mở cửa, đoạn Trần Phú - Phùng Hưng đã có hơn 30 quán cà phê. Song song với đó là hàng loạt video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tàu va quệt bàn ghế, du khách đứng quá sát đường ray.

Du khách nghiêng người sát đường ray để ghi lại khoảnh khắc đoàn tàu lướt qua con phố. Ảnh: Trần Hiền.

Tháng 6/2025, một đoạn video cho thấy du khách mải quay cảnh tàu lao tới và chỉ kịp tránh trong gang tấc. Đến tháng 10, một video khác ghi lại cảnh tàu hỏa húc văng bàn ghế đặt quá gần đường ray.

"Đó là nghịch lý của phố cà phê đường tàu: càng bị siết chặt, nơi này càng nổi tiếng. Mỗi cảnh báo lại kéo thêm những người tò mò, vì cảm giác đây là thứ 'không thể tồn tại lâu'", Scott Campel nhận định.

Còn theo Business Today, tương lai của phố cà phê đường tàu Hà Nội hiện vẫn để ngỏ.

Dù tàu tiếp tục chạy qua con phố hẹp hay khu vực này được chuyển đổi thành không gian đi bộ mang tính di sản, đây vẫn là một trong những điểm đến được theo dõi sát sao nhất của Thủ đô.

