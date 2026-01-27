Loạt villa ven biển Hà Tĩnh đổ sập

Liên quan đến vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10, ngành chức năng xác định nguyên nhân là chủ đầu tư không thi công tuyến kè biển theo giấy phép được cấp.

Ngày 26/1, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả giám định, đánh giá nguyên nhân sự cố sập đổ, hư hỏng hàng loạt biệt thự và hạng mục công trình tại dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành bị ảnh hưởng trong đợt bão Bualoi (bão số 10) cuối tháng 9/2025.

Xây kè chưa được cấp phép

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành do Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, được triển khai tại khu vực xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân cũ (nay thuộc xã Tiên Điền và xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).

Dự án thuộc công trình loại dân dụng cấp III, quy mô xây dựng với hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề cùng nhiều hạng mục phụ trợ như kè biển, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, bể bơi và cảnh quan.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao.

Ngành chức năng xác định, vào ngày 27-29/9/2025, khi bão Bualoi đổ bộ vào khu vực ven biển Hà Tĩnh đã khiến 23 căn biệt thự giáp biển bị sụp đổ một phần hoặc hư hỏng nặng. Cùng với đó một số hạng mục như kè biển, bể bơi và tường rào cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau sự việc, ngành chức năng đã vào cuộc kiểm tra, đánh giá nguyên nhân. Theo đó, qua giám định, cơ quan chuyên môn đánh giá kè biển tại dự án được phân loại thành 3 đoạn. Cụ thể đối với đoạn kè được Sở Xây dựng cấp phép số 40 dài 428m, thiết kế theo dạng kè lá sen bằng bê tông cốt thép dự ứng lực cơ bản vẫn ổn định.

Tuy nhiên, tuyến kè được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 38 dài 850m lại chưa được thi công. Thay vào đó, chủ đầu tư đã xây dựng một tuyến kè khác dài 884,09m nhưng không được cấp phép, trong đó có tới hơn 832m bị sập, chiếm 94% chiều dài.

Yêu cầu khắc phục trong 6 tháng

Liên quan đến sự việc này, ngành chức năng nhận định nguyên nhân có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Theo đó, nguyên nhân khách quan do thời điểm bão Bualoi, khu vực ven biển Hà Tĩnh ghi nhận gió giật mạnh tới cấp 14, mưa lớn kéo dài và sóng biển cao tới 7m, trùng thời điểm triều cường. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt này khiến sóng lớn phá hoại bờ kè, khoét sâu chân móng, gây sạt lở nền đất phía sau.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố chủ quan. Cụ thể chủ đầu tư không thi công tuyến kè biển theo giấy phép được cấp, mà xây dựng phương án kè khác chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

“Từ kết quả kiểm tra, tính toán của tổ chức kiểm định cho thấy kè thiết kế không đảm bảo với điều kiện chịu lực là nguyên nhân chính dẫn đến sập đổ. Khi có sóng biển mạnh, mưa lớn làm cho phần đất cát trước kè biển bị cuốn trôi, kết hợp phần đất cát sau lưng kè đã bão hoà dẫn đến sạt lở đất nền dưới móng nhà gây phá vỡ kết cấu móng, làm sập đổ cục bộ các nhà...”, nội dung văn bản nêu.

Ngoài ra, ngành chức năng cũng kết luận, trong quá trình thi công kè chưa tuân thủ đầy đủ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, có sai khác với hồ sơ bản vẽ hoàn công.

Loạt villa đổ gục do bão số 10.

Liên quan đến sự việc này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẳng định chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính trong việc khắc phục hậu quả của sự cố. Nguyên nhân được xác định là do chủ đầu tư không tổ chức thi công theo đúng phương án kè biển đã được cấp phép, dẫn đến tình trạng sụp đổ và hư hỏng các công trình nêu trên.

"Do đó chủ đầu tư và người đại diện pháp luật giai đoạn tổ chức thi công phần kè biển chưa được cấp phép phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả sự cố", báo cáo kết quả giám định đánh giá của tổ điều tra sự cố thuộc Sở Xây dựng nêu.

Cùng với đó đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát cũng phải chịu trách nhiệm liên đới theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Trên cơ sở kết quả giám định, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phá dỡ các công trình hư hỏng, sụp đổ, không còn khả năng sửa chữa, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn; thời hạn khắc phục hậu quả không quá 6 tháng.

Cùng với đó chủ đầu tư phải xây dựng lại tuyến kè biển theo phương án bảo đảm an toàn, chất lượng và tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản do sự cố gây ra.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành việc khắc phục sự cố theo yêu cầu, chủ đầu tư cần có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý theo thẩm quyền.