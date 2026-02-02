Cơn 'bão' du lịch lớn nhất lịch sử Trung Quốc sắp bắt đầu

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 2/2, với tổng số chuyến đi liên vùng dự kiến đạt mức kỷ lục 9,5 tỷ lượt.

Du khách ken đặc tại điểm du lịch ở Bắc Kinh, Trung Quốc, dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Global Times.

Trên Tân Hoa Xã, các nhà phân tích nhận định làn sóng di chuyển tại Trung Quốc tăng vọt do nhu cầu chồng lấn giữa đoàn viên gia đình và du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài hơn so với thông lệ, từ ngày 15 đến 23/2.

Ngày 1/2 đánh dấu thời điểm chính thức mở bán vé tàu cho ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, theo quy định bán vé trước 15 ngày.

Dữ liệu từ nền tảng đặt vé chính thức cho thấy vé tàu từ Bắc Kinh đến nhiều điểm đến nội địa được ưa chuộng đã nhanh chóng bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Phần lớn các chuyến tàu không còn vé ngay sau khi mở bán.

Vé tàu ngày 15/2 từ Bắc Kinh đi các thành phố như Thạch Gia Trang, Trịnh Châu, Vũ Hán và Tây An gần như bán hết ngay lập tức. Danh sách chờ của một số chuyến tàu phổ biến cũng đã kín chỗ.

Hành khách kiểm tra vé trước khi lên tàu tại ga Trịnh Châu Đông, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 29/1. Ảnh: VCG.

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 40 ngày (từ 2/2-13/3). Trong thời gian này, tổng số lượt hành khách đi tàu hỏa trên toàn quốc dự kiến đạt 539 triệu, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong dịp Tết năm nay, một bộ phận người trẻ lựa chọn không tham gia "cuộc đua" săn vé về quê. Thay vào đó, họ mời cha mẹ đến các thành phố lớn để cùng đón năm mới, theo Global Times.

Nắm bắt xu hướng "đoàn tụ ngược", nhiều khách sạn tại các đô thị lớn đã triển khai các gói dịch vụ đặc biệt, từ tiệc đoàn viên, hoạt động truyền thống đến chụp ảnh gia đình chuyên nghiệp chào năm mới.

Ứng dụng đặt vé máy bay phổ biến nhất Trung Quốc Qunar cho biết trong dịp Tết, lượng vé máy bay do hành khách từ 60 tuổi trở lên đặt tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng tại lễ hội đèn lồng quốc tế tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 23/1. Ảnh: Reuters.

Kỳ nghỉ 9 ngày cũng thúc đẩy nhu cầu du lịch đường dài. Một số du khách lựa chọn lên phía Bắc để săn cực quang tại Na Uy, hoặc xuống phía Nam đến New Zealand để tận hưởng mùa hè trái ngược.

Tuy nhiên, các điểm đến châu Á vẫn là trụ cột của thị trường du lịch outbound nhờ thời gian bay ngắn, chính sách visa thuận lợi và chi phí hợp lý.

Theo Travel Daily, các điểm đến quốc tế được người Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất dịp Tết năm nay gồm: Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Nga, Australia, Indonesia và Tây Ban Nha.