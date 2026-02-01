Bán linh vật ngựa tại Bắc Ninh

Ngày 1/2, anh Bùi Văn Quân (34 tuổi, thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh ) cho biết linh vật "Ngựa Thương" đã được bán với giá 222.222.222 đồng. Trước đó, mức giá ban đầu do phía người mua đưa ra là 200 triệu đồng. Sau một tuần trao đổi, anh Quân đề xuất con số 222.222.222 đồng, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự mãi mãi và bền vững. Chủ nhân mới đã đồng ý ngay mà không do dự.

Theo anh Quân, toàn bộ số tiền sẽ dành tặng các hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã gồm: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Hoàng Vân và Xuân Cẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. "Tôi hy vọng giá trị từ tác phẩm sẽ giúp những gia đình khó khăn đón một cái Tết đủ đầy hơn", anh nói với Tri Thức - Znews. Đây cũng là lý do anh quyết định bán linh vật thay vì tổ chức đấu giá như dự định ban đầu.

Linh vật nặng gần 10 tấn, cao gần 4 m và sẽ tiếp tục được nghệ nhân hoàn thiện khâu "lên màu". "Ngựa Thương" được xây dựng với hình ảnh ngựa non vô tư, hồn nhiên, trong sáng, không ưu tư, suy nghĩ. Thông qua tác phẩm, anh mong muốn mọi người bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhàng, tích cực và đón nhận nhiều điều may mắn.

Khác với nhiều xưởng chọn xốp hay thạch cao cho nhẹ, nghệ nhân sử dụng bê tông cốt thép. Để hoàn thiện tác phẩm nặng hàng chục tấn, anh dựng khung xương thép kiên cố, sau đó đắp khối và gọt giũa thủ công.

Điểm đặc biệt của linh vật "Ngựa Hạnh Phúc" là thiết kế đôi cánh, tạo hình ảnh biểu trưng cho tình yêu và sự chở che. Theo nghệ nhân, công đoạn khó nhất trong quá trình thực hiện là "thổi hồn" cho tác phẩm. Thần thái của ngựa được thể hiện qua ánh mắt và hệ cơ bắp, đòi hỏi sự chính xác cao trong từng chi tiết.

Dịp Tết Dương lịch, anh Quân giới thiệu linh vật "Ngựa Vui Vẻ". Tác phẩm được thực hiện trong gần 2 tháng, cao khoảng 4 m, nặng gần 6 tấn. Đây cũng là linh vật ngựa đầu tiên anh ra mắt trước thềm giao thừa năm 2026 (bên trái), sau đó được điều chỉnh, thay đổi về màu sắc (bên phải).

Dự án bộ 3 ngựa khổng lồ được anh Quân lên ý tưởng từ tháng 6/2025. Niềm đam mê chế tác của anh bắt nguồn từ mong muốn tạo ra một sân chơi cho con mình và trẻ em trong làng. Từ việc tự mày mò học hỏi qua mạng, anh dần chuyển từ làm những bức tượng nhỏ sang chế tác các khối bê tông có trọng lượng lên tới hàng chục tấn. Phong cách sáng tác của anh thiên về hướng "chibi" (cách điệu), với đôi mắt lớn và biểu cảm dễ thương, nhằm tạo sự gần gũi, thân thiện với trẻ nhỏ.

