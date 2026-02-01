Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Bán linh vật ngựa tại Bắc Ninh

  • Chủ nhật, 1/2/2026 15:44 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Linh vật "Ngựa Thương" của nghệ nhân ở Bắc Ninh vừa được bán với giá hơn 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ dành hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

ngua anh 1

Ngày 1/2, anh Bùi Văn Quân (34 tuổi, thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) cho biết linh vật "Ngựa Thương" đã được bán với giá 222.222.222 đồng. Trước đó, mức giá ban đầu do phía người mua đưa ra là 200 triệu đồng. Sau một tuần trao đổi, anh Quân đề xuất con số 222.222.222 đồng, mang ý nghĩa tượng trưng cho sự mãi mãi và bền vững. Chủ nhân mới đã đồng ý ngay mà không do dự.

ngua anh 2

Theo anh Quân, toàn bộ số tiền sẽ dành tặng các hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã gồm: Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Hoàng Vân và Xuân Cẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. "Tôi hy vọng giá trị từ tác phẩm sẽ giúp những gia đình khó khăn đón một cái Tết đủ đầy hơn", anh nói với Tri Thức - Znews. Đây cũng là lý do anh quyết định bán linh vật thay vì tổ chức đấu giá như dự định ban đầu.
ngua anh 3ngua anh 4

Linh vật nặng gần 10 tấn, cao gần 4 m và sẽ tiếp tục được nghệ nhân hoàn thiện khâu "lên màu". "Ngựa Thương" được xây dựng với hình ảnh ngựa non vô tư, hồn nhiên, trong sáng, không ưu tư, suy nghĩ. Thông qua tác phẩm, anh mong muốn mọi người bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhàng, tích cực và đón nhận nhiều điều may mắn.

ngua anh 5

Cách đây ít ngày, anh Quân ra mắt linh vật "Ngựa Hạnh Phúc" cao gần 6 m, nặng khoảng 10 tấn.
ngua anh 6ngua anh 7

Khác với nhiều xưởng chọn xốp hay thạch cao cho nhẹ, nghệ nhân sử dụng bê tông cốt thép. Để hoàn thiện tác phẩm nặng hàng chục tấn, anh dựng khung xương thép kiên cố, sau đó đắp khối và gọt giũa thủ công.

ngua anh 8

Điểm đặc biệt của linh vật "Ngựa Hạnh Phúc" là thiết kế đôi cánh, tạo hình ảnh biểu trưng cho tình yêu và sự chở che. Theo nghệ nhân, công đoạn khó nhất trong quá trình thực hiện là "thổi hồn" cho tác phẩm. Thần thái của ngựa được thể hiện qua ánh mắt và hệ cơ bắp, đòi hỏi sự chính xác cao trong từng chi tiết.
ngua anh 9ngua anh 10

Dịp Tết Dương lịch, anh Quân giới thiệu linh vật "Ngựa Vui Vẻ". Tác phẩm được thực hiện trong gần 2 tháng, cao khoảng 4 m, nặng gần 6 tấn. Đây cũng là linh vật ngựa đầu tiên anh ra mắt trước thềm giao thừa năm 2026 (bên trái), sau đó được điều chỉnh, thay đổi về màu sắc (bên phải).

ngua anh 11

Dự án bộ 3 ngựa khổng lồ được anh Quân lên ý tưởng từ tháng 6/2025. Niềm đam mê chế tác của anh bắt nguồn từ mong muốn tạo ra một sân chơi cho con mình và trẻ em trong làng. Từ việc tự mày mò học hỏi qua mạng, anh dần chuyển từ làm những bức tượng nhỏ sang chế tác các khối bê tông có trọng lượng lên tới hàng chục tấn. Phong cách sáng tác của anh thiên về hướng "chibi" (cách điệu), với đôi mắt lớn và biểu cảm dễ thương, nhằm tạo sự gần gũi, thân thiện với trẻ nhỏ.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Bộ ảnh check-in dàn linh vật 'bát mã truy phong' ở Quảng Trị gây sốt

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, nghệ nhân Đinh Văn Tâm - cha đẻ loạt linh vật chào xuân nổi tiếng - đem đến dàn linh vật 8 con ngựa sinh động, uy phong, đặt tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

19:22 28/1/2026

Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ

Linh vật "Ngựa Vui Vẻ" cao 4 m, nặng gần 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là linh vật ngựa đầu tiên xuất hiện trong mùa Tết năm nay.

16:21 31/12/2025

Dừa dát vàng, dừa bonsai linh vật ngựa 'cháy hàng' mùa Tết

Những ngày này, thị trường quà tặng và trang trí Tết trở nên sôi động với điểm nhấn là dừa dát vàng và dừa bonsai linh vật ngựa nhờ vẻ độc lạ và ý nghĩa phong thủy.

43:2550 hôm qua

Ho Con Rua lai thay doi hinh anh

Hồ Con Rùa lại thay đổi

4 giờ trước 12:56 1/2/2026

0

Sau hơn một tuần chỉnh trang đón Tết Bính Ngọ, hồ Con Rùa tiếp tục "thay áo" khi gam xanh gây tranh cãi được điều chỉnh sang sắc xám.

10 dieu khach Tay 'khong the ly giai' ve Viet Nam hinh anh

10 điều khách Tây 'không thể lý giải' về Việt Nam

11 giờ trước 05:33 1/2/2026

0

Nhiều du khách quốc tế thừa nhận bối rối khi du lịch Việt Nam, từ cách băng qua đường, xe máy chở "cả thế giới", còi xe inh ỏi, đến việc quá nhiều người cùng mang họ Nguyễn.

Châu Sa

Ảnh: Bùi Văn Quân

ngựa Bắc Ninh ngựa linh vật ngựa ngựa thương ngựa vui vẻ ngựa hạnh phúc năm Bính Ngọ Tết Nguyên đán 2026 Tết Nguyên đán Tết Bính Ngọ linh vật

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý