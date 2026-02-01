Hồ Con Rùa lại thay đổi

Sau hơn một tuần chỉnh trang đón Tết Bính Ngọ, hồ Con Rùa tiếp tục "thay áo" khi gam xanh gây tranh cãi được điều chỉnh sang sắc xám.

Cầu thang màu xanh đã được thay bằng màu xám sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews sáng 1/2, đoạn cầu thang dẫn lên khu vực trung tâm hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa, quận 3 cũ) - trước đó được sơn xanh đồng bộ với tổng thể - nay đã chuyển sang màu xám bạc. Tay vịn được sơn vàng, kết hợp với các chậu cúc mâm xôi nở rộ, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, khiến diện mạo công trình trở nên hài hòa hơn với không gian xung quanh.

Trước đó, vào cuối tháng 1, khu vực Hồ Con Rùa bất ngờ xuất hiện với diện mạo mới khi khoác lên mình gam xanh ngọc chủ đạo. Đây là kết quả của đợt cải tạo, chỉnh trang nhằm phục vụ người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán.

Các hạng mục được triển khai gồm sơn mới tháp trung tâm với màu vàng, cải tạo vỉa hè, bồn cây, trồng bổ sung cây xanh. Các đoạn đường quanh khu vực, bó vỉa và đường đi bộ cũng được sơn kẻ lại, tạo không gian thông thoáng. Ngoài ra, đơn vị thi công còn bổ sung hoa mai, hoa đào giả, thuyền trang trí và nhiều loại hoa tươi nhằm tăng không khí xuân.

Tuy nhiên, gam màu xanh mới nhanh chóng tạo nên làn sóng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người dân cho rằng màu sắc này quá khác biệt so với ký ức quen thuộc về hồ Con Rùa - vốn gắn liền với sắc xám của bê tông và mảng xanh tự nhiên.

Các hạng mục trang trí cuối cùng gấp rút được hoàn thiện để kịp phục vụ người dân và du khách đón Tết. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khi quay lại Hồ Con Rùa sau nhiều ngày theo dõi tranh luận trên mạng xã hội, Minh Trí (ngụ phường Bình Trưng) tỏ ra khá bất ngờ khi thấy cầu thang đã đổi màu.

"Màu sắc đẹp hay xấu cũng chỉ là cảm quan, sở thích của mỗi người. Tôi thấy màu xanh cũ không xấu, nhưng nó quá mới lạ, quá khác biệt. Với những người sống ở đây lâu năm, sự thay đổi đó làm mất đi cảm giác quen thuộc. Còn du khách từ nơi khác tới có thể thấy bình thường", Trí chia sẻ.

Theo anh, việc chuyển cầu thang sang màu xám giúp tổng thể công trình hài hòa hơn với cảnh quan xung quanh. Anh cũng đánh giá cao tinh thần cầu thị của đơn vị thi công khi lắng nghe phản hồi từ người dân.

Hình ảnh Hồ Con Rùa được ghi nhận vào hôm 29/1 với bậc thang sơn màu xanh. Ảnh: Hoài Bảo.

Tuy vậy, anh cho rằng các dự án chỉnh trang không gian công cộng nên lấy ý kiến chuyên gia ngay từ đầu, hoặc thậm chí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng qua hình thức khảo sát, bình chọn online.

"Làm xong rồi lại sửa, giống kiểu 'đẽo cày giữa đường', vừa tốn thời gian, vừa tốn chi phí", anh nói.

Tháp được sơn mới bằng màu vàng, tạo cảm giác như một bông hoa bung nở giữa vòng xoay. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nằm tại giao điểm các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần, Hồ Con Rùa - tên chính thức là Công trường Quốc tế - là một trong những địa danh gắn liền với ký ức đô thị Sài Gòn. Công trình được xây dựng giai đoạn 1965-1967, ban đầu gồm hồ nước nhỏ và tượng đài ba binh sĩ bằng đồng.

Đến thập niên 1970, nơi đây được trùng tu, hình thành biểu tượng với năm trụ bê tông hình cánh hoa, hồ phun nước bát giác và hình tượng con rùa đội bia đá ở trung tâm. Dù con rùa và bia đá đã bị phá hủy trong một vụ nổ năm 1976, cái tên "Hồ Con Rùa" vẫn được người dân sử dụng như một cách lưu giữ ký ức.

Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, thành phố triển khai cải tạo, chỉnh trang 7 khu vực gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Công tác bắt đầu từ ngày 17/1 và dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2 (23 tháng Chạp).