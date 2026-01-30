Phố đêm Chợ Lớn đìu hiu

Được kỳ vọng thúc đẩy du lịch phường Bình Tây (TP.HCM), phố đêm Chợ Lớn vẫn chưa đủ nhộn nhịp. Điều này đặt ra bài toán xác định giá trị cốt lõi, thay vì vận hành như phố ẩm thực.

Sau gần một tháng đi vào hoạt động, phố đêm Chợ Lớn (phường Bình Tây, TP.HCM) thưa thớt xe bán đồ ăn, lượng khách hạn chế, nhất là các ngày trong tuần.

Trước đó, từ ngày 1/1, phố đêm này chính thức hoạt động. Tổng diện tích chợ 1.510 m2, bố trí gian hàng gồm food truck (xe di động) và xe đẩy, chia thành các khu chức năng. Đề án này được quận 6 (cũ) ấp ủ từ lâu.

Không gian phố đêm nằm trên đường Nguyễn Hữu Thận và Tháp Mười với 3,5 m vỉa hè dùng bố trí gian hàng. Đường Lê Tấn Kế và Trần Bình (trước chợ Bình Tây) làm bãi giữ xe.

Theo ông Trần Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Bình Tây, việc đưa phố đêm hoạt động cuối năm được kỳ vọng tạo điểm nhấn, phát triển du lịch cho phường mới. Đồng thời quảng bá phố đêm như một không gian sinh hoạt văn hóa, thương mại và du lịch, với trọng tâm là chợ Bình Tây - di tích kiến trúc nổi tiếng của TP.HCM.

"Phố đêm được định hướng kết hợp với các giá trị văn hóa - xã hội của khu vực Chợ Lớn nhằm làm đa dạng sản phẩm du lịch. Các hoạt động tại đây cũng góp phần tạo sinh kế cho tiểu thương", ông chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Lượng khách tại phố đêm trong giai đoạn thử nghiệm. Thời điểm này diễn ra tuần lễ "Ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ lần 1 năm 2025". Ảnh: Linh Huỳnh.

Phố đêm hoạt động 18-0h mỗi ngày. Song, sự nhộn nhịp chủ yếu ở giai đoạn thử nghiệm (ngày 1/12/2025-1/1/2026), trùng với lễ hội. Đến nay, nơi đây vẫn chưa cho thấy sự khác biệt, thu hút hoặc hiệu quả về mặt trải nghiệm.

Chưa đủ sức hút

Đến phố đêm Chợ Lớn ngày 24/1, Ngọc Liên (27 tuổi, phường Chợ Lớn) cho biết dù đã 19h, lượng khách chỉ vừa phải. Phố đêm có vài xe đẩy và đa phần bán đồ uống. Bù lại, không gian thoáng đãng do nằm trên tuyến đường rộng, thích hợp ngồi lâu và ngắm chợ Bình Tây sáng đèn.

"Nhưng tôi chỉ nán lại một tiếng vì không khí hơi trầm lặng. Chắc thỉnh thoảng mới quay lại đây. Tôi thích sự sôi động của phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ hơn", cô nói.

Khung cảnh phố đêm Chợ Lớn vào khoảng 20h, ngày 28/1. Ảnh: Trúc Hồ.

Nam Khoa (24 tuổi, phường Bàn Cờ) cũng cảm nhận không gian thiếu liên kết, chưa có điểm nhấn rõ rệt để níu chân, ngoài tầm nhìn hướng chợ Bình Tây. Một số xe đẩy trên đường Tháp Mười có phần đông khách hơn, nhưng chỉ phục vụ đồ uống và mặt tiền còn tối, không tạo cảm giác cuốn hút.

Trong khi đó, đến đây ngày 28/1, Tuyết Linh (29 tuổi, phường Bình Phú) cho rằng vị trí phố đêm xa vùng lõi trung tâm, làm giới hạn phần nào lượng khách, nhưng sẽ thích hợp những ai muốn tận hưởng không gian văn hóa.

Phố đêm cũng khiến các tuyến đường quanh chợ Bình Tây bớt đìu hiu, người dân trong khu vực có thêm nơi vui chơi đêm. Song, các xe đẩy chưa đa dạng lựa chọn, trong khi cô mong chờ phố đêm sẽ làm nổi bật ẩm thực Hoa,

"Khu vực Chợ Lớn đã có nhiều quán ăn đường phố. Chưa kể, đường Hậu Giang còn được quy hoạch thành phố ẩm thực. Nếu chung mô hình đường phố sẽ khó cạnh tranh", Linh bày tỏ.

Hai du khách trẻ ăn uống tại phố đêm Chợ Lớn trong giai đoạn thử nghiệm. Ảnh: Linh Huỳnh.

TP.HCM có nhiều phố đêm kết hợp ẩm thực như Nguyễn Thượng Hiền, Hồ Thị Kỷ, Thảo Điền... Trừ phố Hồ Thị Kỷ nằm trong tour của nhiều đơn vị lữ hành, các phố còn lại khó giữ lượng khách ổn định sau một thời gian hoạt động. Nếu so sánh giai đoạn khai trương, phố đêm Chợ Lớn yên ắng hơn các phố khác.

Thạc sĩ Hà Quách, giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học RMIT Việt Nam), nhìn định phường Bình Tây khai thác phố đêm là phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế đêm của thế giới. Dựa trên 2 yếu tố thế mạnh:

Có sẵn di sản văn hóa, hoạt động thương mại truyền thống và dòng khách ban ngày nền tảng.

Tuyến xe buýt Sài Gòn - Chợ Lớn City Tour (30 chuyến/ngày) cho thấy mức độ quan tâm của thị trường du lịch đối với khu vực này.

"Phố đêm là công cụ kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu đêm và giữ cho khách không quay về trung tâm. Vị trí gần xa không quan trọng bằng thiết kế sản phẩm hợp nhu cầu. Nếu chỉ dừng ở việc buôn bán ẩm thực dễ đi vào lối mòn", thạc sĩ này nói.

Để đo lường tính bền vững của phố đêm cần quá trình liên tục, theo chu kỳ hàng năm hoặc nhiều năm.

Cần thêm gì ở phố đêm?

Từ góc độ chuyên môn, thạc sĩ Hà Quách nhìn nhận hiện vấn đề của phố đêm Chợ Lớn không nằm ở không gian rời rạc hay hoạt động kém đa dạng, mà ở việc thiếu cơ chế chuyển hóa bản sắc sang trải nghiệm khiến du khách khó lòng cảm nhận được giá trị cốt lõi.

Chợ Bình Tây, ẩm thực Hoa và lịch sử Chợ Lớn hiện ở dạng tài nguyên tĩnh, chưa thành trải nghiệm động. Trong khi những không gian dựa trên di sản cần tổ chức theo mô hình trải nghiệm có câu chuyện, phong cách sống địa phương, thay vì vận hành như một tuyến "street food" phổ thông.

"Phố đêm vẫn còn dư địa phát triển. Sự yên ắng ở giai đoạn này là lúc nhìn nhận để điều chỉnh và hoàn thiện", vị thạc sĩ nhấn mạnh.

Phố đêm nhìn từ đường Nguyễn Hữu Thận. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ở phía tiến sĩ Justin Matthew Pang, Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn (Đại học RMIT Việt Nam), sản phẩm du lịch đêm phải biến trải nghiệm trở nên đa chiều, không đơn thuần là thư giãn. Để làm được điều này, phường Bình Tây cần chú trọng không gian và hoạt động - 2 giá trị cốt lõi của phố đêm.

Thứ nhất, định vị không gian theo chủ đề thống nhất, chẳng hạn "Đêm Chợ Lớn - Ẩm thực và di sản Bình Tây".

Thứ hai, phân khu rõ ràng (ẩm thực Hoa, gian hàng lưu niệm, khu trò chơi, trình diễn nghệ thuật...) giúp du khách chủ động tham gia, nâng cao thời gian nán lại. Đồng thời phân bổ đều lượng khách trên tuyến phố.

Thứ ba, chuẩn hóa các yếu tố vận hành nền tảng, tác động mạnh đến mức độ hài lòng và ý định quay lại như trật tự, vệ sinh, niêm yết giá, biển chỉ dẫn...

"Khi kết hợp giải trí, văn hóa và hạ tầng vững chắc, phố đêm có thể trở thành một điểm tham quan và tạo ra doanh thu bền vững", tiến sĩ này bày tỏ.

Kinh nghiệm từ Đà Nẵng và Phú Quốc (An Giang) cho thấy, sức hút dài hạn của phố/chợ đêm đến từ sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực, giải trí và văn hóa. Trên cơ sở đó, phố đêm Chợ Lớn có thể bổ sung các "mảnh ghép" nhỏ, nhưng ổn định như nhạc truyền thống, tour đi bộ đêm quanh chợ, kể lịch sử Chợ Lớn... Mục đích gia tăng chiều sâu cho giá trị di sản vốn có.

Một xe đẩy bán đồ uống trên đường Tháp Mười. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhìn gần hơn, thạc sĩ Hà Quách cho rằng phố đêm Chợ Lớn có thể học hỏi cách vận hành của phố Hồ Thị Kỷ hay Vĩnh Khánh, đó là quy mô dễ tiếp cận. Du khách dễ di chuyển, gửi xe, chọn món ăn và hòa vào không khí chung.

Yếu tố hút khách nhất của phố đêm đến từ sự đông vui. Điều này được tạo nên từ ánh sáng, âm thanh, nhịp độ giữa người bán và người mua. Phố đêm Chợ Lớn có thể vận dụng theo cách phù hợp với không gian di sản, thay vì tái hiện mô hình phố ăn vặt cho giới trẻ.

Vị thạc sĩ nói thêm so với các phố đêm khác, phố đêm Chợ Lớn thuận lợi hơn ở việc kết nối tiểu thương chợ Bình Tây, nghệ nhân ẩm thực Hoa và người dân. Mỗi năm, chợ Bình Tây cũng đón hàng chục nghìn lượt khách quốc tế.

Vì vậy, việc xây dựng giá trị cốt lõi, đáp ứng các yếu tố "sống còn" như giải trí, ẩm thực, ánh sáng, kiến trúc, cảnh quan tự nhiên, văn hóa bản địa, hoạt động biểu diễn và cảm xúc của du khách sẽ tạo nên bản sắc khó sao chép.