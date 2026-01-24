Sân khấu xiếc TP.HCM có gì sau cơn sốt 'Vùng đất kỳ bí'?

Đầu năm 2025, vở xiếc Vùng đất kỳ bí của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam bất ngờ "gây sốt" tại rạp xiếc Công viên Gia Định (phường Hạnh Thông, TP.HCM) . Không chỉ khán giả trong nước, một số du khách quốc tế cũng tìm đến rạp để xem một vở xiếc Việt được đầu tư bài bản, hiện đại, khác xa hình dung quen thuộc về xiếc dành cho thiếu nhi. Một năm sau, ê-kíp tiếp tục đưa khán giả trở lại không gian ấy bằng Ký ức Hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện.

Nếu tác phẩm trước dẫn dắt người xem vào chuyến phiêu lưu đi tìm năm viên đá ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, lần này, câu chuyện lội ngược dòng thời gian để lý giải nguồn gốc của viên đá Hỏa - yếu tố trung tâm trong mạch ngũ hành mà đạo diễn đã ấp ủ từ đầu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn Nguyễn Quốc Công (Công Nguyễn) cho biết vở diễn xoay quanh một chàng trai có nhiều khác biệt, vô tình lạc vào một hòn đảo hoang - nơi viên đá Hỏa thiêng đã biến mất. Hành trình đi tìm viên đá cũng là hành trình nhân vật đối diện với chính mình, vượt qua những thử thách khắc nghiệt để tìm ra "ngọn lửa" bên trong của bản thân.

Trên hành trình đi tìm đá Hỏa, chàng trai nảy sinh tình cảm với một cô gái, đồng thời phải đối mặt với thử thách của bộ tộc Chim Lửa để bảo vệ tình yêu và lựa chọn của mình. Qua đó, đạo diễn muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi đứa trẻ đều có năng lực riêng, không nên bị so sánh hay kỳ thị chỉ vì khác biệt. Khi được đặt trong không gian và hành trình phù hợp, những giá trị ấy có thể bừng sáng, thay vì bị dập tắt bởi định kiến.

Đáng chú ý, nhân vật chính không chiến thắng bằng sức mạnh hay quyền năng của lửa. Anh chinh phục thử thách bằng sự mềm mại, uyển chuyển, khéo léo - đúng tinh thần của nghệ thuật xiếc. "Ngọn lửa" trong vở diễn vì thế không mang nghĩa hủy diệt, mà là biểu tượng của sự sống, của niềm tin và sức mạnh tinh thần mỗi khi con người đứng trước thất bại.

So với Vùng đất kỳ bí - vở diễn gây ấn tượng mạnh nhờ việc sử dụng nhiều thiết bị và kỹ thuật sân khấu mới, Ký ức Hỏa thần được đạo diễn tiết chế phần công nghệ để tập trung nhiều hơn vào kỹ năng xiếc thuần túy. Hàng loạt tiết mục đòi hỏi tương tác trực tiếp và trình độ chuyên sâu của diễn viên được đưa vào như lắc vòng, đu dây đôi, tung hứng, nhảy dây tập thể, đu cột, thăng bằng trên cao, lăn vòng…

Một số tiết mục từng xuất hiện trong các chương trình trước đây được tái sử dụng, nhưng đặt trong cấu trúc câu chuyện mới, đồng thời được nâng cấp mạnh về mặt thẩm mỹ. Gam màu, trang phục và đạo cụ được xử lý lại nhằm tạo cảm giác tươi mới, liền mạch và đạt chất lượng nghệ thuật cao hơn.

Bên cạnh kỹ thuật, âm thanh và ánh sáng tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp Ký ức Hỏa thần giữ chân khán giả. Việc "ăn khớp" giữa động tác kỹ thuật và nhịp điệu âm thanh tạo nên hiệu ứng mạnh, khiến khán giả dễ bị cuốn theo mạch diễn và dư âm còn đọng lại sau khi rời rạp.

Vở diễn dài 90 phút dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có những khoảnh khắc cả khán phòng im phăng phắc, dõi theo từng động tác mạo hiểm trên cao.

Cũng có lúc tiếng cười và tiếng reo hò vang lên không dứt trước những màn pha trò, "ghẹo" khán giả duyên dáng của các nghệ sĩ.

Đảm nhận vai chính trong vở Ký ức Hỏa thần là nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương. Khác với những vai diễn trước, lần này anh phải thể hiện một hành trình nội tâm nhiều giằng xé, đòi hỏi nghiên cứu kỹ về kịch câm, cảm xúc và phương pháp diễn xuất.

"Chúng tôi mong có thể góp phần thay đổi tư duy của khán giả, nâng tầm nghệ thuật xiếc, chứng minh rằng xiếc không chỉ dành cho trẻ em hay đơn thuần là ảo thuật, thú, nhào lộn, mà là một loại hình nghệ thuật có giá trị và sức sáng tạo cao. Trong tương lai, tôi hy vọng những vở xiếc có thể trở thành sản phẩm du lịch hút khách trong và ngoài nước khi đến TP.HCM", đạo diễn Công Nguyễn chia sẻ.

Đạo diễn cho biết thời gian và kinh phí hạn chế khiến ê-kíp phải làm việc với cường độ cao để kịp tiến độ. Trong đó, áp lực lớn nhất đến từ yếu tố nhân sự và chấn thương - nỗi lo thường trực của các vở xiếc. Bên cạnh đó, thử thách không nhỏ nằm ở khả năng diễn xuất nội tâm của vai chính, khi các nghệ sĩ vốn quen biểu đạt bằng hình thể hơn là tâm lý. Dù vậy, đạo diễn cũng tiết chế phần tâm lý để vở diễn không quá nặng nề, phù hợp với nhóm khán giả nhỏ tuổi.

Lần đầu đến TP.HCM du lịch trong một tuần, Serna (quốc tịch Mỹ) được bạn bè giới thiệu về vở xiếc này nên tìm đến xem. "Các diễn viên biểu diễn rất tốt, phối hợp nhịp nhàng, các động tác chỉn chu và liền mạch, khiến chúng tôi không thể rời mắt".

Anh Đăng và chị Chi (phường Đông Hưng Thuận) từng "canh" đặt vé Vùng đất kỳ bí nhiều lần nhưng vở diễn luôn trong tình trạng cháy vé. Sau hơn 4 năm quay trở lại rạp, Chi nhận thấy nhiều thay đổi: "Không khí náo nhiệt, xôm tụ hơn hẳn. Vở diễn được đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp hơn, từ âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật đến diễn viên và chất lượng nội dung. Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại khi có vở mới". Hiện giá vé dao động từ 180.000 đến 400.000 đồng, tùy hạng ghế, được đánh giá là mức chi phí dễ tiếp cận với khán giả.

