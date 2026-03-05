Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông tránh chiến sự ở Nội Bài

Ghi nhận tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài chiều 4/3, nhiều chuyến bay đi Trung Đông tiếp tục phải hủy hoặc đổi lịch trình do ảnh hưởng từ chiến sự .

Chỉ trong ngày 4/3, thêm 6 chuyến bay của Qatar Airways, Emirates và Etihad bị hủy, khiến khoảng 1.800 hành khách bị ảnh hưởng lịch trình.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài xác nhận hiện có một máy bay của hãng hàng không Emirates và 2 máy bay của Qatar Airways phải đỗ tại sân chờ nối lại đường bay.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Nội Bài, một tàu bay của hãng Emirates đã được kéo ra khu vực sân đỗ xa. Máy bay này hiện "nằm bãi" trong tình trạng đóng kín cửa, tạm ngừng mọi hoạt động khai thác do chưa có lịch cất cánh trở lại.

Do lịch trình bị xáo trộn, một số ít hành khách đã chủ động đến trực tiếp sân bay. Tuy nhiên, họ chỉ đến để nhờ nhân viên hãng hướng dẫn thủ tục hoàn, đổi vé cho các chặng bay đi qua khu vực này.

Dù nhiều đường bay bị xáo trộn, Turkish Airlines cho biết vẫn duy trì khai thác hai chuyến bay Istanbul - Hà Nội và ngược lại trong hôm nay mà không có sự điều chỉnh nào.

Nhằm chia sẻ khó khăn với các đối tác, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa quyết định giảm 50% phí đỗ tàu bay qua đêm cho các hãng hàng không đến từ quốc gia đang xảy ra chiến sự. Chính sách ưu đãi này áp dụng trong 30 ngày, được thực hiện theo Thông tư 44/2024 của Bộ Xây dựng về cơ chế linh hoạt giảm giá dịch vụ hàng không trong các tình huống khẩn cấp hoặc có chiến tranh.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình