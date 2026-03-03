Du lịch Pakistan - Iran luôn khó dù không có chiến sự

Tour Pakistan - Iran được xem là một trong những hành trình phức tạp bậc nhất khi phải phối hợp tới 8 hãng bay, transit xuyên quốc gia và vượt nhiều lớp kiểm soát visa, an ninh.

Iran là một trong những điểm đến hấp dẫn, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro vận hành. Ảnh: Max Vu.

Với ông Max Vũ, nhà sáng lập kiêm CEO công ty lữ hành Fit Tour, liên tuyến Pakistan - Iran là tour du lịch khó khăn và phức tạp nhất mà đơn vị điều hành trong năm 2025.

Độ khó của hành trình này không xuất phát từ một yếu tố, mà là một chuỗi rủi ro có thể xảy ra đồng thời. Hàng không khu vực thiếu ổn định do biến động không phận; thời tiết Himalaya - Karakoram khiến các chuyến bay nội địa Pakistan thường xuyên bị huỷ; trong khi Pakistan và Iran vận hành hai hệ thống visa hoàn toàn khác nhau, đòi hỏi hồ sơ và thời gian xử lý không đồng nhất. Bên cạnh đó là lớp kiểm soát biên giới và an ninh địa phương phải cập nhật liên tục.

"Tour có cấu trúc vận hành hiếm có: phải phối hợp với 8 hãng hàng không, đón khách từ 3 điểm khởi hành, nhiều chặng bay đêm và quá cảnh xuyên quốc gia. Chỉ riêng việc đồng bộ giờ bay, hành lý, bảo hiểm và quy định nhập cảnh giữa các chặng đã trở thành một bài toán khó", ông nói với Tri Thức - Znews.

Đoàn du khách Việt Nam trên hành trình liên tuyến Pakistan - Iran. Ảnh: ĐVCC.

Trong thực tế, những kịch bản xấu nhất đều đã xảy ra. Có chuyến bay Islamabad - Gilgit (Pakistan) bị huỷ sát giờ do thời tiết, kéo theo nguy cơ đứt toàn bộ chuỗi transit phía sau, trễ visa,...

Một sự cố khác đến từ chặng nối Dubai - Tehran khi hãng bay đơn phương thay đổi giờ khai thác.

"Điều này nguy hiểm hơn huỷ chuyến vì thời tiết, bởi nó phá vỡ logic kết nối đã được tính toán từ trước", ông Max Vũ cho biết. Phương án duy nhất khi đó là huỷ - đặt lại - thương lượng và chấp nhận chi phí phát sinh.

Để giữ hành trình không trượt nhịp, đội điều hành gần như trực 24/24, điện thoại không tắt, email dồn dập. Các nhóm nội bộ cập nhật liên tục theo từng phút, làm việc xuyên quốc gia, lệch múi giờ…

Những điểm đến bị loại khỏi hành trình

Tuyến Pakistan - Iran được thiết kế dọc theo Con đường Tơ lụa, nhưng không bắt đầu từ danh sách điểm đến, mà từ những rủi ro có thể gặp phải trên đường đi.

Con đường này đi qua nhiều quốc gia với bối cảnh chính trị, kiểm soát biên giới và hạ tầng khác nhau, vì vậy nếu chỉ tối ưu trải nghiệm mà bỏ qua tính ổn định vận hành, hành trình sẽ dễ “hỏng”.

Theo ông Max Vu, tiêu chí đầu tiên là tính liên tục của chuỗi di chuyển. Một tuyến Con đường Tơ lụa không thể phụ thuộc vào một cửa khẩu hay một hãng bay duy nhất. Mỗi chặng đều phải có phương án thay thế nếu lịch bay hoặc chính sách nhập cảnh thay đổi.

Tiêu chí tiếp theo là mức độ kiểm soát của đối tác sở tại. Những khu vực có giá trị văn minh cao nhưng hạ tầng yếu hoặc thiếu cơ chế hỗ trợ khẩn cấp sẽ không được đưa vào hành trình.

Đặc biệt, đơn vị chủ động giữ lịch trình trong "vùng đệm an toàn", tránh các khu vực sát biên giới hoặc từng có biến động an ninh. Dù có nhiều điểm đến hấp dẫn dọc tuyến Pakistan - Iran, công ty vẫn phải loại bỏ một số điểm nằm trong vùng kiểm soát nhạy cảm.

Iran sở hữu gần 30 di sản UNESCO hấp dẫn du khách. Ảnh: Max Vu.

Bên cạnh đó, nhịp độ hành trình cần được tính toán kỹ. Một tuyến liên quốc gia kéo dài nhiều ngày cần có quỹ thời gian đủ để du khách cảm thụ.

Thực tế, kịch bản tour đã phải chỉnh sửa nhiều lần trong 6 tháng chuẩn bị. Phương án cuối cùng được chọn không phải là phương án đẹp nhất trên giấy, mà là phương án ổn định nhất trong điều kiện biến động.

Nhóm khách rất hẹp nhưng "chịu chơi"

Từ năm 2022 đến nay, công ty đã tổ chức hơn 20 đoàn đến Pakistan - Iran và các hành trình liên tuyến theo trục Con đường Tơ lụa. Mỗi đoàn thường chỉ 10-16 khách theo mô hình nhóm nhỏ chuyên sâu.

Theo đại diện đơn vị, phần lớn khách chọn hành trình này nằm trong độ tuổi 35-55, đã đặt chân tới nhiều điểm đến phổ biến và đang tìm kiếm trải nghiệm mới mang chiều sâu.

"Họ không đi để check-in, mà để hiểu văn minh và lịch sử của những vùng đất đã tồn tại hàng nghìn năm", ông Max Vũ nhận định.

Sức hút của hành trình đến từ sự đa dạng trải nghiệm: Pakistan gây ấn tượng với thung lũng Hunza - "thiên đường trên hạ giới", trong khi Iran sở hữu gần 30 di sản UNESCO. Với nhóm khách giàu kinh nghiệm, giá tour cao và hành trình phức tạp không phải rào cản quá lớn nếu đổi lại là trải nghiệm khác biệt.

Khung cảnh mùa thu Pakistan hấp dẫn khách Việt. Ảnh: Max Vu.

Theo ông Vũ, yếu tố then chốt để giữ ổn định đoàn trong những thời điểm "căng như dây đàn" là xử lý ở cấp điều hành trước khi xử lý cảm xúc khách. Đội ngũ luôn rà soát lại lịch trình dựa trên dữ liệu xác thực, tránh phản ứng theo tin đồn, đồng thời minh bạch thông tin để khách hiểu rõ phương án dự phòng.

Pakistan - Iran chỉ là một trong nhiều hành trình thử thách mà đơn vị từng triển khai, bên cạnh các tuyến Kora Kailash, Ladakh hay Con đường Tơ lụa xuyên Trung Á. Điểm chung của những tuyến này là gần như không có "sai số nhỏ", một thay đổi về thời tiết, giấy phép hay thời gian di chuyển đều có thể tạo hiệu ứng domino.

"Một hành trình phức tạp không cần sự liều lĩnh, mà cần kỷ luật và chuẩn bị", Max Vũ chia sẻ.