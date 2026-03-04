Buổi cà phê 'chưa từng có tiền lệ' của Tổng thống UAE và Thái tử Dubai

Tổng thống UAE và Thái tử Dubai xuất hiện tại trung tâm thương mại Dubai tối 2/3 trong bối cảnh xung đột leo thang. Động thái này được xem là thông điệp trấn an dư luận.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan và Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã tới trung tâm thương mại Dubai Mall tối 2/3, theo Hindustan Times.

"Gần gũi với người dân. Vững vàng trong lãnh đạo", Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai đăng tải video kèm chú thích.

Hai nhà lãnh đạo xuất hiện giữa khu mua sắm đông đúc, di chuyển qua các gian hàng, chào hỏi và chụp ảnh cùng người dân. Họ cũng được bắt gặp dùng bữa tối với các quan chức tháp tùng ngay tại trung tâm thương mại.

Trong video, Tổng thống UAE và Thái tử Dubai trò chuyện, ngồi tại một quán cà phê và chào hỏi khách tham quan. Lãnh đạo UAE bắt tay trẻ em, trao đổi ngắn với một người đàn ông đến từ Ghana.

Tổng thống UAE được bắt gặp uống cà phê cùng đoàn lãnh đạo trong trung tâm thương mại Dubai tối 2/3. Ảnh: Gulf News.

Sự xuất hiện này được đánh giá là động thái trấn an người dân và du khách. Yemen Online nhận định đây là hình ảnh "chưa từng có tiền lệ", khi hiếm có nguyên thủ quốc gia nào xuất hiện công khai như vậy trong thời điểm căng thẳng chiến sự.

Video ghi lại cảnh các lãnh đạo UAE uống cà phê tại Dubai Mall được chia sẻ rầm rộ trên Instagram với thông điệp: "Uống cà phê tại Dubai Mall trong khi cả khu vực nói về căng thẳng. Đó là cách trấn an một quốc gia".

Đoạn video thu hút nhiều bình luận tích cực. Một tài khoản cho rằng cách UAE bảo vệ người dân khiến họ mong quê hương mình làm được điều tương tự. Một số ý kiến khác gọi đây là "lãnh đạo thực sự", đánh giá cao việc xuất hiện trực tiếp giữa người dân trong giai đoạn nhạy cảm.

Dubai, từng được xem là "thiên đường an toàn" tại Trung Đông, hiện chịu tác động từ căng thẳng leo thang. UAE cho biết đã đánh chặn hàng trăm vật thể bay, song mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn vẫn gây cháy và hư hại tại một số địa điểm, trong đó có một khách sạn ở Palm Jumeirah, cùng các công trình như Burj Al Arab và cảng Jebel Ali.

Thông điệp trấn an người dân lần này của UAE không phải là điều hiếm gặp, New York Times nhận định. Quan chức UAE thường xuất hiện nơi công cộng, bắt tay và chụp ảnh cùng người dân để thể hiện sự gắn kết.

Tổng thống UAE (bên trái) chào người dân tại trung tâm thương mại Dubai tối 2/3. Ảnh: Gulf News.

Mira Al-Hussein, nghiên cứu viên tại Trung tâm Alwaleed thuộc Đại học Edinburgh, cho rằng chuyến đi trung tâm thương mại của Tổng thống UAE và Thái tử Dubai nói lên nhiều điều.

"Với những người đang lo ngại trước diễn biến chiến sự, video của Chính phủ vẫn mang mục đích rõ ràng là phát đi thông điệp trấn an, thể hiện sự tự tin và kiểm soát tình hình của giới lãnh đạo", bà nói.

Trong khi đó, Omar Al-Ghazzi, Phó giáo sư truyền thông tại trường Kinh tế London, nhận định quan sát mạng xã hội, có thể thấy rất nhiều nội dung được đưa ra nhằm trấn an dư luận và ngăn chặn hoảng loạn. Chuyên gia này đánh giá thông điệp cốt lõi là nhằm thể hiện nhịp sống tại Dubai vẫn bình thường và không bị ảnh hưởng xấu.