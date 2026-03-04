Khách Việt mắc kẹt tại Dubai vỗ tay 'nhẹ nhõm' khi về nước

Sau sự cố đóng cửa không phận, toàn bộ du khách Việt trong các đoàn tour của Vietravel và Onlytour đã về nước an toàn trong ngày 4/3 trên chuyến bay xuất phát từ Dubai.

Đoàn khách Việt vỗ tay hò reo khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) chiều 4/3.

Chiều 4/3, Công ty Cổ phần du lịch Vietravel cho biết các du khách mắc kẹt tại khu vực xảy ra chiến sự đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay EK394 của hãng hàng không Emirates, khởi hành từ Dubai lúc 3h40 (giờ địa phương).

Chuyến bay này đánh dấu việc toàn bộ khách trong các hành trình Trung Đông của doanh nghiệp đã trở về Việt Nam an toàn, sau khi lịch bay quốc tế được điều chỉnh do biến động tại khu vực.

Đây cũng là chuyến bay thương mại đầu tiên từ Dubai đến Hà Nội sau thời gian hoạt động hàng không bị gián đoạn vì chiến sự tại Trung Đông kể từ ngày 28/2.

"Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài, chúng tôi thực sự nhẹ nhõm. Dù hành trình thay đổi, chúng tôi vẫn cảm thấy an tâm", đại diện đoàn khách nói.

Doanh nghiệp cho biết đã kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp ngay khi phát sinh diễn biến tại Trung Đông, phối hợp hãng hàng không và đối tác quốc tế để điều chỉnh phương án di chuyển.

Trong thời gian chờ bố trí chuyến bay, công ty duy trì cơ chế điều hành 24/7 giữa trụ sở trong nước, hướng dẫn viên tại điểm đến và các bên liên quan; đảm bảo điều kiện lưu trú, ăn uống và nhu cầu thiết yếu cho khách.

Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tại Trung Đông, làm việc với các hãng hàng không để cập nhật phương án định tuyến, đa dạng hóa điểm trung chuyển nhằm hạn chế rủi ro vận hành.

Đoàn khách Việt đi Dubai ngày 24/2 hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) chiều 4/3.

Trên cùng chuyến bay của Emirates còn có hai đoàn với tổng 43 hành khách của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ du lịch Onlytour. Trước đó, do đóng cửa không phận, những du khách này trong lịch trình 24/2-1/3 chưa thể về nước đúng kế hoạch và phải lưu trú tạm thời tại khách sạn ở Dubai.

Doanh nghiệp cho biết đã phối hợp Emirates để bố trí chuyến bay sớm nhất khi sân bay hoạt động trở lại. Theo thông tin từ công ty, Sở Du lịch Dubai đã phản hồi và đang xử lý hồ sơ chi trả 100% chi phí khách sạn cho thời gian lưu trú ngoài dự kiến.

Đối với các đoàn dự kiến khởi hành trong tháng 3 và 4, tính đến ngày 3/3 đã có 6 đoàn được Emirates Airlines và Etihad Airways xác nhận hoàn chi phí vé. Doanh nghiệp đang tiếp tục làm việc với các hãng hàng không cho những đoàn còn lại và sẽ hoàn tiền cho khách theo quy định.

Trước đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có công văn khẩn gửi các doanh nghiệp lữ hành, yêu cầu tạm dừng tổ chức tour đến các khu vực xảy ra xung đột nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Cục cũng yêu cầu trong trường hợp có đoàn khách đang ở khu vực bị ảnh hưởng, các đơn vị phải giữ liên hệ thường xuyên với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại để đảm bảo an toàn, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

