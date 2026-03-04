Kịch bản giữ khách của Lâm Đồng

Để giữ nhịp tăng trưởng khi sân bay Liên Khương đóng cửa, Lâm Đồng chủ động xây dựng phương án khai thác thị trường khách đường bộ, nội tỉnh và sản phẩm liên vùng.

Quảng trường Lâm Viên tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Duy Hiệu.

Từ 0h ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8, cảng hàng không quốc tế Liên Khương đóng cửa để nâng cấp, sửa chữa.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, mỗi ngày sân bay phục vụ từ 34-36 chuyến bay, với hơn 5.200 lượt khách đi và đến. 6 tháng tạm dừng khai thác dự kiến gián đoạn khoảng 960.000 lượt khách.

Điều này kéo theo nhóm khách đến bằng đường hàng không giảm, như nhóm cao cấp, quốc tế, ngoại tỉnh... Đặc biệt, TP Đà Lạt (cũ) cũng chịu ảnh hưởng, bởi dòng khách bay thẳng phổ biến.

Khai thác khách đường bộ và nội tỉnh

Ngày 2/3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng cho biết sẽ triển khai các giải pháp quảng bá điểm đến (tháng 3-8), nhằm giảm thiểu tác động từ việc đóng cửa sân bay, duy trì đà tăng trưởng và tích lũy nền tảng du lịch.

Cụ thể là chương trình kích cầu du lịch phối hợp sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch tỉnh; khảo sát và truyền thông các tuyến, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn; sản xuất video và phim ngắn giới thiệu các cung đường bộ kết nối Lâm Đồng với các tỉnh thành lân cận; thiết kế bản đồ tour - tuyến du lịch.

Du khách ngắm bình minh tại "đồi uyên ương" Đà Lạt. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cũng đã xây dựng kịch bản tổng thể, phân nhóm thị trường, lượng hóa mức độ ảnh hưởng và thiết kế giải pháp tương ứng theo từng giai đoạn.

Trọng tâm chuyển sang thị trường khách đường bộ và nội tỉnh, tập trung kích hoạt khách từ những khu vực có thể tiếp cận Đà Lạt bằng ô tô, xe khách như TP.HCM, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thuận lợi hơn trong bối cảnh đèo Đại Ninh với dự án nâng cấp Quốc lộ 28B dự kiến hoàn thiện trong tháng 3, tối ưu đường bộ TP.HCM - Lâm Đồng.

Ngành du lịch địa phương đang phối hợp với doanh nghiệp vận tải hành khách để hình thành các tuyến xe du lịch cố định, xe hợp đồng chuyên tuyến. Chủ động phương án kết nối trung chuyển từ các sân bay lân cận như Cam Ranh và Buôn Ma Thuột.

Đồng thời, các doanh nghiệp được khuyến khích xây dựng sản phẩm trọn gói, điều chỉnh tour phù hợp di chuyển đường bộ.

Nhóm khách quốc tế thưởng thức bánh tráng nướng tại chợ đêm Đà Lạt tối ngày 1/5/2025. Ảnh: Tường Vi.

Các gói ưu đãi về lưu trú (đặc biệt là cơ sở lưu trú 4-5 sao cho dòng khách MICE), vé tham quan, dịch vụ cũng được thiết kế theo từng phân khúc khách. Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội trong năm được xem như "điểm neo" giữ sức hút.

Ngoài ra, địa phương sẽ chủ trương đẩy mạnh sản phẩm liên vùng như Nha Trang - Đà Lạt - Bảo Lộc, Mũi Né - Đà Lạt - Tà Đùng...

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, việc sân bay tạm đóng cửa không xem là khó khăn trước mắt, mà là thời điểm để rà soát lại cấu trúc thị trường, chất lượng sản phẩm và năng lực tổ chức toàn ngành. Nếu giữ được sự ổn định và mở rộng thị trường đường bộ, du lịch địa phương có thể bứt tốc hơn khi sân bay mở cửa trở lại.

Các hãng bay hỗ trợ ra sao?

Theo thông báo từ các hãng hàng không, tất cả chuyến bay nội địa và quốc tế thường lệ đến Đà Lạt trong giai đoạn sân bay Liên Khương đóng cửa đều tạm dừng khai thác.

Vietjet Air đã thông tin đến hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng. Trường hợp đã đặt vé có thể chuyển sang các hành trình tương đương đến Nha Trang (Khánh Hòa), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hoặc bảo lưu vé để sử dụng cho hành trình tiếp theo và nhận các hỗ trợ khác theo chính sách dịch vụ hiện hành.

Hãng khuyến khích hành khách chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay hoặc liên hệ phòng vé, kênh mua vé ban đầu để được hướng dẫn đổi, trả, thay đổi lộ trình phù hợp.

Sân bay đóng cửa trước thềm cao điểm du lịch 30/4-1/5 và hè. Ảnh: ACV.

Vé Vietnam Airlines được hỗ trợ đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí. Hành khách cũng có thể hoàn vé và các dịch vụ bổ trợ đã mua kèm mà không mất phí. Chính sách này áp dụng đến hết ngày 31/8.

Trong thời gian sân bay đóng cửa, hãng tăng cường các đường bay TP.HCM - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)/Pleiku (Gia Lai) và Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột, qua đó hỗ trợ di chuyển đến Lâm Đồng.

Một số hãng quốc tế đưa các chuyến bay thường lệ và thuê bao nguyên chuyến từ Hàn Quốc (Jeju Air, Korean Air), Malaysia (Air Asia)… cũng điều chỉnh kế hoạch, chuyển hướng bay.

Sân bay Liên Khương được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế vào tháng 6/2024. Sau thời gian dài khai thác, một số hạng mục hạ tầng đã xuống cấp, cần được sửa chữa đồng bộ.

Trong thời gian sân bay đóng cửa, ngoài di chuyển bằng xe khách và ô tô, du khách từ TP.HCM và các tỉnh miền Nam, miền Trung và Bắc có thể kết hợp tàu hỏa và xe khách hoặc bay đến sân bay lân cận, sau đó di chuyển thêm bằng xe khách.

Năm 2025, Lâm Đồng đạt hơn 20,76 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với năm 2024. Doanh thu du lịch đạt khoảng 56.800 tỷ đồng . Năm nay, địa phương phấn đấu thu hút trên 25 triệu lượt khách, doanh thu 71.500 tỷ đồng .