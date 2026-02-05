Đứng kín vỉa hè check-in 'tháp Eiffel' sáng đèn ở Đà Lạt

Tháp viễn thông trên đường Trần Phú (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) trở thành điểm nóng check-in của du khách trẻ nhờ bối cảnh lung linh, tái hiện dáng dấp của tháp Eiffel nổi tiếng.

Du khách check-in cùng tháp viễn thông từ đường Nhà Chung. Ảnh: Dương Anh.

Trào lưu check-in cùng tháp viễn thông (hay còn gọi tháp Vinaphone) khiến đường Trần Phú (phường Xuân Hương - Đà Lạt) - nơi tọa lạc tháp - đông nghẹt du khách trẻ tìm đến vào cuối tuần.

Cấu trúc tháp kết nối từ nhiều thanh sắt, chân tháp to và nhọn dần về ngọn. Buổi tối, giữa trời đêm, toàn bộ tháp bật đèn vàng gây liên tưởng đến tháp Eiffel ở Thủ đô Paris (Pháp).

Được biết, đây không phải tòa tháp phục vụ du lịch, mà là tháp viễn thông thuộc nhà mạng Vinaphone với chiều cao khoảng 90 m. Theo đại diện nhà mạng chi nhánh Lâm Đồng, tháp được bật sáng nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan vào ban đêm.

Tháp viễn thông nhìn từ đường Trần Phú (ảnh trái) và đường Nhà Chung (ảnh phải). Ảnh: Trúc Hồ.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews vào tối ngày 31/1, trên đường Trần Phú, hàng trăm du khách dựng chân máy ảnh và điện thoại trên vỉa hè, chờ chụp với tháp viễn thông. Một số người bước xuống sát mép đường để lấy hậu cảnh dòng người qua lại. Đặc biệt, khu vực trước khách sạn Du Parc Da Lat (đoạn đầu đường Trần Phú), điểm giao đường Trần Phú - Lê Đại Hành và Trần Phú - Hồ Tùng Mậu luôn trong tình trạng đông kín, bởi đây là các vị trí thấy rõ tháp.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết chưa ghi nhận tình trạng mất trật tự hay ảnh hưởng đến giao thông. Nếu có sẽ ra quân nhắc nhở hoặc xử lý.

Tuy nhiên, khi chụp ảnh cùng tháp viễn thông trên đường Trần Phú, du khách cần đỗ xe đúng nơi quy định, di chuyển trên vỉa hè. Đây là trục đường tương đối sầm uất, nhiều xe cộ đổ về từ các điểm tham quan, du khách tránh bước xuống đường để đảm bảo an toàn, không gây gián đoạn lưu thông.

Đường Trần Phú đông đúc du khách vào khoảng 20h, ngày 31/1. Ảnh: Trúc Hồ.

Trước đây, tháp chỉ sáng đèn vào các dịp lễ Tết. Từ năm 2025, đèn bật sáng thường xuyên vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, từ sau 18h đến 10-10h30. Tuy nhiên, trong một số ngày, thời gian bật, tắt có thể sớm hoặc muộn hơn. Đôi khi, đèn có thể bật sáng vào ngày trong tuần hoặc có tuần sẽ không bật do quy định riêng.

Một số con đường có góc chụp hướng thẳng đến tháp gồm Trần Phú, Nhà Chung, Nguyễn Chí Thanh, Hồ Tùng Mậu, Trần Quốc Toản (hồ Xuân Hương) hoặc khu Hòa Bình.

Minh Thi (TP.HCM) diện trang phục nhẹ nhàng đến chụp ảnh. Cô cho biết nhìn từ xa, tháp trở thành điểm nhấn ánh sáng giữa đêm. Nếu không có điều kiện đến tháp Eiffel, những bức ảnh chụp tại đây cũng mang không khí tương tự. Không gian xung quanh tháp thoáng và đa dạng góc.

"Cách chụp lý tưởng nhất là đứng ven đường, chọn góc rộng lấy toàn bộ tháp và đường phố. Nếu muốn hậu cảnh ít người có thể hạ thấp góc máy, mắt nhìn xa xăm. Góc chụp này cũng giúp tạo chiều sâu cho bức ảnh", Thi nói.

Cũng như Minh Thi, Ngọc Trân (TP.HCM) nhanh chóng "bắt trend" tháp viễn thông phát sáng. Theo cô, lượng người chụp ảnh rất đông, nếu muốn đứng vị trí đẹp, thấy trực diện tháp phải chờ khoảng 5-10 phút.

Trân cho biết đường Trần Phú mang đến bức ảnh phóng khoáng hơn vì vừa thấy tháp, vừa thấy dòng người. Để làm nổi bật chủ thể, du khách nên diện áo len, áo lông hoặc áo măng tô, kèm khăn choàng cổ. Ưu tiên màu sắc trung tính. Vào buổi tối, việc chụp bằng flash cũng tạo ra bộ ảnh mang tinh thần phố núi.

"Sau khi chụp xong có thể ở lại ngắm đường phố về đêm và ăn uống tại một số cửa hàng cùng đường. Ngoài ra, vị trí tháp cũng nằm ở trung tâm, xung quanh nhiều khách sạn, homestay, du khách có thể ở gần để tiện di chuyển", cô chia sẻ.

Một số góc chụp của du khách cùng tháp viễn thông. Ảnh: @aurora, @rin_ybae, Văn Công, Bích Ngọc Bích.

Tháng 1, MXH xuất hiện trào lưu du lịch thế giới nhưng check-in ở Việt Nam với tính chất đùa vui, bởi nhiều người cho rằng một số khung cảnh có nét tương đồng, như đi Hà Giang (nay là Tuyên Quang) check-in Thụy Sĩ hoặc đi Trung Quốc check-in hồ đá làng Đại học Quốc gia (TP.HCM).

Những bức ảnh chụp tháp Eiffel cũng được check-in tại tháp viễn thông (Đà Lạt) khiến nơi đây trở thành điểm check-in mô phỏng khung cảnh Paris.

Trước đó, trào lưu dốc Đại Lý từng lan truyền mạnh mẽ khiến các con dốc như Sương Nguyệt Anh (TP Đà Lạt cũ), Nhơn Hải (Gia Lai), Bãi Sau (TP Vũng Tàu cũ) kín người chụp ảnh. Sau đó, UBND xã Nhơn Hải (cũ), Gia Lai phải ra quân, nhắc nhở các trường hợp tràn ra giữa lòng đường.