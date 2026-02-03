Hàng rong vẫn lén lút bày bán quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt

Dù Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng cường xử lý, khi không có lực lượng tuần tra, hàng rong vẫn tiếp tục bán quanh hồ Xuân Hương, bày ghế nhựa ra lối đi.

Ghế nhựa của hàng rong bày ra lối đi bộ (ảnh chụp lúc 16h30, ngày 31/1).

Theo ghi nhận, chiều ngày 31/1 và 1/2, hoạt động mua bán hàng rong vẫn tái diễn quanh Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), cụ thể là trên đường Trần Quốc Toản. Các hàng rong tập trung chủ yếu ở đối diện quảng trường Lâm Viên và gần vườn hoa thành phố (điểm check-in với dòng chữ Đà Lạt) - hai khu vực đông đúc du khách.

Từ 16h30 đến tối muộn, những chiếc ghế nhựa được bày khắp lối đi, bếp than bắt đầu đỏ lửa phục vụ các món như xiên nướng, bánh tráng nướng, xiên que chiên, cà phê... Đa phần hàng rong đều có người "cảnh giới" để đối phó với lực lượng chức năng.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã nhiều lần ra quân xử lý hoạt động mua bán hàng rong quanh hồ Xuân Hương, tình trạng bày bếp nướng, ghế ngồi ngổn ngang trên vỉa hè (sát đường nhựa) đã chấm dứt, bãi cỏ không còn nham nhở vết đốt than.

Nhiều hàng rong bày bán ở công viên bờ hồ đối diện quảng trường Lâm Viên (ảnh chụp lúc 17h, ngày 31/1). Ảnh: Trúc Hồ.

Tuy nhiên, một số hàng rong sau đó dời vào bày bán bên trong công viên bờ hồ hoặc sát mép hồ. Buổi tối sẽ mời gọi du khách mua thêm lò than sưởi ấm với giá khoảng 100.000 đồng/lò. Khi kết thúc hoạt động buôn bán tự phát, lối đi đóng váng dầu mỡ, gây ảnh hưởng môi trường và cảnh quan.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết khu vực danh thắng cấp quốc gia hồ Xuân Hương cấm bán hàng rong. Việc buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng đến không gian công cộng và trải nghiệm của du khách.

Chưa kể, phường Xuân Hương - Đà Lạt nằm ở trung tâm, tập trung hoạt động kinh doanh du lịch và thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa lớn. Khu vực này cũng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, đặt ra yêu cầu cao trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Trên đường Trần Quốc Toản (phía vườn hoa thành phố) cũng xuất hiện hàng rong bày ghế nhựa trên vỉa hè lẫn hàng rong bán trên xe (ảnh chụp lúc 17h, ngày 1/2). Ảnh: Trúc Hồ.

Về công tác xử lý, phía Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã cắt cử lực lượng kiểm soát mỗi ngày, tuần tra đến đêm và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm ở hồ Xuân Hương lẫn quảng trường Lâm Viên từ cuối tháng 12. Nếu tái phạm nhiều lần sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Năm nay, phía UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở về việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị. Kêu gọi sự đồng thuận giữa người dân và người buôn bán nhỏ lẻ để giữ hình ảnh Đà Lạt ngày càng văn minh, sạch đẹp và thân thiện trên bản đồ du lịch", vị lãnh đạo thông tin.

Đồng thời, phường cũng khuyến cáo du khách không nên sử dụng các dịch vụ kinh doanh tự phát để giải quyết dứt điểm hàng rong.

Khách du lịch chụp ảnh ven hồ Xuân Hương mùa mai anh đào 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Vào tháng 7/2025, sau khi Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt ra quân xử lý trên đường Hồ Tùng Mậu (bên trái quảng trường Lâm Viên), tình trạng buôn bán hàng rong hiện không còn, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người dân và du khách.

Trước đó, cuối tháng 2/2025, UBND TP Đà Lạt (cũ) cũng huy động các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và Đội Quản lý trật tự đô thị TP Đà Lạt thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.

Năm 2025, Lâm Đồng đón khoảng 20,7 triệu lượt khách, tăng 18,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,2 triệu lượt, tăng 39,7%. Doanh thu du lịch đạt khoảng 56.800 tỷ đồng .