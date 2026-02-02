Mai anh đào Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm

Những ngày cuối tháng 1, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, Đà Lạt bước vào thời khắc rực rỡ nhất trong năm. Sắc hồng của mai anh đào phủ kín nhiều tuyến phố trung tâm, tạo nên bức tranh xuân đặc trưng của thành phố cao nguyên, thu hút đông đảo du khách đổ về thưởng lãm và chụp ảnh lưu niệm. Những ngôi nhà cổ, biệt thự Pháp thấp thoáng sau màn hoa hồng phấn càng khiến khung cảnh thêm phần thơ mộng.

Sáng 31/1, tại khu vực Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Yên Thế tấp nập người qua lại. Dưới những tán hoa nở dày, từng nhóm du khách dừng chân ghi lại khoảnh khắc du xuân sớm.

Người dân địa phương nhận xét mai anh đào năm nay bung nở dày, đồng loạt, sắc hồng rực rỡ hơn nhiều mùa trước. Du khách vì thế liên tục dừng chân chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc du xuân sớm giữa mùa hoa đặc trưng của phố núi.

Mai anh đào (tên khoa học Prunus cerasoides), từ lâu được xem là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Theo các tư liệu địa phương, loài cây này được phát hiện từ khoảng thập niên 1960 tại các cánh rừng khu vực Lạc Dương cũ, nay thuộc phường LangBiang. Cũng có ý kiến cho rằng hoa được du nhập từ nơi khác, song nhiều người tin giả thiết bản địa hợp lý hơn, bởi đến nay mai anh đào vẫn gắn chặt với khí hậu và thổ nhưỡng riêng có của phố núi.

Câu chuyện về việc đưa mai anh đào về trồng trong nội ô Đà Lạt được người dân truyền lại qua lời kể của ông Nguyễn Thái Hai, Việt kiều gốc Đà Lạt. Cha ông là ông Nguyễn Thái Hiền, từng phụ trách chăm sóc cây cảnh tại các khu biệt thự từ năm 1927, đã phát hiện loài hoa này trong rừng Tân Lạc và đề xuất đưa về trồng quanh hồ Xuân Hương và các biệt thự. Trải qua nhiều đợt trồng bổ sung sau ngày giải phóng, mai anh đào dần hiện diện khắp thành phố. Dù vậy, theo thời gian, nhiều cây cổ thụ đã mục rỗng, gãy đổ, đặt ra yêu cầu bảo tồn và trồng mới.

Từ đầu tháng 1, UBND phường Xuân Hương, Đà Lạt phối hợp các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch “Chung tay trồng Mai anh đào”, trồng mới hơn 200 cây tại công viên và các tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo, quanh hồ Xuân Hương. Hoạt động này hưởng ứng Lễ hội Mai anh đào 2026, góp phần gìn giữ biểu tượng của xứ nghìn hoa.

Ngày 16/1, tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc Lễ hội hoa Mai anh đào với chủ đề “Hội tụ sắc xuân”. Các phường Lâm Viên, Xuân Trường, Cam Ly, LangBiang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ du khách. Không gian “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật” trưng bày gần 100 tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa về thiên nhiên cùng hơn 300 lá cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn trang trọng giữa khung cảnh rực rỡ. ảnh

Không chỉ trong nội ô, khu rừng Mộng đào nguyên dưới chân núi LangBiang, cách trung tâm khoảng 17 km, cũng vào mùa nở rộ. Hàng trăm cây đào 15-50 năm tuổi đồng loạt bung hoa, phủ hồng cả triền núi, tạo nên khung cảnh như chốn cổ tích, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi mùa xuân.

Mai anh đào là cây thân gỗ, có thể cao đến 30 m trong điều kiện thuận lợi. Trước mùa hoa, cây rụng lá trơ cành suốt nhiều tháng để ủ nụ. Khi xuân đến, chỉ cần vài ngày nắng ấm, từ thân cây khô khẳng khiu bỗng bừng lên hàng vạn chùm hoa hồng rực. Sắc hoa kết hợp dáng mai và màu đào, chùm bông dày trĩu, mỗi cây một sắc độ khác nhau, tạo nên vẻ đẹp đa dạng khó trộn lẫn.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình