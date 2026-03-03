Vườn hoa lay ơn Đà Lạt bất ngờ 'gỡ vốn' khi thành điểm check-in 'hot'

Vườn hoa lay ơn nở muộn ở phường Xuân Trường - Đà Lạt được chia sẻ rầm rộ trên MXH, kéo hàng trăm du khách đến check-in mỗi ngày. Độ "hot" giúp chủ vườn thu lại một phần tiền vốn.

Du khách check-in tại vườn hoa của ông Phước vào cuối tháng 2. Ảnh: Tâm Trần.

Cuối tháng 2, một vườn hoa lay ơn nở muộn sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ bên hông đèo Mimosa (phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) bất ngờ thu hút hơn 100 khách đến chụp ảnh mỗi ngày, cuối tuần có thể đông hơn. Nguyên nhân xuất phát từ loạt video check-in giữa vườn hoa "đẹp như nước ngoài" trên MXH.

Không phải điểm check-in, vườn hoa này thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Phước (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Cuối năm 2025, ông đầu tư khoảng 150 triệu đồng để trồng 1.000 m2 hoa lay ơn bán cho thương lái dịp Tết, bao gồm giống, phân và công chăm bón.

Tuy nhiên, đợt không khí lạnh kéo dài khiến hoa phát triển chậm và không kịp bung nụ để cắt cành bán. Sau Tết, hoa mới nở nên thương lái không thu mua. Trong 40 năm trồng hoa, lần đầu ông Phước đối mặt với nguy cơ lỗ trắng.

Góc chụp từ trên cao khiến nhiều người liên tưởng đến cánh đồng hoa ở Hà Lan. Ảnh: Tâm Trần, Quỳnh Đà Lạt, Nè He Đà Lạt.

Khi gia đình ông chuẩn bị cắt bỏ, lấy củ để làm giống cho vụ sau, bất ngờ du khách kéo đến chụp ảnh nhộn nhịp, ông quyết định giữ lại vườn hoa. Sau cơn mưa kéo dài vào ngày 26/2, ông Phước đã phục hồi lại một số hoa ngã đổ.

"Giờ thu hoạch cũng không tận dụng được nên tôi tạo điểm chụp ảnh cho du khách. Tôi không có chủ đích thu tiền, họ chủ động gửi 50.000 đồng/người để hỗ trợ công chăm sóc hoa. Ngày nào cũng có khách đến, khi rảnh tôi sẽ chụp ảnh giúp họ", ông nói với Tri Thức - Znews.

Điểm khác biệt của vườn hoa này so với những vườn hoa truyền thống là màu sắc đa dạng. Hoa trong vườn thuộc giống lay ơn cảnh, ngoài màu đỏ thường thấy còn có nhiều giống mới như hồng, vàng, cam, bao gồm loại đơn sắc và song sắc.

Những luống hoa cao quá đầu người, vươn thẳng dưới nắng, tạo chiều sâu và độ sống động cho bức ảnh. Mỗi ngày, du khách đến đông, vừa chụp ảnh vừa đi dạo, hít thở không khí trong lành, nhưng giữa luống hoa có bố trí lối đi nên hoa không bị giẫm đạp.

Khách đến vườn chủ yếu là khách trẻ, gia đình và các nhiếp ảnh gia. Ảnh: Somewhere in Dalat.

Ông Phước cho biết thêm hoa bắt đầu nở đẹp vào ngày 25-26/2, rộ nhất trong khoảng 10 ngày và đang tàn dần. Hiện ông chuẩn bị cắt lần lượt các luống hoa để thoáng đất. Ngoài đến chụp ảnh, du khách có thể mua hoa về cắm.

"Tôi không biết truyền thông, nhờ du khách quảng bá giúp nên gỡ gạc phần nào số vốn, không thể hoàn lại toàn bộ. Tôi rất vui khi vườn hoa cất công trồng được yêu thích, không nghĩ có ngày lại được nhiều người biết và trở thành điểm chụp ảnh mới cho du khách đến Đà Lạt", ông Phước bày tỏ.

Tỉnh Lâm Đồng được xem là "thủ phủ" hoa lay ơn lớn nhất cả nước với hàng trăm ha trồng hoa, tập trung nhiều nhất tại xã Hiệp Thạnh. Theo UBND xã này, Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, toàn xã trồng khoảng 200 ha hoa lay ơn bán ra thị trường. Trong đó có khoảng 1/3 diện tích trễ độ, nở muộn sau Tết, khó bán được giá tốt.

Tuy nhiên, không phải vườn hoa nào cũng trở thành điểm check-in được quan tâm. Một số chủ vườn phải chấp nhận thua lỗ hoặc thu hoạch cho gia súc ăn.