Ông Trịnh Văn Quyết nói về bài học từ Disneyland Thượng Hải

Sau chuyến đi Thượng Hải, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ những quan sát về cách Trung Quốc phát triển các tổ hợp du lịch quy mô lớn, từ hạ tầng, quy hoạch đến vận hành hệ sinh thái.

Ông Trịnh Văn Quyết trong chuyến đi trải nghiệm Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: FBNV.

Trong chuyến đi gần đây tới Thượng Hải và một số địa phương khác của Trung Quốc, ông Trịnh Văn Quyết cho biết mục đích đơn giản là quan sát cách họ làm du lịch. Điểm đến ông dành nhiều thời gian nhất là Shanghai Disneyland, công viên chủ đề lớn nhất châu Á, khai trương năm 2016.

Trước khi đến, ông cho rằng đây chỉ là một công viên giải trí quy mô lớn. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế mang lại cảm nhận khác. Một trong số đó là cảm giác vận hành không gian.

Dù đi bộ gần như cả ngày, lượng khách rất đông, nhiều khu vực xếp hàng dài, nhưng không tạo cảm giác ngột ngạt hay mệt mỏi. Theo ông, điều này đáng quan tâm không kém các trò chơi.

"Ngay từ lúc bước xuống xe, du khách đã được 'dẫn dắt' bởi hệ thống tổ chức không gian. Dòng người di chuyển trôi chảy, bảng chỉ dẫn rõ ràng, không gian mở dần theo từng lớp, nhịp điệu thay đổi có chủ đích. Mọi thứ dường như được tính toán kỹ để tránh rối loạn hoặc nhàm chán", ông Quyết nói.

Khách Việt check-in lâu đài Enchanted Storybook Castle trong công viên Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc hồi tháng 2. Ảnh: Phạm Trung.

Ông nhận định công viên không chỉ thiết kế các trò chơi đơn lẻ mà xây dựng một hành trình xuyên suốt với nhiều yếu tố cảm xúc. Công viên cũng không tách biệt, mà nằm trong tổng thể quy hoạch của khu Phố Đông, bao quanh bởi hệ thống khách sạn, thương mại và hạ tầng đồng bộ. Toàn bộ khu vực vận hành quanh một trục trung tâm.

Theo quan sát của ông, các dự án du lịch - giải trí tại Trung Quốc thường bắt đầu từ hạ tầng và cấu trúc. Đường sá hoàn thiện và metro vận hành trước, quy hoạch đất đai rõ ràng, sau đó mới đặt vào một biểu tượng đủ sức hút để kéo dòng khách.

Ông cũng ấn tượng với cách bản địa hóa thương hiệu toàn cầu. Dù là mô hình quốc tế, các yếu tố như ẩm thực, không gian, thẩm mỹ và nhịp độ vận hành đều được điều chỉnh phù hợp thị trường nội địa.

Một điểm khác khiến ông suy nghĩ là khả năng tổ chức đám đông. Lượng khách lớn nhưng vẫn trật tự; xếp hàng dài song không hỗn loạn; khu thương mại nhiều nhưng không tạo cảm giác bị ép buộc. Theo ông, phía sau đó là một hệ thống vận hành chặt chẽ.

Chuyến đi giúp ông nhìn rõ hơn rằng làm du lịch không thể chỉ nghĩ đến từng hạng mục riêng lẻ, mà phải tính đến hệ sinh thái dài hạn. Không chỉ là lượng khách hiện tại, mà là dòng khách trong nhiều năm.

"Liệu trong tương lai có thể xuất hiện một mô hình lấy cảm hứng từ Disneyland tại các tổ hợp du lịch của Việt Nam không. Những gì ở Thượng Hải cho thấy quy mô lớn của một dự án không tự nhiên mà có, nó đến từ cách tổ chức, từ tư duy dài hạn và từ sự kiên nhẫn", ông cho hay.

Lối vào công viên Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: @Dave Mani.

Disneyland Thượng Hải là công viên lớn nhất trong hệ thống Disneyland tại châu Á, hoạt động từ năm 2016, diện tích gần 116 ha, gấp 8 lần Disneyland Hong Kong. Điểm nhấn là lâu đài Enchanted Storybook Castle, công trình cao nhất trong các công viên Disney trên thế giới.

Công viên gồm 6 khu chủ đề: Đại lộ Mickey, Treasure Cove (Vịnh châu báu), Fantasyland (Vùng đất tuyệt vời), Adventure (Đảo phiêu lưu), Tomorrow Land (Vùng đất của ngày mai), Gardens Of Imagination (Khu vườn tưởng tượng).

Với quy mô rộng lớn, du khách thường mất khoảng hai ngày để tham quan. Các hoạt cảnh và diễu hành luôn thu hút lượng lớn người xem, có thời điểm lên tới hàng chục nghìn người.

Từ khi mở cửa, công viên liên tục nằm trong nhóm điểm đến hút khách nhất Trung Quốc. Vé cuối tuần thường hết sớm, giá dao động khoảng 1,8-2 triệu đồng/người.

6 khu chủ đề bên trong công viên Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: @disneyparksblog.

Trong khi đó, theo thông tin từ Bangkok Post, Thái Lan cũng đang tham vọng mở công viên Disneyland đầu tiên tại Đông Nam Á. Theo định hướng, dự án không chỉ là công viên giải trí mà phát triển thành tổ hợp giải trí - sự kiện quy mô lớn, gồm sân vận động, nhà hát và không gian tổ chức sự kiện quốc tế, không có casino.

Dự án dự kiến bao gồm nhà hát, khán phòng hòa nhạc và sân vận động đạt chuẩn quốc tế tối thiểu 80.000 chỗ, đủ điều kiện tổ chức hòa nhạc toàn cầu, giải đấu thể thao và sự kiện lớn.

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho rằng vấn đề then chốt không nằm ở tính khả thi, mà ở năng lực và sự liên tục trong điều hành để triển khai dự án đến cùng. Theo ông, các siêu dự án đòi hỏi tính kế thừa và ổn định trong quản trị. Ông cũng cho biết nếu nhận được sự ủng hộ, dự án sẽ được thúc đẩy.