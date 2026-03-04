Tạm đóng cửa loạt điểm du lịch ở Dubai

Giữa căng thẳng khu vực leo thang, một số điểm tham quan nổi tiếng tại "thiên đường nghỉ dưỡng" Dubai phải thông báo tạm đóng cửa nhằm tránh rủi ro cho du khách.

Vòng đu quay quan sát cao nhất thế giới vừa mở cửa trở lại vào tháng 12/2025. Ảnh: Ain Dubai.

Trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục được xếp ở mức cảnh báo cao, ngày 2/3, một số điểm tham quan nổi tiếng tại trung tâm du lịch Dubai thông báo tạm ngừng hoạt động theo hướng dẫn đảm bảo an toàn, theo Time Out Dubai.

Các thông báo không cập nhật ngày mở cửa trở lại, thay vào đó khuyến cáo du khách theo dõi website và kênh mạng xã hội chính thức để nắm thông tin mới nhất, đồng thời kiểm tra lại tình trạng đặt chỗ trước khi di chuyển.

Điểm đáng chú ý đầu tiên là Ain Dubai, vòng đu quay quan sát lớn nhất thế giới đặt trên đảo Bluewaters, vốn là biểu tượng của trải nghiệm ngắm toàn cảnh thành phố và Vịnh Ả Rập.

Ban quản lý xác nhận Ain Dubai tạm ngừng phục vụ khách từ ngày 2/3 để tránh rủi ro và ảnh hưởng từ chiến sự. Du khách có vé đã đặt được khuyến cáo kiểm tra cập nhật trực tiếp trước khi tới.

Ain Dubai đăng tải thông báo tạm ngừng phục vục vụ do lo ngại ảnh hưởng xung đột bên ngoài vùng vịnh. Ảnh: @aindxbofficial.

Khai trương vào cuối năm 2021, Ain Dubai nhanh chóng trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với khách du lịch quốc tế, đặc biệt là những người muốn trải nghiệm tầm nhìn 360 độ tại một trong những thành phố hiện đại bậc nhất thế giới.

Cùng thời điểm, Dubai Parks and Resorts, tổ hợp vui chơi giải trí khổng lồ bao gồm các công viên chủ đề như LEGOLAND® Dubai, Motiongate Dubai và “thị trấn” giải trí Riverland Dubai, cũng ngừng hoạt động theo hướng dẫn an toàn.

Đây vốn là một trong những điểm đến gia đình và khách trẻ tuổi được yêu thích, thu hút đông đảo du khách mỗi năm. Tại đây có hàng loạt trò chơi, mô hình sáng tạo và hoạt động giải trí phù hợp với nhiều độ tuổi.

Không chỉ vậy, Global Village - khu tổ hợp văn hoá, mua sắm và ẩm thực quốc tế nổi tiếng với hơn 90 nền văn hoá thế giới, cũng kéo dài thời gian đóng cửa từ ngày 1/3 qua ngày 2/3. Tổ hợp vui chơi này thường chào đón khách toàn cầu để trải nghiệm ẩm thực, chương trình biểu diễn nghệ thuật và các lễ hội đa dạng, đặc biệt là vào mùa Ramadan - nhưng hiện tại vẫn tạm ngừng do biện pháp phòng ngừa.

Trong số các điểm thích hợp cho du khách vẫn hoạt động, nhiều địa danh nổi tiếng khác ở Dubai như Burj Khalifa, Dubai Mall, Palm Jumeirah hay Miracle Garden, vốn là “điểm đến không thể bỏ qua” trong mọi hành trình khám phá Dubai, không nằm trong danh sách đóng cửa hiện tại.

Những điểm này tiếp tục phục vụ khách theo giờ bình thường, cho phép du khách tận hưởng trải nghiệm kiến trúc hiện đại, mua sắm cao cấp và thiên nhiên sa mạc.

Trung tâm thương mại Dubai Festival City tạm dừng chương trình trình diễn máy bay không người lái cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Dubai Festival City.

Trước đó, trong bối cảnh hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn do xung đột, Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) đã gửi email yêu cầu các khách sạn không được đuổi khách mắc kẹt và phải cho phép gia hạn lưu trú theo điều kiện đặt phòng ban đầu. DET nhấn mạnh “không khách nào bị đuổi” trong hoàn cảnh này, đồng thời đề nghị các cơ sở lưu trú báo cáo sớm nếu du khách không đủ khả năng chi trả chi phí phát sinh để cơ quan chức năng có phương án xử lý.

Từ đêm 28/2, không khí xa hoa và yên bình tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp Dubai bị phá vỡ khi Iran nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm trên khắp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hàng loạt tên lửa nhằm vào các biểu tượng của Dubai như khách sạn Jumeirah Burj Al Arab và Fairmont Dubai. Hành khách hối hả sơ tán khỏi sân bay quốc tế Dubai, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới.