Hành trình tháo chạy khỏi Jordan giữa tiếng chiến cơ của khách Việt

Với hộ chiếu Việt Nam, Thu Hương thuận lợi xin e-visa đến Thổ Nhĩ Kỳ, rời khỏi Jordan khi bầu trời liên tục vang tiếng chiến cơ và cảnh báo.

"Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn không tin được mình đã rời khỏi Jordan và đang ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ", Nguyễn Thu Hương (Hà Nội) nói với Tri Thức - Znews chiều 3/3, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những giờ phút "căng như dây đàn".

Đáp chuyến bay đến Jordan tối 26/3, Thu Hương dự định dành 2-3 tuần khám phá quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, hành trình nhanh chóng khép lại sớm so với dự định.

Trong lúc tham quan Biển Chết, điện thoại của Hương bất ngờ nhận cảnh báo khẩn cấp do bắt sóng từ phía Israel. Ảnh: NVCC.

Ngày 28/2, Thu Hương di chuyển tới khu vực Biển Chết - điểm du lịch nổi tiếng nằm gần biên giới Jordan - Israel. Tại đây, điện thoại của cô bất ngờ nhận cảnh báo khẩn cấp do bắt sóng từ phía Israel, cùng lúc xuất hiện tiếng chiến cơ và tên lửa trên bầu trời.

Ban đầu, nữ du khách cho rằng cảnh báo chỉ áp dụng phía bên kia biên giới. Nhưng đến chiều cùng ngày, bạn thân từ Việt Nam gọi điện thông báo tình hình căng thẳng leo thang, nguy cơ đóng cửa không phận khiến việc rời Jordan có thể trở nên khó khăn. Thời điểm đó, Hương đang ở một ngôi làng nhỏ tại Kerak.

"Là phụ nữ đi du lịch một mình ở trong ngôi làng ấy khiến tôi cảm thấy không yên tâm", Hương nói. Cảm giác bất an và chiến sự căng thẳng khiến Hương lập tức gọi tài xế quay lại đón trong đêm để về thủ đô Amman - nơi có cơ hội rời đi nhanh nhất nếu có chuyến bay.

Cùng lúc đó, cô nhanh chóng nộp e-visa Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia để tìm thêm phương án thoát khỏi khu vực.

Về đến Amman, nữ du khách lao vào "săn" vé rời Jordan. Tuy nhiên, hầu hết chuyến bay ngày 1/3 đều bị hủy hoặc không thể đặt. Cô chỉ còn thấy một chuyến bay dự kiến vào lúc 18h25 ngày 2/3 và lập tức giữ chỗ dù không biết có bay được hay không.

Sáng hôm sau, trong lúc liên tục theo dõi Flightradar và cập nhật tình hình, Thu Hương phát hiện một chuyến bay khác lúc 20h30 ngày 1/3 còn chỗ. Cô nhanh chóng đặt chiếc vé thứ 2, đóng gói đồ đạc trong khoảng 10 phút, tức tốc ra sân bay.

"Trái với cảnh nhộn nhịp thường thấy, sân bay Amman vắng vẻ hơn khi các đường bay đến bị gián đoạn. Lực lượng an ninh, quân sự túc trực, hoạt động ra vào được siết chặt", cô kể.

Trên đường di chuyển, Hương nhận tin từ bạn cùng hostel rằng có thể đổi chuyến bay 18:25 ngày 2/3 sang chuyến 18:25 ngày 1/3 của Royal Jordanian - hãng có kinh nghiệm vận hành trong thời chiến, nếu đến sân bay trước 17h. Cô tới nơi lúc 16h30 và đổi vé thành công.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Thu Hương rời đi kịp thời là e-visa Thổ Nhĩ Kỳ.

"Phải rất may mắn thì giờ đây tôi mới có thể ngồi ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thoát ra khỏi Jordan. Thổ Nhĩ Kỳ cấp e-visa cho người Việt trong khoảng 15 phút và có hiệu lực ngay", cô nói.

Nữ du khách Việt cùng người bạn Thái Lan vô tình quen tại hostel hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: NVCC.

Để xin e-visa, nữ du khách phải đặt vé máy bay đến - đi khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và đặt phòng khách sạn. Trong khi đó, nhiều du khách quốc tế chọn phương án đi đường bộ sang Ai Cập, nhưng với hộ chiếu Việt Nam, lựa chọn này gần như không khả thi do rào cản visa. Vì vậy, máy bay gần như là con đường duy nhất.

18h25 ngày 1/3, chuyến bay của Royal Jordanian cất cánh rời Amman. Ngay cả khi đã ở trên không, Thu Hương vẫn chưa thể thở phào vì máy bay còn phải bay qua vùng trời "nhạy cảm". Chỉ đến khi đặt chân xuống Istanbul, cảm xúc mới thực sự vỡ òa.

"Khoảnh khắc hạ cánh tới sân bay Istanbul, mọi thứ rất bình yên giống như một chuyến du lịch bình thường. Tôi không tin rằng vài tiếng trước mình đang ở Jordan - nơi tên lửa bay 'vèo vèo' trên đầu", Hương kể. Đây cũng là lúc cô mới gọi điện báo tin cho gia đình.

Sau những giờ phút căng thẳng, nữ du khách cho biết cô thấm thía giá trị của hòa bình và sự ổn định.

Cô cho biết cuộc sống tại Jordan vẫn diễn ra tương đối bình thường. Tuy nhiên, lo ngại về nguy cơ đóng cửa không phận, tình hình leo thang và khả năng mất kết nối Internet có thể ảnh hưởng đến công việc đã khiến cô quyết định rời đi sớm.

"Hiện vẫn còn khá nhiều du khách Việt mắc kẹt ở Jordan và khu vực Trung Đông. Mong rằng các bạn sớm tìm được chuyến bay rời đi", cô chia sẻ.