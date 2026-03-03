Cục Du lịch chỉ đạo nóng dừng tour đến vùng chiến sự Trung Đông

Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp lữ hành dừng tour đến vùng chiến sự, theo dõi sát khuyến cáo của Bộ Ngoại giao.

Hành khách chờ đợi gần văn phòng dịch vụ khách hàng của Emirates Airways tại sân bay Bali (Indonesia) sau khi các chuyến bay đến Doha, Dubai và Abu Dhabi bị hủy bỏ, ngày 1/3.

Ngày 2/3, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế về việc ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong bối cảnh xung đột.

Theo cơ quan này, tại một số khu vực trên thế giới, đặc biệt là Iran, Israel và khu vực Trung Đông lân cận, tình hình bất ổn, xung đột đang ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và khách du lịch.

Thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp lữ hành quốc tế:

Chủ động, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tại các khu vực xảy ra xung đột; nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của Bộ Ngoại giao

Dừng, không tổ chức các chương trình du lịch đến những vùng chiến sự nguy hiểm theo khuyến cáo

Trường hợp có đoàn khách đang ở khu vực bị ảnh hưởng, giữ liên hệ thường xuyên với đối tác và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại để đảm bảo an toàn, triển khai biện pháp bảo hộ công dân cần thiết

Báo cáo kịp thời về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khi cần thiết để phối hợp xử lý sự cố (nếu có).

Máy bay đỗ tại nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Dubai sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, ngày 2/3.

Ông Trương Minh Tuấn, Tổng giám đốc HVN Travel, đơn vị chuyên thị trường Dubai, cho biết đoàn Dubai cuối cùng khởi hành ngày 23/2 đã về Việt Nam ngày 28/2, trước thời điểm Dubai tạm thời đóng không phận một ngày. Hiện không có khách của công ty bị mắc kẹt tại Dubai.

Theo ông Tuấn, ngay khi có thông tin hạn chế không phận và điều chỉnh lịch bay, doanh nghiệp đã rà soát toàn bộ lịch khởi hành tháng 3-4, phối hợp với đại diện các hãng hàng không Trung Đông. Hiện doanh nghiệp có 17 đoàn dự kiến khởi hành trong hai tháng này, mỗi đoàn khoảng 25-30 khách.

Đơn vị đã làm việc trực tiếp với các hãng hàng không Emirates và Etihad để cập nhật tình hình; xây dựng phương án dời lịch, đổi hành trình hoặc hoàn hủy theo quy định; xử lý theo nguyện vọng từng đoàn, từng nhóm khách.

Doanh nghiệp thừa nhận việc hoãn, hủy tour trong giai đoạn cao điểm du lịch Dubai (tháng 3-4) ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, song cho rằng yếu tố an toàn và sự tin tưởng lâu dài của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông Tuấn, ngành du lịch thường xuyên đối mặt với các biến động toàn cầu như dịch bệnh, chiến sự, thiên tai hay hạn chế không phận. Công ty xây dựng quy trình xử lý rủi ro gồm theo dõi sát thông tin chính thức từ hãng hàng không và cơ quan chức năng; không để khách khởi hành khi chưa đảm bảo an toàn; ưu tiên quyền lợi và sự an tâm của khách.

Hành khách mệt mỏi chờ đợi sau khi các chuyến bay đến Dubai và Bahrain bị hủy, tại sân bay quốc tế Hazrat Shahjalal ở Dhaka, Bangladesh, ngày 28/2.

Trong khi đó, ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Vietworld Travel, cho biết đơn vị có lịch tour tới Jordan và Ai Cập. Các tour khởi hành gần nhất đầu tháng 3 đã được thông báo tạm dừng do ảnh hưởng xung đột.

"Chúng tôi cũng dừng nhận khách tour tới hai nước trên và khu vực Trung Đông nói chung cho đến khi tình hình lắng xuống", ông Sơn nói.

Tại sân bay Nội Bài, tính đến 9h ngày 3/3, có 16 chuyến bay Trung Đông của các hãng nước ngoài bị hủy, khiến khoảng 3.800 hành khách bị ảnh hưởng. Trong đó, Qatar Airways có 7 chuyến hủy với 2.100 khách, Emirates có 3 chuyến với 1.200 khách, Etihad Airways có 2 chuyến hủy với 500 hành khách.

Hiện có 3 tàu bay của Emirates (1) và Qatar Airways (2) được bố trí đỗ dài ngày tại sân bay.

Cảng hàng không duy trì phát thanh, cập nhật liên tục màn hình để hướng dẫn hành khách; phối hợp với các hãng hàng không đảm bảo quyền lợi và nơi lưu trú cho hành khách theo quy định. Sân bay khuyến cáo hành khách có hành trình đi/đến Trung Đông chủ động kiểm tra thông tin từ hãng hàng không trước khi di chuyển tới sân bay.

Sân bay Dubai ngập khói trong cuộc phản đòn của Iran Các video trên mạng xã hội cho thấy khói bao trùm bên trong sân bay quốc tế Dubai khi nhân viên các hãng hàng không sơ tán khỏi tòa nhà.