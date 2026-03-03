Cảnh đi chùa 'xin lộc', 'trả lễ' đến khuya ở TP.HCM

Tối 2/3 (14 tháng Giêng âm lịch), Hội quán Nghĩa An (Chùa Ông), phường Chợ Lớn, TP.HCM , đón hàng nghìn người dân và du khách đến chiêm bái. Đây là ngôi chùa linh thiêng, quen thuộc với cộng đồng người Hoa sinh sống tại khu vực cũng như du khách thập phương, được biết đến với lời nghi thức "vay lộc" cầu tài và "trả lại khoản vay" của năm trước. Ở chính điện là gian thờ Quan Thánh - khu vực hành lễ quan trọng nhất.

Tương truyền, Quan Công (Quan Thánh) là biểu tượng của lòng trung nghĩa và khí phách anh hùng, đồng thời được xem là đấng bảo trợ cho việc làm ăn, buôn bán. Bởi vậy, suốt hàng trăm năm qua, nhiều người tin rằng nếu được Ông “cho vay” tiền đầu năm, họ sẽ gặp may mắn, công việc hanh thông, làm ăn phát đạt. Khách đến Chùa Ông hành hương ngoài xin lộc thỉnh về, còn có thể vay mượn lộc từ Ông, sau đó quay lại trả vào năm sau.

Phần lộc “cho vay” gồm một cặp quýt, hai bao lì xì và một tờ giấy quý nhân - loại giấy tiền dùng để cúng thần trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa. Với nguyên tắc ''có vay có trả'', người đến vay sẽ phải trả lại gấp đôi số lộc đã vay Ông vào thời điểm này năm sau.

Tục lệ này đã tồn tại hàng trăm năm, dần trở thành một phong tục truyền thống độc đáo của cộng đồng người Hoa.

Khách hành hương chỉ cần giơ ngón tay để ra hiệu cho tình nguyện viên biết số phần lộc muốn hoàn trả và xin vay trong năm nay.

Ghi nhận lúc 20h, lượng người "vay lộc" càng đông đúc hơn. Dòng người xếp hàng chờ đợi, không diễn ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Vào dịp đầu năm (mùng 1 đến Rằm tháng Giêng), chùa thường đông đến khuya, thậm chí sát nửa đêm, cao điểm rơi vào buổi tối khoảng 19h-23h.

Vào dịp Nguyên tiêu, người Hoa thường đến chùa, miếu dâng hương, cầu mong một năm an lành, sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt.

Chị Thảo Hương (ngụ phường Chợ Lớn) cho biết việc đi vay lộc đầu năm đã trở thành “thông lệ” của gia đình trong suốt hơn 10 năm. Trong ảnh, chị đưa phần lộc hơ quanh ngọn lửa: “Hành động này như một cách gửi gắm niềm tin, mong được Ông soi sáng, chỉ dẫn đường đi nước bước”.

Bên cạnh khu vực vay lộc, Chùa Ông còn bố trí gian bán đèn lồng “phát tài” với giá dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng, tùy loại. Trên mỗi chiếc đèn sẽ ghi tên, tuổi của người thỉnh, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Hoa. Khách đến đây cũng được hướng dẫn cụ thể về các nghi thức vay lộc và dâng lễ trả lộc theo đúng lệ.

