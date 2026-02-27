Ai chi 4.000-5.000 USD hành hương Tây Tạng?

Năm "Ngựa Hỏa" theo lịch Tây Tạng kéo nhu cầu hành hương bùng nổ. Khách Việt sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng đặt chỗ trước nửa năm, trong khi các điểm tâm linh trong nước tăng trưởng ổn định.

Khách Việt trên hành trình Kora quanh đỉnh Kailash. Ảnh: ĐVCC.

Năm 2026 - năm "Ngựa Hỏa" theo chu kỳ 12 năm của lịch Tây Tạng - đang tạo ra làn sóng mới trên thị trường du lịch tâm linh. Từ các hành trình ngắn ngày trong nước đến những chuyến đi dài ngày ở Himalaya, nhu cầu đều tăng rõ rệt.

Trong đó những tour "đinh" như Kailash (Tây Tạng) ghi nhận mức chi tiêu lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi khách.

Không còn là những chuyến đi thuần lễ bái, hành hương đang dần trở thành hành trình trải nghiệm sâu - nơi du khách tìm kiếm sự tĩnh tại và kết nối nội tâm.

Tour Kailash kín chỗ sớm, khách chi 4.000- 5.000 USD

Trao đổi Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Giám đốc kinh doanh OM Himalayas Adventure, cho biết năm "Ngựa Hỏa" vốn được xem là chu kỳ hành hương đặc biệt của vùng Himalaya nên nhu cầu tăng mạnh là điều dễ hiểu. Doanh nghiệp ghi nhận mức quan tâm tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

"Đội ngũ đã hoàn tất việc đặt phòng từ cuối tháng 11 cho các chuyến khởi hành tháng 5, tức gần nửa năm trước ngày đi", ông Phúc cho biết.

Hiện tour Kailash có giá dao động 4.000- 5.000 USD /khách (khoảng 105-130 triệu đồng) tùy thời điểm và điều kiện dịch vụ. Đây là một trong những hành trình hành hương đắt đỏ nhất của khách Việt, song vẫn thu hút nhóm khách có kinh nghiệm du lịch và tìm kiếm trải nghiệm chiều sâu.

Kora Kailash - nghi thức đi bộ vòng quanh núi thiêng Kailash - được xem là một trong những hành trình tâm linh khắc nghiệt và linh thiêng bậc nhất thế giới. Có hai cung đường chính gồm Inner Kora dài khoảng 34 km và Outer Kora dài khoảng 52 km. Hành trình Kora diễn ra ở độ cao trên 5.000 m so với mực nước biển, khí hậu khắc nghiệt và điều kiện di chuyển gian nan, đòi hỏi thể lực và ý chí cao.

Theo ông Phúc, phần lớn khách bắt đầu tìm hiểu và lên kế hoạch trước 3-4 tháng vì hành trình kéo dài gần 2 tuần, bao gồm di chuyển, thích nghi độ cao và hoàn thành vòng Kora.

"Với Kailash, việc chuẩn bị tốt chính là một phần của hành trình", ông nói.

Bên cạnh hành trình tâm linh, khách còn được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục trên dãy Himalaya trong chuyến đi. Ảnh: ĐVCC.

Chân dung khách cũng đang dần trẻ hóa. Nhóm 35-55 tuổi vẫn chiếm đa số, song khoảng 20% khách năm qua nằm trong độ tuổi 28-35. Đây là những người quan tâm thiền, hành trình nội tâm và lối sống chậm.

Ngoài Kailash, hai hành trình khác cũng được quan tâm như Ladakh - Nubra (Bắc Ấn Độ) nổi tiếng với những cung đường phượt cao nhất thế giới và Nepal - về miền đất Phật với trải nghiệm thiền, tham quan tu viện trên dãy Himalaya.

Dù nhu cầu tăng mạnh, các đơn vị lữ hành vẫn thận trọng khi mở rộng sản phẩm, đặc biệt với các tuyến nằm ở độ cao lớn.

Tại công ty lữ hành Du Lịch Việt, tuyến Kailash được phát triển như sản phẩm "đinh" nhưng số lượng chỉ khoảng 10 đoàn chọn lọc, ưu tiên chất lượng và an toàn.

Đối với mảng hành hương quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành hiện đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt là các tuyến như tuyến Ấn Độ - Nepal, Tây Tạng - Kailash. Tiêu biểu như thủ tục visa và giấy phép đặc thù phức tạp, quy định an ninh tại điểm đến thay đổi nhanh, dễ phát sinh hoãn/đổi, tour yêu cầu hướng dẫn viên chuyên tuyến, có kiến thức nghi lễ và kỹ năng y tế cơ bản.

Chuyến đi đến "Vương quốc hạnh phúc" Bhutan cũng thu hút du khách với khung cảnh mùa Xuân tuyệt đẹp. Ảnh: ĐVCC.

Đặc biệt, các tour địa hình cao, khí hậu khắc nghiệt như Kailash đòi hỏi sàng lọc sức khỏe nghiêm ngặt, đôi khi phải bố trí bác sĩ đi kèm, quy mô đoàn giới hạn, khiến chi phí vận hành tăng cao.

Ngoài ra, yếu tố tôn giáo và chính sách địa phương có thể biến động bất ngờ, buộc doanh nghiệp phải chuẩn bị kịch bản thay thế để đảm bảo quyền lợi cho khách.

Xu hướng hành hương cùng gia đình

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho biết nhu cầu du lịch tâm linh năm 2026 duy trì ổn định và tăng theo mùa, với ba "đỉnh" rõ rệt: mùa lễ hội đầu năm, mùa Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) và giai đoạn cuối năm dương lịch. Trong đó, khách trung niên và doanh nhân có xu hướng chọn các hành trình quốc tế dài ngày để "đổi không khí" và tĩnh tâm trước thềm năm mới.

"Khách hành hương hiện không chỉ đi lễ mà kỳ vọng một hành trình trọn vẹn: nghi thức chuẩn, an toàn sức khỏe, hậu cần tốt và có khoảng lặng để chiêm nghiệm", bà Thu nhận định.

Xu hướng này cũng được ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing công ty BestPrice Travel ghi nhận. Theo ông, khách hiện quan tâm ba lớp giá trị theo thứ tự: tính "đúng" của hành trình (điểm đến chuẩn, thời gian lễ hợp lý), chất lượng dịch vụ và trải nghiệm đi kèm như cảnh quan - văn hóa - ẩm thực.

Ở thị trường nội địa, các tour ngắn ngày như Chùa Hương, Bái Đính - Tràng An - Tam Chúc -Yên Tử, La Vang - Trà Kiệu, Núi Bà Đen,... vẫn duy trì sức hút nhờ dễ đi và chi phí hợp lý.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay ngành du lịch phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách (14-22/2). Riêng hội xuân núi Bà Đen khai mạc ngày 20/2 thu hút hơn 300.000 người tham dự, trong khi chùa Hương đón gần 136.000 lượt khách trong 5 ngày đầu năm.

Hội Xuân núi Bà Đen và Đại lễ vía Đức Chí Tôn là 2 sự kiện thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến Tây Ninh dịp đầu năm. Ảnh: Hải Triều.

Ở mảng outbound, các tuyến bán tốt gồm Ấn Độ - Nepal (7-10 ngày), Bhutan (6-8 ngày) và Tây Tạng - Kailash/Mansarovar (12-15 ngày). Ngoài ra, các hành trình Kitô giáo đi Israel - Jordan - Ai Cập, châu Âu (Pháp - Italy - Vatican) hay hành hương Umrah tới Saudi Arabia cũng ghi nhận lượng khách ổn định.

Xu hướng "gia đình cùng đi" đang nổi lên rõ rệt. Nhiều du khách 25-40 tuổi không còn hành hương một mình mà đi cùng bố mẹ hoặc theo nhóm bạn, đồng nghiệp. Theo các doanh nghiệp, chuyến hành hương ngày nay vừa mang ý nghĩa tín ngưỡng, vừa trở thành dịp nghỉ dưỡng tinh thần và gắn kết các thế hệ.

"Khách đi hành hương hiện không chỉ vì tín ngưỡng mà còn để trải nghiệm và gắn kết gia đình", ông Phạm Anh Vũ nói.