Hàng nghìn người xem rồng phun lửa tại lễ hội năm mới ở Tây Ninh

Tối 24/2 (mùng 8 Tết), Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Bính Ngọ 2026, thu hút hàng nghìn tín đồ và du khách đổ về nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh tham dự.

Hàng vạn người đổ về nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh tham dự Lễ vía Đức Chí Tôn 2026. Ảnh: Hải Triều.

Đại lễ vía Đức Chí Tôn là một trong hai sự kiện quan trọng nhất của đạo Cao Đài (cùng với Hội Yến Diêu Trì Cung vào Rằm tháng 8 âm lịch).

Đây là dịp để tín hữu ôn lại truyền thống, bày tỏ lòng tôn kính Đức Chí Tôn - Ngọc Hoàng Thượng Đế, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mọi nhà ấm no, hạnh phúc và nhắc nhở cộng đồng sống hướng thiện, "tốt đời đẹp đạo".

Theo thông lệ, ngày chính lễ diễn ra vào mùng 9 Tết, song các hoạt động đã bắt đầu từ tối mùng 8 với phần rước và biểu diễn. Từ sớm, khu vực nội ô Tòa thánh đã đông kín người dân và du khách đến chiêm bái, hòa vào không khí lễ hội đặc trưng của Tây Ninh những ngày đầu xuân.

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với đại đàn cúng Đức Chí Tôn, các nghi thức hành lễ và diễn hành tôn giáo. Xen kẽ là phần hội sôi động gồm múa Long Mã, Tứ Linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng), nhạc sắc tộc, triển lãm và các tiết mục văn nghệ dân tộc.

Trong khuôn khổ Đại lễ năm nay, 34 mô hình tiêu biểu tái hiện các nhân vật, sự tích lịch sử - văn hóa Việt Nam như Lạc Long Quân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Thượng Lãn Ông, Thánh Gióng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Quang Trung - Nguyễn Huệ… Không gian trưng bày góp phần tôn vinh truyền thống dân tộc, đồng thời tạo thêm trải nghiệm thị giác cho khách thập phương.

Đại lễ vía Đức Chí Tôn là một trong hai sự kiện quan trọng nhất của đạo Cao Đài, diễn ra vào mùng 8-9 tháng Giêng. Ảnh: Hải Triều.

Trong chuỗi hoạt động, tiết mục múa rồng nhang tiếp tục là tâm điểm được chờ đợi. Con rồng được kết từ hàng trăm nén nhang uốn lượn theo nhịp trống dồn dập, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Khi đoàn múa di chuyển, làn khói hương bảng lảng bay lên trời, tượng trưng cho lời cầu nguyện và lòng thành kính của tín đồ dâng lên Đức Chí Tôn.

Theo quan niệm Cao Đài, rồng là linh vật kết nối thiên giới và nhân gian. Vì vậy, múa rồng nhang không chỉ mang tính trình diễn mà còn hàm chứa ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đồng thời góp phần thanh lọc không gian thiêng trong khu vực hành lễ.

Hàng dài người đứng ven đường xem múa Rồng nhang tại nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh. Ảnh: Hải Triều.

Từng nhiều lần dự lễ tại đây, Hải Triều (Tây Ninh) cho biết anh vẫn không khỏi choáng ngợp trước quy mô và bầu không khí linh thiêng của sự kiện. "Năm nào tôi cũng đến xem nhưng lần nào cũng thấy đông và hoành tráng hơn. Đặc biệt là màn rồng nhang rất ấn tượng", anh nói.

Hàng năm, đạo Cao Đài có hai ngày lễ lớn là Lễ vía Đức Chí Tôn (mùng 9 tháng Giêng âm lịch) và Hội Yến Diêu Trì Cung (rằm tháng 8 âm lịch). Cả hai đều mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc - đồng thời trở thành điểm hẹn văn hóa - tâm linh thu hút đông đảo du khách về Tây Ninh mỗi dịp lễ hội.