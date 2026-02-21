Nhiếp ảnh gia kể phút chứng kiến cảnh ngoạn mục dưới chân núi Bà Đen

|
Tối mùng 4 Tết Bính Ngọ (20/2), hàng trăm nghìn người trải bạt, chờ khoảnh khắc khai hội dưới chân núi Bà Đen tạo nên khung cảnh hiếm thấy. Thông tin với Tri Thức - Znews, bà Đào Thị Việt, Tổng quản lý Sun World Ba Den Moutain, cho biết ngày khai hội năm nay (mùng 4 Tết Bính Ngọ), khu du lịch đón kỷ lục khoảng 157.000 lượt khách. Với chương trình nghệ thuật di sản cùng màn pháo hoa rực rỡ đêm khai hội, núi Bà Đen trở thành tâm điểm thu hút du khách từ nhiều tỉnh thành đổ về Tây Ninh, chính thức mở màn Hội Xuân trên “nóc nhà Nam Bộ” và chuỗi hoạt động lễ hội kéo dài suốt tháng Giêng âm lịch. Ảnh: Hải Triều.
Hải Triều (Tây Ninh), nhiếp ảnh gia địa phương, cho biết anh thực sự choáng ngợp khi có mặt tại Hội Xuân núi Bà Đen ngày mùng 4 Tết (tức 20/2). Theo anh, dù đã đến chân núi từ sáng sớm để “canh” những lớp ánh sáng đẹp nhất và quan sát dòng người đổ về, lượng du khách đông đảo nhưng vẫn giữ được sự trật tự khiến anh bất ngờ. Trong ống kính của Hải Triều, những tấm bạt đủ sắc màu trải dài trên nền đất, xen giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng trò chuyện rì rầm đã tạo nên một khung cảnh vừa sống động vừa lung linh. Ảnh: Hải Triều.
Nhiếp ảnh gia kể lại hình ảnh những gia đình mang theo đồ ăn nhẹ, ngồi sát nhau chờ đợi, hay những nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại vài khung hình rồi lặng im khi không khí khai hội đến gần. Với anh, điều đáng nhớ nhất không chỉ là sự đông đúc mà còn là sự kiên nhẫn và niềm tin hiện rõ trên gương mặt nhiều người. “Đông mà không xô bồ, ồn mà không náo loạn, ai cũng giữ cho mình một khoảng trang nghiêm nhất định”, Hải Triều nói. Ảnh: Hải Triều.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ tên tuổi như Divo Tùng Dương, Dương Hoàng Yến và Nguyễn Trần Trung Quân... và bắn pháo hoa tầm cao với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh 2026" đã được diễn ra vào đêm mùng 4, thắp sáng bầu trời Tây Ninh, đánh dấu khai hội. Ảnh: Hải Triều.
Lượng du khách đổ về chật kín mọi nẻo đường đến điểm khai hội, những bãi xe nhanh chóng được lấp đầy. Ảnh: Hải Triều.
Cũng có mặt tại Hội Xuân núi Bà Đen 2026, nhiếp ảnh gia Trương Anh Tuấn (sinh năm 1991, ngụ Tây Ninh) cho biết khoảnh khắc nhìn qua màn hình điều khiển drone và thấy toàn cảnh dòng người chờ đợi khiến anh xúc động mạnh. Từ trên cao, từng nhóm du khách ngồi ngay ngắn tạo thành những mảng màu rực rỡ như một bức tranh khổng lồ. “Giữa biển người đông đảo là sự háo hức và niềm tin về một năm mới bình an. Là người cầm máy, tôi cảm thấy may mắn khi ghi lại được góc nhìn rất khác ấy”, anh nói. Ảnh: Trương Anh Tuấn.
Trương Anh Tuấn chia sẻ đây là năm thứ 2 anh dự lễ hội, điều khiến anh bất ngờ nhất là dù thời tiết đầu năm khá nóng, dòng người đổ về núi Bà Đen vẫn đông kín. Không khí lễ hội vừa trang nghiêm vừa sôi động, đặc biệt khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cả không gian như bùng nổ trong tiếng reo hò. Những ánh mắt háo hức và lời cầu nguyện đầu năm hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí khó quên đối với bất kỳ ai có mặt. Ảnh: Trương Anh Tuấn.
Việc tác nghiệp giữa đám đông không khiến nam nhiếp ảnh gia cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Anh cho rằng chính sự đông đúc đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho bức ảnh, bởi từ trên cao có thể cảm nhận rõ sự kết nối của hàng nghìn người trong khoảnh khắc chuyển giao đầu xuân. Ảnh: Trương Anh Tuấn.
Hội Xuân núi Bà Đen là lễ hội văn hóa - tâm linh lớn diễn ra hàng năm tại khu vực núi Bà Đen (Tây Ninh), thường bắt đầu từ mùng 4 Tết âm lịch và kéo dài suốt tháng Giêng. Đây được xem là một trong những sự kiện mở màn mùa du xuân ở Nam Bộ, thu hút hàng chục nghìn du khách và người hành hương mỗi ngày.