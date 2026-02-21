Nhiếp ảnh gia kể phút chứng kiến cảnh ngoạn mục dưới chân núi Bà Đen

Nhiếp ảnh gia kể lại hình ảnh những gia đình mang theo đồ ăn nhẹ, ngồi sát nhau chờ đợi, hay những nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại vài khung hình rồi lặng im khi không khí khai hội đến gần. Với anh, điều đáng nhớ nhất không chỉ là sự đông đúc mà còn là sự kiên nhẫn và niềm tin hiện rõ trên gương mặt nhiều người. “Đông mà không xô bồ, ồn mà không náo loạn, ai cũng giữ cho mình một khoảng trang nghiêm nhất định”, Hải Triều nói. Ảnh: Hải Triều.