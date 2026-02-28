Nhà sư vừa tụng kinh vừa làm nail trong chùa, salon kín lịch

Giữa không gian tĩnh lặng của một ngôi chùa hơn 430 năm tuổi ở Nhật Bản, phó trụ trì Ozaki Jiko gây chú ý khi vừa tụng kinh, tọa thiền, vừa làm nail cho khách.

Ẩn mình giữa thị trấn Yoshii (TP Kashiwazaki, Nhật Bản), chùa Seigetsuji hiện ra với vẻ trầm mặc quen thuộc của một cổ tự xây dựng từ năm 1596, thuộc tông Soto của Phật giáo. Ít ai ngờ trong khuôn viên chùa lại có một tiệm nail đang hoạt động đều đặn. Đặc biệt hơn, người trực tiếp phục vụ khách chính là phó trụ trì Ozaki Jiko - nail artist kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm, Seasun đưa tin.

Sinh ra trong gia đình có ông và cha đều là trụ trì, Ozaki sớm ý thức ông sẽ nối nghiệp. Là đời trụ trì thứ 25 của chùa Seigetsuji, sau khi tốt nghiệp đại học, ông hoàn thành thời gian tu học tại chùa Eiheiji (tỉnh Fukui). Những năm tháng ấy, cuộc sống của ông gần như chỉ xoay quanh việc tu tập và rèn luyện kỷ luật thiền môn.

Trong quá trình tìm kiếm một "nghề tay trái" có thể làm song hành với công việc ở chùa, Ozaki tình cờ thấy quảng cáo tuyển sinh của một trường dạy nail trên báo. Sự mới mẻ của nghề cùng tính linh hoạt về thời gian khiến ông quyết định thử sức.

"Cách đây 20 năm, nghề nail vẫn chưa thực sự được xã hội công nhận rộng rãi. Chính điều đó khiến tôi thấy thú vị. Tôi nghĩ biết đâu sau này có thể làm nghề ngay tại chùa, nên quyết định thử", Ozaki nhớ lại.

Ban ngày làm việc ở chùa, ban đêm ông theo học tại trường đào tạo làm móng ở Nagaoka hai buổi mỗi tuần. Sau một năm tu nghiệp, ông lấy chứng chỉ và từng mở salon tại quận Chuo (thành phố Niigata), thuê nhân viên và trực tiếp phục vụ trung bình 5 khách/ngày.

"Thú thật công việc rất vất vả. Tôi làm từ sáng đến tối muộn, gần như không có thời gian nghỉ hay dành cho chùa - trái với mong muốn ban đầu", ông kể.

Hiện Ozaki chỉ nhận 3 khách/ngày để có thời gian hoàn thành tốt cả 2 vai trò. Ảnh: jiko_seigetuji.

Nhận ra điều đó, Ozaki đóng tiệm, trở về quê và cải tạo một phòng trống trong chùa Seigetsuji thành salon cá nhân, chỉ nhận tối đa 3 khách mỗi ngày.

"Nail là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Nếu vội vàng sẽ khó mang lại chất lượng tốt. Với nhịp độ hiện tại, tôi có thể thật sự dành thời gian cho từng khách hàng", Ozaki chia sẻ.

Không gian salon tận dụng một căn phòng trong chùa, yên tĩnh và thư thái. Mức giá được áp dụng đồng nhất 4.900 yen (đã bao gồm phí thiết kế).

"Vì không tốn chi phí mặt bằng và tự vận hành một mình nên tôi mới có thể giữ mức giá này", ông nói.

Tiệm dần nổi tiếng nhờ truyền miệng và hiện kín lịch đến mức không nhận thêm khách mới. Trong lúc làm móng, Ozaki thường giữ vai trò người lắng nghe, kiên nhẫn trò chuyện cùng khách.

Giữa không gian tĩnh lặng của chùa, nhiều người tìm thấy một khoảng thời gian chữa lành - nơi cả tâm trí lẫn đầu ngón tay đều được "chỉnh trang". Mỗi ngày, ông làm móng cho khoảng ba khách, phần thời gian còn lại dành cho quét dọn khuôn viên, tọa thiền và tụng kinh.

Ozaki còn chia sẻ hình ảnh công việc làm nail, đời sống thiền môn và nhịp sinh hoạt trên trang cá nhân. Ảnh: jiko_seigetuji.

Trên Instagram, Ozaki tích cực chia sẻ công việc, đời sống thiền môn và nhịp sinh hoạt của một phó trụ trì. Những hình ảnh đời thường này giúp ngôi chùa trở nên gần gũi hơn với công chúng, tài khoản thu hút hàng nghìn người theo dõi.

"Những năm gần đây, dân số Kashiwazaki giảm dần, đặc biệt ở vùng nông thôn, lượng người tìm đến chùa cũng ít đi. Vì vậy, tôi muốn biến ngôi chùa thành một không gian cởi mở và sống động hơn".

Hiện ở nhiều nơi đã xuất hiện những ngôi chùa rất cá tính. Tôi hy vọng với nghề nail mà mình theo đuổi suốt 20 năm, có thể góp phần thổi luồng sinh khí mới cho nơi này", Ozaki bày tỏ.

Không còn là "nơi chốn đặc biệt khó gần", ngôi chùa dưới góc nhìn của vị sư - nail artist đang dần trở thành điểm đến thân thiện, dễ bước vào. Với Ozaki, việc một nhà sư làm nail không phải là sự mâu thuẫn, mà là cách riêng để đưa hình ảnh Phật giáo đến gần hơn với đời sống hiện đại.