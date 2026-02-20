Khách kéo đến sở thú Nhật Bản thăm khỉ con bị mẹ bỏ rơi

Punch-kun, khỉ con bị mẹ bỏ rơi tại vườn thú Ichikawa (Nhật Bản), bất ngờ được quan tâm trên mạng xã hội, đồng thời kéo lượng khách đến thăm tăng vọt.

Những bức ảnh về Punch và chú đười ươi nhồi bông yêu quý của nó đang lan truyền chóng mặt trên mạng. Ảnh: ichikawa_zoo.

Một con khỉ con tên Punch-kun tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, đang trở thành "hiện tượng" trên mạng xã hội Nhật Bản khi những hình ảnh chú ôm chặt một con đười ươi nhồi bông được chia sẻ rộng rãi.

Sinh vào tháng 7/2025 nhưng bị mẹ bỏ rơi ngay từ những ngày đầu đời, Punch-kun được nhân viên vườn thú chăm sóc trực tiếp. Tuy nhiên, việc thiếu sự gắn bó với mẹ khiến con khỉ nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với đàn, thường xuyên có biểu hiện lo âu và cô độc.

Để giúp Punch bớt lo lắng và cảm thấy an toàn hơn, các nhân viên chăm sóc đã thử nhiều cách khác nhau và cuối cùng chọn cho Punch ôm một con thú nhồi bông màu cam như một người bạn đồng hành. Với lớp lông mềm và hình dáng tương tự linh trưởng, món đồ chơi này nhanh chóng trở thành “người mẹ thay thế” của Punch-kun.

Ban đầu, nhân viên vườn thú cho Punch bám vào khăn cuộn để thay cảm giác bám mẹ nhưng không hiệu quả. Họ thử nhiều thú nhồi bông khác nhau và cuối cùng Punch chấp nhận ôm một con đười ươi nhồi bông màu cam. Ảnh: The Times.

Hình ảnh con khỉ nhỏ kéo theo thú nhồi bông đi khắp chuồng nuôi, ôm chặt khi ngủ hoặc khi di chuyển nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xúc động, kéo theo hàng loạt hashtag cổ vũ như #HangInTherePunch (tạm dịch: “Ráng lên nhé Punch”)

New York Post đưa tin sự nổi tiếng trên mạng của Punch dẫn đến lượng khách tham quan tại vườn thú thành phố Ichikawa tăng đột biến. Ban quản lý cho biết họ “rất bất ngờ” trước lượng khách tăng mạnh, thậm chí phải xin lỗi vì thời gian chờ đợi kéo dài khi nhiều người đổ xô tới chỉ để nhìn thấy Punch-kun ngoài đời.

Các video ghi lại cảnh chú khỉ con vừa chơi đùa vừa ôm thú nhồi bông được xem như một câu chuyện chữa lành, thu hút cả gia đình có trẻ nhỏ lẫn những du khách yêu động vật.

Punch đang dần dần hòa nhập với đàn khỉ đuôi dài tại vườn thú thành phố Ichikawa. Ảnh: @ichikawa_zoo.

The Times dẫn tin từ Shumpei Miyakoshi (34 tuổi), một trong những người chăm sóc khỉ con tại vườn thú, Punch hiện tại nặng khoảng 2 kg, bắt đầu thận trọng hòa nhập với một đàn khỉ đuôi dài tại sở thú nhưng vẫn luôn giữ món đồ chơi mềm của mình, được gọi trìu mến là Ora-mama, bên cạnh.

Trong một bài cập nhật về tình trạng sức khỏe của Punch, sở thú cho biết Punch ban đầu khó hòa nhập với những con khỉ khác nhưng hiện đã bắt đầu được chải lông, chơi đùa và thậm chí bị “mắng” như một thành viên trong đàn - dấu hiệu cho thấy khỉ con đang dần thích nghi với đời sống bầy đàn.

Mỗi ngày, Punch-kun đều trải qua những tương tác mới, từ việc thử kết bạn cho tới học cách sinh hoạt theo thói quen của loài.