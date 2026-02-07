Sở thú Đài Loan đặt cược năm Bính Ngọ vào loài ngựa từng tuyệt chủng

Vườn thú lớn nhất Đài Loan kỳ vọng hút khách Tết Bính Ngọ bằng câu chuyện bảo tồn loài ngựa quý hiếm có nguồn gốc từ Trung Á, từng tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Một con ngựa Przewalski đang đi lại trong chuồng của nó tại Vườn thú Đài Bắc ở Đài Loan vào ngày 5/2. Ảnh: Tsai Hsin-Han/Reuters.

Không khí đón năm mới Bính Ngọ kỳ vọng sẽ đưa công chúng đến gần hơn với 4 cá thể ngựa Przewalski đang được nuôi dưỡng tại vườn thú Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Loài ngựa này được đặt tên theo một nhà địa lý học người Nga, người đầu tiên phát hiện chúng vào cuối thế kỷ 19 trên một khu vực hẹp ở phía tây Mông Cổ.

"Khách tham quan sẽ nhìn những con ngựa và nghĩ rằng vì đây là năm con ngựa nên họ muốn tìm hiểu nhiều hơn về loài vật này", Chen Yun-chieh, nhân viên chăm sóc thú - người đã gắn bó với những cá thể ngựa Przewalski suốt 5 năm qua.

Năm Bính Ngọ theo lịch âm lịch bắt đầu vào ngày 17/2, với các hoạt động chào đón Tết diễn ra sôi động tại Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc và nhiều quốc gia Đông Nam Á.

"Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là mỗi khi tôi xuất hiện, chúng lập tức chạy lại gần", Chen (34 tuổi) chia sẻ. Năm nay anh đã tổ chức nhiều buổi chia sẻ giúp du khách hiểu rõ hơn về loài vật đặc biệt này.

Ngựa Przewalski thường có màu nâu, vóc dáng nhỏ và thấp hơn so với họ hàng thuần hóa của nó. Đến cuối thập niên 1960, loài này đã biến mất hoàn toàn ngoài tự nhiên, chỉ còn một số cá thể vẫn còn được nuôi nhốt.

Được xem là quá hoang dã để cưỡi, ngựa Przewalski sau đó đã được tái thả tại Trung Quốc, Kazakhstan và miền tây Mông Cổ. Hiện nay, số lượng của chúng ước đạt khoảng 850 cá thể trên khắp khu vực.

Ngựa Przewalski có màu nâu, vóc dáng nhỏ và thấp hơn so với họ hàng của nó. Ảnh: Tsai Hsin-Han, David W Cerny/Reuters.

Vườn thú Đài Bắc đã hợp tác với vườn thú Prague (Cộng hòa Czech) - nơi theo dõi các chương trình nhân giống loài ngựa này - trong chiến dịch bảo tồn toàn cầu. Một trong những nỗ lực đáng chú ý là hỗ trợ đợt tái thả ngựa tại Mông Cổ vào năm 2018, theo Reuters.

Chen cho biết không ít du khách thường nhầm lẫn ngựa Przewalski - còn được gọi là ngựa hoang Mông Cổ - với những chiến mã từng theo chân Thành Cát Tư Hãn trong các cuộc chinh phạt ở thế kỷ XIII.

"Nhưng thực tế thì không phải vậy", Chen nói. "Đây là cơ hội để mọi người hiểu rằng chúng là một loài hoàn toàn khác".

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều quốc gia đang nỗ lực thu hút du khách bằng loạt hoạt động hấp dẫn gắn với hình ảnh con ngựa.

Sự kiện đua ngựa của Sha Tin Racecourse thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Visit STRC.

Bên cạnh chuỗi sự kiện diễu hành, chợ hoa, lễ cầu phúc hay trình diễn pháo hoa tại Cảng Victoria, Hong Kong, Trung Quốc còn tổ chức ngày đua ngựa Tết Bính Ngọ. Sự kiện được diễn ra vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán (19/2) tại trường đua Sha Tin Racecourse. Ngoài cuộc tranh tài hấp dẫn trên đường đua, du khách còn được thưởng thức múa lân, nhạc sống và các hoạt động lễ hội sôi động trong không khí khởi đầu năm mới.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, các hoạt động chào đón năm mới lại gắn liền với lễ hội mùa đông như lễ hội tuyết Taebaeksan Snow Festival, lễ hội câu cá hồi trên băng Hwacheon Sancheoneo, Pyeongchang...