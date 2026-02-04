Linh vật ngựa 'béo như heo' ở Trung Quốc

Linh vật ngựa khổng lồ với tạo hình tròn trịa ở Nam Kinh (Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, được gọi vui "ngựa béo như heo" vì vẻ ngoài đáng yêu.

Những ngày gần đây, bức tượng hình ngựa cao khoảng 7,6 m đặt bên ngoài trung tâm thương mại Jingfeng, thành phố Nam Kinh (Trung Quốc), trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Với thân hình tròn trịa, đường nét căng đầy, tác phẩm nhanh chóng lan truyền với biệt danh "phì trư mã" (ngựa béo như heo), theo Sohu.

Đại diện trung tâm Jingfeng cho biết bức tượng là một phần của triển lãm nghệ thuật theo chủ đề Tết Nguyên đán. Triển lãm mang tên "Bảo mã Trường An hoa", lấy cảm hứng từ văn hóa linh vật năm ngựa, truyền tải thông điệp năm mới thông qua hình ảnh ngựa phi nước đại, tượng trưng cho may mắn và bình an.

Bức tượng ngựa khổng lồ ở Trung Quốc gây sốt vì vẻ ngoài mũm mĩm, được gọi vui là "ngựa béo như heo". Ảnh: Weibo.

Theo ban tổ chức, hình mẫu của bức tượng được xây dựng dựa trên hình ảnh ngựa thời Đường. Việc lựa chọn tạo hình đầy đặn là chủ ý nhằm tái hiện quan niệm thẩm mỹ "lấy béo làm đẹp" phổ biến trong giai đoạn này, đồng thời biểu trưng cho quốc lực hưng thịnh và đời sống sung túc.

Về thiết kế, tác phẩm sử dụng các đường nét tròn, được phóng đại có chủ đích, kết hợp giữa yếu tố thẩm mỹ lịch sử và phong cách hiện đại mang hơi hướm hoạt hình.

Nhờ đó, bức tượng vừa giữ được ý nghĩa văn hóa truyền thống, vừa tạo hiệu ứng thị giác mạnh, trở thành điểm check-in thu hút đông người tham quan. Triển lãm diễn ra từ ngày 2/2-3/3 và mở cửa miễn phí cho công chúng.

Phiên bản tí hon, màu đỏ của bức tượng. Ảnh: Weibo.

Theo lịch âm Trung Quốc, năm ngựa tại quốc gia này sẽ bắt đầu từ ngày 17/2. Trong văn hóa Trung Quốc, ngựa là biểu tượng của sức sống, sức mạnh và thành công. Hình ảnh này thường gắn với thành ngữ "mã đáo thành công", hàm ý sự thuận lợi và thành quả nhanh chóng.

Ngựa từ lâu được coi trọng nhờ vai trò trong giao thông và phát triển kinh tế, đến nay vẫn là con giáp được ưa chuộng, đại diện cho năng lượng và tiến bộ trong năm mới.

Không chỉ Nam Kinh, trung tâm thương mại Taikoo Hui tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) cũng tham gia "cuộc đua" linh vật với bức tượng ngựa tóc dài, mái ngố, tạo hình pha trộn giữa nét ngộ nghĩnh và phong cách sang trọng.

Linh vật ngựa tóc dài, mái ngố với biểu cảm hài hước tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Trước đó, tại chợ buôn Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang), mặt hàng được săn lùng nhiều nhất là ngựa nhồi bông màu đỏ, đeo chuông vàng, có đôi mắt e lệ và khuôn mặt mếu máo. Trên mạng xã hội, sản phẩm này được gọi là "ngựa khóc".

Chủ cửa hàng Zhang Huoqing cho biết ban đầu sản phẩm được thiết kế với biểu cảm vui tươi để phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, một công nhân đã vô tình may ngược phần miệng, khiến nụ cười trở thành vẻ mặt hờn dỗi.

Ngựa bông "miệng mếu" gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Sixth Tone.

Thay vì sửa lỗi, xưởng sản xuất quyết định giữ nguyên thiết kế này. Doanh số sau đó tăng mạnh, đạt khoảng 15.000 sản phẩm mỗi ngày.

Các dây chuyền phải hoạt động hết công suất để kịp giao hàng cho khách buôn từ nhiều khu vực, trong đó có Đông Nam Á, Nam Phi và Nga. Nhiều quầy hàng thường xuyên treo biển hết "ngựa khóc".