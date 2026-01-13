Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lô ngựa linh vật bị lỗi gây sốt

  • Thứ ba, 13/1/2026 15:07 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Từ một sai sót trong khâu sản xuất, chú ngựa bông “miệng mếu” bất ngờ trở thành hiện tượng gây sốt tại Trung Quốc, được giới trẻ xứ tỷ dân đón nhận như biểu tượng của sự bền bỉ trong cuộc sống mệt mỏi và áp lực.

ngua anh 1

Ngựa bông "miệng mếu" đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Sixth Tone.

Mẫu ngựa bông được sản xuất làm linh vật chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp đến vốn mang gương mặt tươi cười. Tuy nhiên, do lỗi trong quá trình sản xuất tại một nhà máy ở Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), phần miệng của chú ngựa bị khâu ngược, tạo thành vẻ mặt buồn rầu.

“Đó là một sai sót trong quá trình thực hiện, miệng chú ngựa bị khâu ngược”, ông Zhang Huoqing, chủ nhà máy, chia sẻ với China Daily trong cuộc phỏng vấn ngày 9/1.

Câu chuyện về chú ngựa bông “miệng mếu” bắt đầu thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc sau khi một người mua ở Hàng Châu nhận được sản phẩm lỗi và yêu cầu đổi trả. Người mua đã đăng tải hình ảnh chú ngựa có biểu cảm u sầu lên mạng, món đồ chơi bất ngờ gây sốt.

Cộng đồng mạng Trung Quốc nhanh chóng đặt tên cho chú ngựa bông là “ngựa mếu”, nhu cầu đặt mua linh vật “phiên bản lỗi” cũng tăng vọt.

Vẻ mặt buồn rầu cùng ánh mắt vừa tha thiết vừa cương nghị của chú ngựa bông nhanh chóng được xem như phản ánh “nỗi lòng” của không ít người trẻ hiện nay: bên ngoài cố giữ bình tĩnh, bên trong đang chịu áp lực nặng nề.

“Trông vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh, cứng cỏi. Bước sang năm Ngọ, đây là chú ngựa linh vật biểu trưng cho sự kiên cường, nhẫn nại và bền bỉ”, một cư dân mạng bình luận.

ngua anh 2

Người phụ nữ cầm trong tay hai phiên bản ngựa bông "miệng cười" và "miệng mếu". Ảnh: VCG.

Ông Wang Bin, giáo sư truyền thông mạng xã hội tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng hiện tượng “ngựa mếu” gây sốt diện rộng trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy tâm lý chung của nhiều người hiện nay là cảm giác mệt mỏi. Theo ông Wang, chú ngựa bông đóng vai trò như một “điểm tựa cảm xúc” đối với những người đang vật lộn với áp lực và sự bất định trong cuộc sống.

“Ai cũng cảm thấy mệt mỏi và phải đối mặt với nhiều nỗi lo về tương lai”, ông Wang nói, đồng thời cho rằng chú ngựa bông “mặt mếu” mang lại cảm giác an ủi cho nhiều khách hàng.

Nắm bắt cơ hội, nhà máy ở Nghĩa Ô đã xoay trục sản xuất chỉ sau một đêm. Số dây chuyền sản xuất ngựa bông “mặt mếu” tăng từ hai dây chuyền lên hơn 10 dây chuyền. Công nhân được đào tạo cẩn thận để thao tác chính xác chiếc “miệng mếu” của chú ngựa.

Danh tính người thợ ban đầu gây ra sai sót vẫn chưa được xác định. Chủ nhà máy, ông Zhang Huoqing, cho biết công ty sẽ thưởng cho toàn bộ đội ngũ sản xuất nhằm ghi nhận vai trò của họ trong thành công bất ngờ này.

Bất chấp cơn sốt, doanh nghiệp của ông Zhang cam kết giữ nguyên giá bán lẻ ở mức 25 nhân dân tệ (khoảng 3,5 USD)/sản phẩm.

An Hòa

ngựa Trung Quốc Trung Quốc ngựa bông mếu linh vật

